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До и После: Новая жизнь заброшенного дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Сад в эклектичном стиле
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На этот раз мы отправляемся в путешествие по далекой Аргентине и представляем вашему вниманию дом, жизнь в котором вряд ли можно было назвать удовольствием до того, как новые хозяева не приняли решение выделить приличные средства на его реконструкцию. Обшарпанные стены, плесень и полная безнадежность в глазах четвероногих жителей дома. Немного терпения, и вы увидите, как эта старая постройка превращается в роскошный особняк. Следуйте за нами!

Колбасные дома

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Колбасные дома – именно так называют местные жители подобные постройки. Они полагают, что составленные в ряд дома похожи на связку сосисок. Одна из основных особенностей зданий – наличие внутреннего дворика, из которого имеется доступ практически в каждую комнату. Примечательно, что большинство колбасных домов были построены в середине 19-го века эмигрантами из Европы.

После: Перерождение

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Добро пожаловать! Специалисты из архитектурной студии Parrado Arquitectura приложили максимум усилий к тому, чтобы вернуть жизнь унылой постройке. Фасад был покрашен в благородную охру и украшен молдингами. Окна дома расширены и защищены чугунными решетками.

До: Дворик

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Сад в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Если вы внимательно читали вступление, то догадались, что на этом изображении – те самые четвероногие друзья, для которых жизнь в этом унылом дворике была явно не в радость. По этому фото вряд ли кто-то сможет догадаться, что мы находимся в солнечной Аргентине. Где же виноградные лозы, фруктовые сады и яркие солнечные лучи?

После: Приглашаем на прогулку!

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Сад в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Вот это уже совсем другое дело! Новый интерьер излучает свежесть и свет. В жаркие летние деньки это идеальное место для вкусных обедов в кругу семьи и друзей. По обновленному декору дворика мы безоговорочно понимаем, что попали в Латинскую Америку. Остается только порадоваться за новых жителей дома и их питомцев, ведь теперь это райское местечко находится всего лишь в шаге от гостиной.

Гостиная

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Гостиные в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

А как же выглядит этот чудесный колбасный домик внутри? Вполне себе уютно. Гостиная и столовая связаны полукруглой аркой, особое очарование интерьеру придает кирпичная кладка в сочетании с ярко-белыми стенами.

Жизнь после реконстукции

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Гостиные в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Новые хозяева дома пожелали избавиться от слишком низко расположенных окон. Уж лучше меньше света, зато чувствуешь себя в безопасности. Просторные комнаты с высокими потолками – это еще одна характерная особенность аргентинских домов.

Полностью отремонтированный санузел

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Ванная комната в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Ванная комната стала одним из самых радикальных преобразований в интерьере дома. Она была полностью отремонтирована. Замене подверглись облицовка стен, пол, санфаянс и все предметы мебели. Темное дерево прекрасно гармонирует с мраморной плиткой крупного размера, обстановка в комнате кажется очень современной и комфортной.

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