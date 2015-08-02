Демократичная эклектика – американский стиль

Задача профессионального дизайнера заключается в том, найти идеальные решения, которые способны удовлетворить вкус и потребности даже
самого требовательного клиента. Доскональное продумывание интерьеров большого
загородного дома или квартиры – задача не из легких, однако, именно портфолио,
которое презентует опыт специалиста, помогает нам вдохновиться идеями с выбором
стиля, цвета и света для своего будущего жилья. Студия DECORANDDESIGN специализируется преимущественно на американской классике, которая, как мы
знаем, впитала в себя культуры многих стран и сочетает в себе универсальную
простоту, выраженную элегантностью и функциональностью. Все фото проекта можно увидеть в разделе
Гринфилд.
Если посмотреть на классические американские интерьеры, то несложно заметить их основную характерную особенность – все они обладают большой площадью помещений и высокими потолками. Некоторая мебель и предметы декора выполнены в стиле разных времен, эпох и культур. Одновременно все смотрится невероятно гармонично, элегантно и в меру сдержанно.
В американских классических интерьерах обычно царит удобная и непринужденная атмосфера, которая не привязана к конкретным стилистическим особенностям. Дизайнеры зачастую выбирают светлую отделку полов и стен, однако, иногда можно встретить и смелые решения, где стены могут быть выкрашены в сочные, яркие и контрастирующие между собой цвета. Они бывают украшены панелями из дерева или обоями с весьма интересным рисунком, где изобилуют цветы или мелкие узоры.
Интерьеры, выполненные в этом стиле, можно разглядывать часами. Помимо наличия переплетов на окнах, изящного обрамления дверных порталов, карнизов и наличников, в деталях можно разглядеть вариации на классику, готику, модерн или даже барокко. Стиль предполагает использование большого количества источников света, поэтому в таких домах всегда найдется место для элегантных светильников, бра и люстр.
Мебель преимущественно расстанавливается не по периметру комнаты, а от ее центра. В столовой – вокруг стола, в спальной комнате – вокруг кровати, в гостиной – вокруг камина. Уют и комфорт создает массивная мебель из натурального дерева, зеленые растения, а также плотные шторы или роллеты на окнах. На полу вы обязательно встретите ковер.
Стоит обратить внимание на то, что в залах практически отсутствуют перегородки, а сами помещения при помощи мебели разделены на несколько функциональных пространств. Помещения столовой и кухни чаще всего объединены между собой, так как такое решение является действительно удобным, а книжный шкаф может вполне гармонично соседствовать с буфетом.
Зародившаяся в XVII веке из английского стиля американская классика впитала в себя черты колониальных традиций, именно поэтому основной декор можно охарактеризовать многообразием акцентов, выраженных в сочетании практичной, яркой, универсальной и эклектичной мебели.