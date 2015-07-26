Топ 5 – Лучшие проекты недели

При планировании бюджета на строительство дома многие интересуются конкретной стоимостью материалов, но забывают про другие немаловажные факторы. Вы можете выбрать более дешевый метод строительства, но потом тратить больше средств на отопление или ремонтные работы в целом. Чтобы учесть все нюансы, мы постарались составить для вас максимально простую и полезную статью для принятия взвешенного решения.

При оценках рассматриваются затраты на строительства дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт, исходя из возможного срока службы дома в 100 лет. Долгосрочное планирование всегда является наиболее честной попыткой узнать все плюсы и минусы.

Примерные цены на строительство коттеджа из разных материалов от блоков до бруса вы найдете в Книге идей ’Сколько стоит дом построить’.