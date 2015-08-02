Демократичная эклектика – американский стиль

Задача профессионального дизайнера заключается в том, найти идеальные решения, которые способны удовлетворить вкус и потребности даже самого требовательного клиента. Доскональное продумывание интерьеров большого загородного дома или квартиры – задача не из легких, однако, именно портфолио, которое презентует опыт специалиста, помогает нам вдохновиться идеями с выбором стиля, цвета и света для своего будущего жилья. Студия DECORANDDESIGN специализируется преимущественно на американской классике, которая, как мы знаем, впитала в себя культуры многих стран и сочетает в себе универсальную простоту, выраженную элегантностью и функциональностью. Все фото проекта можно увидеть в разделе Гринфилд .