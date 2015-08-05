10 советов, как подобрать освещение в гостиную

Гостиная – место, где собирается семья для отдыха и обсуждения дел, куда приходят друзья и знакомые. Гостиная выполняет несколько важных назначений в доме, поэтому важно показать ее в самом выгодном – во всех смыслах – свете. Это касается и интерьера, и светового оформления комнаты: правильно расставленное освещение, помимо основной задачи, подчеркнет достоинства дизайна, создаст функциональные зоны и расставит акценты. Мы расскажем, как правильно подобрать освещение в гостиную.
Перед тем, как приступить к выбору освещения в гостиную, необходимо точно определить архитектурные особенности комнаты, высоту потолка; знать, какая мебель и отделка будет в гостиной – от этих параметров будет зависеть тип освещения и его расположение. После того, как сделаны необходимые замеры, учтены все важные моменты и финансовые возможности, можно переходить к непосредственному подбору освещения в гостиную.
Самая большая классификация освещения – по степени охвата площади. Предусмотрено наличие общего и местного света. Общее заполняет все пространство гостиной, а местное выделяет необходимые в данный момент участки. Для общего освещения, как правило, выбирают такие приборы как люстра, канделябр, светильник. Свет должен быть ровным и в меру интенсивным, чтобы не раздражать глаза. Для местной подсветки подходят напольные и настенные светильники, а также встроенные светодиоды. Местное освещение также может играть декоративную роль, подчеркивая преимущества интерьера или декора гостиной.
Ведущее место при освещении гостиной отводится потолку. На потолке размещается центральный светильник или встроенные светодиоды. Большая часть источников должна быть сосредоточена именно на потолке, создавая самое яркое, ключевое освещение. При вытянутой (прямоугольной) форме комнаты рекомендуется установить 2 светильника для равномерного освещения всей площади гостиной. Массивный светильник или люстра подойдут для просторной гостиной с высокими потолками. Если размеры комнаты скромны, от центральной люстры лучше отказаться, отдавая предпочтение местному освещению в виде бра и торшеров. Они создадут приглушенный свет, который скроет недостатки пространства.
Настенное освещение может составлять общую композицию с центральным светильником, а может зонировать отдельные части гостиной. В качестве подсветки какой-либо рабочей зоны, например, библиотеки или рабочего стола с компьютером, целесообразно размещать вдоль стены светодиодную ленту или бра, а на стол подобрать светильник. Если установить настенные светильники по всему периметру гостиной, то они будут заменять общий свет и озарять комнату не хуже центральной люстры. Иногда дизайнеры пользуются этим приемом, чтобы визуально расширить пространство. Можно повесить бра около дивана или софы, тем самым создавая уютный свет во время отдыха или просмотра телевизора.
Напольное освещение, как правило, больше применяется для зонирования пространства. Ничто так утонченно не выделит какую-либо зону, как элегантный торшер или лампа. Особенно гармонично напольное освещение вписывается в зоны для отдыха и чтения, так как создает мягкий приглушенный свет, приятный для расслабления и подходящий для тихих посиделок с чаем и журналом. Напольное освещение также применяется для зрительного увеличения площади, что подойдет для интерьера маленькой гостиной. Существуют мощные напольные светильники, заменяющие общее освещение, а для зонирования можно приобрести торшер с рассеянным светом, придающий особый шарм атмосфере.
Любой удачный дизайн интерьера подразумевает соблюдение общей стилистики в каждой отдельно взятой детали, и световое оформление – не исключение из правила. Здесь подразумевается 2 направления: во-первых, для каждого стиля характерна различная интенсивность света. Во-вторых, следует обращать внимание на дизайн светильников. Что касается интенсивности, то, например, для стилей хай-тех и классика освещения должно быть много, и любые дополнительные источники света не будут лишними. А стиль кантри любит более мягкое, неяркое освещение. В интерьере стиля лофт важен именно дневной свет, проникающий через большие панорамные окна, поэтому акцент должен быть именно на естественном, а не искусственном освещении. Если дневного света мало, можно добавить галогенные светильники, имитирующие этот тип освещения.
В гостиной важно предусмотреть освещение в зависимости от ситуации. Если у вас планируется семейный обед, то более уместным будет насыщенный дневной свет и светильник над столом в гостиной. Намечается весёлая вечеринка – позаботьтесь о ярком разноцветном освещении, возможно использование гирлянд, световых шаров, светодиодных лент. А во время романтического ужина зажгите свечи и включите торшер или настольную лампу с мягким светом. Такой интимный приглушенный свет окунет вас в приятную и расслабляющую атмосферу. Кроме того, в гостиной можно установить регулятор интенсивности света, который будет помогать создавать подходящее настроение для мероприятий и домашних посиделок.
Декоративное освещение не берет на себя всю ответственность за рабочую нагрузку. Это свет скорее для создания красоты и акцентов, чем для полноценного освещения пространства. Уместным такой тип освещения будет при наличии в гостиной аквариума, камина, домашнего кинотеатра, картины, фотографий на стенах, арки. Мягко подсвечивая эти предметы, декоративный свет создает особое настроение и делает акцент на красивых аксессуарах. Но можно и направить его в полезное русло: например, подсвечивая снизу диван, декоративный свет защитит хозяев и гостей от ушибов при выключенном основном освещении. В идеале для просторной гостиной оптимальным решением станет сочетание нескольких типов освещения: общего и местного, функционального и декоративного. Разные уровни распределяют свет равномерно и помогают реализовать необходимый эффект освещения.
Чтобы не загромождать пространство комнаты лишними светильниками и торшерами, но при этом осветить комнату в достаточной мере, зачастую дизайнеры используют встроенные светодиодные лампочки. Они могут располагаться практически в любом месте: на архитектурном или обычном потолке, на шкафах и стеллажах, на стеновых панелях и даже на полу. Встроенное освещение имеет массу вариантов, что открывает новые границы для фантазии и позволяет воплотить самые оригинальные идеи. Наиболее удачно смотрятся встроенные светильники на архитектурном потолке и на подиумах: точечные светодиоды лаконично подчеркивают разный уровень отделки. Встроенные светодиоды могут играть роль как функционального освещения, так и декоративного.
Важно также подобрать подходящий светильник по стилю интерьера. Английский, колониальный, классический стили отлично дополнит массивная хрустальная или бронзовая люстра с налетом богемного шика, к ней можно подобрать бра в таком же оформлении. Более современный интерьер красиво дополнят оригинальные дизайнерские светильники, например, такая настенная стрелка для лофт-гостиной от студии дизайнерской мебели Maar. Также хорошо впишется встроенное освещение. Утонченность стиля кантри и прованс как нельзя лучше подчеркнут ретро-торшеры с изящными абажурами. При подборе освещения в гостиную учитывайте не только технические характеристики, но и то, что светильники уже стали декоративными аксессуарами: они не только делают комнату ярче, но и отвечают за эстетичность.