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Демократичная эклектика – американский стиль

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Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Задача профессионального дизайнера заключается в том, найти идеальные решения, которые способны удовлетворить вкус и потребности даже самого требовательного клиента. Доскональное продумывание интерьеров большого загородного дома или квартиры – задача не из легких, однако, именно портфолио, которое презентует опыт специалиста, помогает нам вдохновиться идеями с выбором стиля, цвета и света для своего будущего жилья. Студия DECORANDDESIGN специализируется преимущественно на американской классике, которая, как мы знаем, впитала в себя культуры многих стран и сочетает в себе универсальную простоту, выраженную элегантностью и функциональностью. Все фото проекта можно увидеть в разделе Гринфилд

Времена и эпохи

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Если посмотреть на классические американские интерьеры, то несложно заметить их основную характерную особенность – все они обладают большой площадью помещений и высокими потолками. Некоторая мебель и предметы декора выполнены в стиле разных времен, эпох и культур. Одновременно все смотрится невероятно гармонично, элегантно и в меру сдержанно.

Демократичные дизайнерские решения

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Спальня в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

В американских классических интерьерах обычно царит удобная и непринужденная атмосфера, которая не привязана к конкретным стилистическим особенностям. Дизайнеры зачастую выбирают светлую отделку полов и стен, однако, иногда можно встретить и смелые решения, где стены могут быть выкрашены в сочные, яркие и контрастирующие между собой цвета. Они бывают украшены панелями из дерева или обоями с весьма интересным рисунком, где изобилуют цветы или мелкие узоры.

Стилевые вариации

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Интерьеры, выполненные в этом стиле, можно разглядывать часами. Помимо наличия переплетов на окнах, изящного обрамления дверных порталов, карнизов и наличников, в деталях можно разглядеть вариации на классику, готику, модерн или даже барокко. Стиль предполагает использование большого количества источников света, поэтому в таких домах всегда найдется место для элегантных светильников, бра и люстр.

Мебель

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Мебель преимущественно расстанавливается не по периметру комнаты, а от ее центра. В столовой – вокруг стола, в спальной комнате – вокруг кровати, в гостиной – вокруг камина. Уют и комфорт создает массивная мебель из натурального дерева, зеленые растения, а также плотные шторы или роллеты на окнах. На полу вы обязательно встретите ковер.

Удобство передвижения

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Столовая комната в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Стоит обратить внимание на то, что в залах практически отсутствуют перегородки, а сами помещения при помощи мебели разделены на несколько функциональных пространств. Помещения столовой и кухни чаще всего объединены между собой, так как такое решение является действительно удобным, а книжный шкаф может вполне гармонично соседствовать с буфетом.

Практичность и комфорт -- главный акцент

Гринфилд, DecorAndDesign DecorAndDesign Гостиная в классическом стиле
DecorAndDesign

Гринфилд

DecorAndDesign
DecorAndDesign
DecorAndDesign

Зародившаяся в XVII веке из английского стиля американская классика впитала в себя черты колониальных традиций, именно поэтому основной декор можно охарактеризовать многообразием акцентов, выраженных в сочетании практичной, яркой, универсальной и эклектичной мебели.

Растения в интерьере гостиной
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