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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Дома в стиле модерн
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Казалось бы еще вчера мы радовались началу лета, а вот уже осталась позади его добрая половина. Несмотря на жаркие дни, дизайнеры и архитекторы продолжают упорно трудиться и каждую неделю дарят нам незабываемые проекты. Какие из них пользовались наибольшей популярностью среди читателей за прошедшие семь дней, вы узнаете из традиционной подборки Лучшие проекты недели.

1. Сколько стоит дом построить

ENERGOHOUSE, ZROBYM architects ZROBYM architects Дома в стиле минимализм
ZROBYM architects

ENERGOHOUSE

ZROBYM architects
ZROBYM architects
ZROBYM architects

При планировании бюджета на строительство дома многие интересуются конкретной стоимостью материалов, но забывают про другие немаловажные факторы. Вы можете выбрать более дешевый метод строительства, но потом тратить больше средств на отопление или ремонтные работы в целом. Чтобы учесть все нюансы, мы постарались составить для вас максимально простую и полезную статью для принятия взвешенного решения.

При оценках рассматриваются затраты на строительства дома под чистовую отделку, эксплуатацию и ремонт, исходя из возможного срока службы дома в 100 лет. Долгосрочное планирование всегда является наиболее честной попыткой узнать все плюсы и минусы. 

Примерные цены на строительство коттеджа из разных материалов от блоков до бруса вы найдете в Книге идей ’Сколько стоит дом построить’. 

2. Cказка в стиле модерн

Дом, Sergey Makhno Architect Sergey Makhno Architect Дома в стиле модерн
Sergey Makhno Architect

Дом

Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect
Sergey Makhno Architect

Образ нового, современного образа жизни молодой семьи идеально прослеживается в этом стильном проекте. Брутальность, подогретая волшебной подсветкой, выглядит как абсолютно новая веха в загородном строительстве, которая в скором будущем захватит воображение масс. На настоящую сказку в стиле модерн вы сможете полюбоваться в этой Книге идей

3. До и после: прованс на кухне

3D-визуализация проекта Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

3D-визуализация проекта

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

В этом проекте мы расскажем о том, как переделывалась узкая кухня в типовой квартире. Как стало известно, интерьер кухни не менялся более двадцати лет, что, конечно же, не могло не выводить из себя её хозяев. В ней раздражало буквально все, поэтому на помощь пришли специалисты студии HOZLAB. Давайте посмотрим, какие изменения претерпело помещение после того, как над ним потрудились профессионалы.

4. 5 самых популярных дизайнов гостиной

Дизайн гостиной загородного дома в стиле минимализм, Space - студия дизайна интерьера премиум класса Space - студия дизайна интерьера премиум класса Гостиная в стиле минимализм
Space – студия дизайна интерьера премиум класса

Дизайн гостиной загородного дома в стиле минимализм

Space - студия дизайна интерьера премиум класса
Space – студия дизайна интерьера премиум класса
Space - студия дизайна интерьера премиум класса

Гостиная – это место приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к ее обустройству, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики, которая будет соответствовать настроению и характеру хозяев, зависит очень многое. Стиль должен быть близким по духу, в нем должно быть комфортно, в первую очередь, самим владельцам, в этом случае и гости будут чувствовать себя, как дома. В этой Книге идей мы рассмотрим 5 самых популярных дизайнов гостиных, которые помогут определиться с верным направлением.

5. 10 приемов дизайна уютной кухни

Кухня Abwarten! Кухня в средиземноморском стиле
Abwarten!

Кухня

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Так уж повелось, что в отличие от многих культур, для которых кухня – это всего лишь место для приготовления пищи, для нас она имеет особое значение. Кухонные посиделки за чашечкой чая или бокалом вина с друзьями или любимыми – неотьемлимая часть нашей повседневной жизни. Поэтому совершенно естественно, что нам хочется сделать это пространство как можно более уютным. Даже самым суперсовременным хай-тек кухням можно придать теплую атмосферу при помощи нескольких простых приемов дизайна. Эксперты homify поделятся нехитрыми советами, которые помогут сделать времяпрепровождение с близкими еще более приятным в атмосфере домашнего уюта.

Дизайн дома в классическом стиле
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