До и После: Новая жизнь заброшенного дома

На этот раз мы отправляемся в путешествие по далекой Аргентине и представляем вашему вниманию дом, жизнь в котором вряд ли можно было назвать удовольствием до того, как новые хозяева не приняли решение выделить приличные средства на его реконструкцию. Обшарпанные стены, плесень и полная безнадежность в глазах четвероногих жителей дома. Немного терпения, и вы увидите, как эта старая постройка превращается в роскошный особняк. Следуйте за нами!