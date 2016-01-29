Почему строителям так нравится кортеновская сталь?

Кортеновская сталь («Corten steel») – это уникальный сплав, который состоит из стальной основы, хрома, меди и фосфора. Химический состав не говорит о какой-то особой уникальности, но если рассмотреть свойства, которыми материал обладает после изготовления, становится ясно, за что его любят покупатели.
Особо ценными в строительстве различных конструкций считаются такие характеристики стали от корпорации Кортен:
- особая устойчивость к окислению; противоударная стойкость (сплав практически не деформируется);
- отсутствует угроза экологии;
- стильный и необычный внешний вид (цвет).
Наиболее распространён данный материал в декоративном оформлении садовых участков, создании скульптур, а также в судостроении и в промышленных целях для разнообразных высокопрочных конструкций. Кортеновская сталь хороша своей долговечностью. Создав из этого материала детали и строения, вы очень нескоро будете их менять, что сэкономит и время и средства на амортизации. Не нуждается сплав и в постоянном уходе, какой-либо обработке. Он не разрушается не только ветром, но и водой, поэтому вполне реально строить из него внешние конструкции.
Кортеновская сталь по типу относится к легированной. Это означает, что сплав проходит процедуру легирования (закаливания, усиления прочности химическими способами, то есть через включение в состав материала дополнительных химических элементов).
Существует множество строительных материалов узкого назначения. Такие материалы разрабатывают целенаправленно для промышленности, или для дизайна коттеджей, для той или иной отрасли строительства. Сталь кортеновская превосходит остальные сплавы по разноплановости использования.
Можно не раздумывая избрать именно такой вид стали под самые разнообразные работы. В то же время, если вам необходимо создать неповторимый скульптурный шедевр, либо выделить некую деталь декора оригинальностью, притягивающей взгляд, универсальная сталь «от Кортен» станет незаменимой и в этом вопросе.
Конечно, самой важной составляющей сплава является сталь, которая гарантирует немалую прочность, долговечность, эстетичность. Но не было бы в материале экстравагантности, если не присутствовали остальные элементы:
- хром добавляет устойчивости структуре;
- медь придаёт необыкновенный медовый или красно-коричневый оттенок;
- фосфор делает возможным защитное окисление поверхности листа (его обрабатывают специальным окисляющим составом, который фактически покрывает поверхность стали ржавчиной).
Ржавый цвет листа кортеновской стали издали смотрится как чистая бронза, но на деле это результат технически предусмотренной ржавчины. Она как некая плёнка защищает материал от настоящего разрушения погодными условиями, возрастом и т.д.
Конструкции с применением кортеновского сплава могут иметь самое разное назначение. Как правило, они бывают промышленные. Производственные предприятия уважают этот материал за прочность, долговечность.
В наши дни всё чаще используют кортеновскую сталь и ландшафтные архитекторы. С ростом популярности загородных домиков, коттеджей, поместий, конструкции из кортеновского сплава приобретают всё более широкое разнообразие, утончённость, оригинальность. Для ландшафтного дизайна используют скульптурные конструкции, а также разноуровневые основы для цветников, вертикальных садов и т.д.
Каким бы ни было предназначение подобной конструкции, она всегда будет выгодной за счёт отсутствия необходимости красить поверхность. В декоративном применении замечательно то, что кортеновские строения подчёркивают в постройках авангардную стилистику.
Бархатистая структура материала позволяет с его помощью расставлять акценты в комбинированных конструкциях. Кортеновская сталь вполне может выполнять главную роль в металлических композициях как по техническим характеристикам (надёжность), так и по эстетическим показателям. Из неё успешно складывают жилые конструкции, которые поражают своей погодоустойчивостью, а эстетов радуют благородными коричневыми, или тёплыми оранжевыми оттенками.
Об этом можно судить по примерам.
Университет Лидса в Англии, который возведён на основе конструкций из кортеновской стали, имеет 23 этажа, где удачно расположились многочисленные учебные помещения, кафе, общежитие.
Газокомпрессорная станция Эгтвед, по сути, является промышленным зданием сугубо технологического назначения. Но архитектура постройки настолько самобытная, необыкновенная, что признана архитектурным шедевром. При этом конструкции выдерживает серьёзные промышленные нагрузки.
Палаццо Компельо возле Венеции реконструировали с помощью всё той же кортеновской конструкции. В данном случае сталь не только защищает постройку от деформации, разрушения, но и хранит на своей поверхности историю предыдущей, оригинальной постройки, которая была испорчена пожаром. История зафиксирована словами, выгравированными на стальных листах. Теперь, благодаря податливости стали к лазерной обработке, развалины превратились в долговечный «замок» с лазерной гравировкой, включающей цитаты великих классиков литературы.
Многие архитекторы как всемирно известные, так и занимающиеся частным планированием домов, признают, что кортеновская сталь дарит ощущение цельности, но не нагружает воображение замкнутостью, не ограничивает пространство визуально. А поскольку материалу не страшна непогода, его применение тем более расширяется.
Очевидно, что такой тип стали – это технологии будущего, перспективные, экономные, надёжные конструкции со множеством вариаций воплощения.
Могущество кортеновской стали разнообразно:
- промышленность привлекает кортеновский материал благодаря минимальным эксплуатационным раходам;
- архитекторов влекут авангардные визуальные эффекты;
- дачникам нравится прочность, надёжность этого сплава.
Таким образом, каждый потребитель может найти что-то совершенно необходимое благодаря кортеновским технологиям. Это могут быть дизайнерские потребности или экономическая выгода для бизнеса.
Экономичность материала делает его популярным в самых широких кругах. Благородство и нестандартность фактуры, цвета, создают благоприятные условия для использования стали в «аристократических» кругах, для уникальных и масштабных проектов.
Получается, что покупка Corten стали – это разумное решение во всех отношениях. Даже в масштабах загородного дома можно проявить всю универсальность кортеновского материала, если соорудить из него:
- цветник;
- клумбу;
- скамьи;
- вертикальные сады;
- элементы жилого и хозяйственного помещения;
- ограды;
- зоны для барбекю.
При этом вы сможете прочувствовать как эстетические, так и качественные позитивные свойства сплава. Что уже говорить о зданиях промышленного или жилого назначения. С кортеновскими конструкциями – эти постройки могут приобрести как индивидуальную надёжность, так и всемирную известность.
Крайне популярен кортеновский сплав при строительстве пешеходных мостов, в том числе в труднодоступных местах, на горных реках. При этом конструкции бывают такими изобретательными, что переправа и держится долго в пригодном состоянии, и позволяет любоваться пропастью, бурлящим потоком, горной расщелиной, так как основу часто делают решетчатой.
Зачастую сталь указанного типа отличается по цвету. Это может быть вызвано немного различными пропорциями металлов и других элементов при производстве сплава. Разницу цветовой гаммы можно использовать в декоративных целях. На прочности и других важных характеристиках сплава цвет не имеет отражения. Разноцветные листы одинаково устойчивы к таким факторам, как:
- погодные перемены,
- влиянию воды, воздуха,
- механическим воздействиям.
Такой новаторский материал, как кортеновская сталь, способен приблизить к реальности самые смелые дизайнерские фантазии, расцветить обыденные конструкции, придать новизны стилю старого помещения.
Кроме этого вы можете заглянуть в другие книги идей на homify:
- Красивый дом для семейной жизни;
- Как самому построить зимний сад: на что следует обратить внимание.