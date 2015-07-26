Топ 5 – Лучшие проекты недели

Казалось бы еще вчера мы радовались началу лета, а вот уже осталась позади его добрая половина. Несмотря на жаркие дни, дизайнеры и архитекторы продолжают упорно трудиться и каждую неделю дарят нам незабываемые проекты. Какие из них пользовались наибольшей популярностью среди читателей за прошедшие семь дней, вы узнаете из традиционной подборки
Лучшие проекты недели.
При планировании бюджета на строительство дома многие интересуются конкретной стоимостью материалов, но забывают про другие немаловажные факторы. Вы можете выбрать более дешевый метод строительства, но потом тратить больше средств на отопление или ремонтные работы в целом. Чтобы учесть все нюансы, мы постарались составить для вас максимально простую и полезную статью для принятия взвешенного решения.
При оценках рассматриваются затраты на строительства дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт, исходя из возможного срока службы дома в 100 лет. Долгосрочное планирование всегда является наиболее честной попыткой узнать все плюсы и минусы.
Примерные цены на строительство коттеджа из разных материалов от блоков до бруса вы найдете в Книге идей ’Сколько стоит дом построить’.
Образ нового, современного образа жизни молодой семьи идеально прослеживается в этом стильном проекте. Брутальность, подогретая волшебной подсветкой, выглядит как абсолютно новая веха в загородном строительстве, которая в скором будущем захватит воображение масс. На настоящую сказку в стиле модерн вы сможете полюбоваться в этой Книге идей.
В этом проекте мы расскажем о том, как переделывалась узкая кухня в типовой квартире. Как стало известно, интерьер кухни не менялся более двадцати лет, что, конечно же, не могло не выводить из себя её хозяев. В ней раздражало буквально все, поэтому на помощь пришли специалисты студии HOZLAB. Давайте посмотрим, какие изменения претерпело помещение после того, как над ним потрудились профессионалы.
Гостиная – это место приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к ее обустройству, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики, которая будет соответствовать настроению и характеру хозяев, зависит очень многое. Стиль должен быть близким по духу, в нем должно быть комфортно, в первую очередь, самим владельцам, в этом случае и гости будут чувствовать себя, как дома. В этой Книге идей мы рассмотрим 5 самых популярных дизайнов гостиных, которые помогут определиться с верным направлением.
Так уж повелось, что в отличие от многих культур, для которых кухня – это всего лишь место для приготовления пищи, для нас она имеет особое значение. Кухонные посиделки за чашечкой чая или бокалом вина с друзьями или любимыми – неотьемлимая часть нашей повседневной жизни. Поэтому совершенно естественно, что нам хочется сделать это пространство как можно более уютным. Даже самым суперсовременным хай-тек кухням можно придать теплую атмосферу при помощи нескольких простых приемов дизайна. Эксперты homify поделятся нехитрыми советами, которые помогут сделать времяпрепровождение с близкими еще более приятным в атмосфере домашнего уюта.