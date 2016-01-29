Почему строителям так нравится кортеновская сталь?

Кортеновская сталь по типу относится к легированной. Это означает, что сплав проходит процедуру легирования (закаливания, усиления прочности химическими способами, то есть через включение в состав материала дополнительных химических элементов).

Существует множество строительных материалов узкого назначения. Такие материалы разрабатывают целенаправленно для промышленности, или для дизайна коттеджей, для той или иной отрасли строительства. Сталь кортеновская превосходит остальные сплавы по разноплановости использования.

Можно не раздумывая избрать именно такой вид стали под самые разнообразные работы. В то же время, если вам необходимо создать неповторимый скульптурный шедевр, либо выделить некую деталь декора оригинальностью, притягивающей взгляд, универсальная сталь «от Кортен» станет незаменимой и в этом вопросе.