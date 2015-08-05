10 советов, как подобрать освещение в гостиную

Важно также подобрать подходящий светильник по стилю интерьера. Английский, колониальный, классический стили отлично дополнит массивная хрустальная или бронзовая люстра с налетом богемного шика, к ней можно подобрать бра в таком же оформлении. Более современный интерьер красиво дополнят оригинальные дизайнерские светильники, например, такая настенная стрелка для лофт-гостиной от студии дизайнерской мебели Maar. Также хорошо впишется встроенное освещение. Утонченность стиля кантри и прованс как нельзя лучше подчеркнут ретро-торшеры с изящными абажурами. При подборе освещения в гостиную учитывайте не только технические характеристики, но и то, что светильники уже стали декоративными аксессуарами: они не только делают комнату ярче, но и отвечают за эстетичность.