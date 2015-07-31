Шкаф, возможно, и является одной из самых неприметных деталей интерьера, но без него никак не обойтись. Если вы хотите, чтобы ваш дом был аккуратным, а комнаты светлыми и просторными, а не захламленным кучей мелочей, то позаботьтесь о вместительных и удобных шкафах, куда поместятся все ваши пожитки.
Но какие бывают шкафы? Во-первых, в зависимости от своей конструкции, они могут быть корпусными и встроенными. У корпусных шкафов есть задние и боковые наружные стенки, а также верхние и нижние планки, тоесть они полностью
закрыты со всей сторон (иногда фронтальная сторона варьируется). Встроенны шкафы отличаются отсутствием тех или иных элементов по сравнению с корпусными. Они хорошо подходят для помещений с нестандартной планировкой или маленьких помещений так как позволяют оптимально использовать все свободное пространство. Кроме того, они, как правило, стоят дешевле, так как на встроенные шкафы обычно тратится меньшее количество материалов.
При покупке шкафа следует также учитывать разницу среди моделей шкафов от распашных и шкафов-купе до угловых и шкафов с боковыми секциями. Мы подскажем, можно ли найти одновременно стильный и функциональный шкаф, а также какие шкафы лучше всего подходят для разных помещений.
Угловой шкаф или шкаф г-образной формы позволяет использовать свободное пространство по максимуму и поэтому отлично впишется в малогабаритную городскую квартиру. Обычно сделанные по индивидуальному проекту, они позволяют сэкономить драгоценные квадратные метры и разместить всю одежду, обувь и аксессуары. Угловой шкаф подойдет не только для создания гардеробных или оформления спальных комнат. Такие шкафы хорошо выбрать для прихожей: в них можно хранить верхнюю одежду, обувь и другие вещи без лишнего загромождения помещения, как это часто бывает в случае с прихожими особенно в небольших квартирах.
В зависимости от материалов и изготовителя такой вариант один из самых практичных и бюджетных. Вам не нужно переплачивать за дополнительную подсветку и сложную систему направляющих как у шкафов-купе. Если свободное пространство в комнате ограничено, обратите внимание на распашные шкафы с одной дверью. Такие шкафы хорошо подойдут для спальни, если у вас нет дополнительного пространства для установки шкафов-купе или вы не хотите тратиться на оборудование углового шкафа. Такие шкафы, как правило, очень долговечны и прослужат вам не одно десятилетие.
У распашных шкафов часто есть один недостаток – они выглядят несколько громоздко и занимают много свободного места. Обратите внимание на то, как эту проблему удалось решить с помощью встроенных в двери шкафов стекол. Это решение позволило визуально расширить пространство, сделать его более невесомым и воздушным, а шторы скрывают содержимое шкафов и сохраняют аккуратный вид спальни.
Шкафы-купе выгодно отличаются от распашных шкафов тем, что их двери раздвигаются в стороны, что позволяет экономить свободное пространство. Благодаря этому такие шкафы отлично подходят для небольших помещений при том, что они часто отличаются приличной вместительностью. Выбрав модель с зеркалом, вы сможете визуально расширить помещение, а при этом еще и сэкономить на отдельном зеркале. Шкафы купе обычно обойдутся вам дороже распашных шкафов. Немного уменьшить траты можно благодаря отказу от сложной подсветки или от большого количества зеркал, оставив лишь одно. При этом не стоит экономить на механизме открытия-закрытия дверей, ибо в этом случае вам придется выложить за ремонт больше, чем вы расчитывали.
Шкафы-купе лучше всего подходят для обустройства прихожих в связи с небольшим количеством полезной площади. Кроме того, они отлично впишутся в спальню или детскую, если вы в поиске длинного и вместительного шкафа. В гостиных шкафы-купе часто выглядят немного неуместно, особенно если ваша комната в классическом стиле.
Какие бывают шкафы кроме вышеперечисленных? Один из самых уютных вариантов – это шкафы с боковыми секциями, на которых у вас есть возможность разместить сувениры, необычные предметы, свечи, любимые фото, книги и безделушки. Это может быть обычный распашной шкаф или шкаф-купе, который благодаря дополнительным боковым полкам выглядит не таким громоздким. Взависимости от интерьера, такой шкаф будет хорошо смотреться в гостиной, детской комнате, прихожей и даже спальне. В гостиной вы сможете разместить на его полках дополнительные предметы интерьера, а в спальной комнате освободить место для детской игры без ущерба вместительности шкафа.
Вместительные шкафы лучше всего подойдут для прихожей, спальной комнаты или детской. Если у вас есть возможность, гостиную комнату лучше не загромождать масивным шкафом и оставить как можно больше свободного пространства незанятым.
В этом случае в качестве альтернативы подойдут различные полки. Они позволяют, например, разделить комнату на дополнительные зоны. Кроме того, такие полки не хуже шкафа справятся с хранением книг, предметов интерьера, других мелочей. Обратите особенное внимание на полки, состоящие из закрытых секций с дверцами и открытых. Открытые секции позволят сохранить ощущение
воздушности в помещении, а закрытые хранить вещи, которые вы не хотели бы выставлять на общее обозрение.
Если у вас есть возможность хранить большинство вещей вне прихожей (например, в шкафу-купе в спальне), на совсем небольшой площади лучше отказаться от громоздких предметов, в частности от шкафов. Даже встроенных. Ведь встроенный шкаф «съест» пространство и даже зеркальные двери этого не исправят. Если шкаф заменить открытым модулем с полками и крючками для одежды, то зона хранения сохранится, но и «воздух» в помещении останется.
Что должен включать модуль хранения в прихожей?
-крючки и вешалки для одежды
-место хранения обуви
-зеркало! Мы же должны знать как выглядим выходя из дома
-место для ключей и прочих мелочей, которые важно не забыть. Это может быть полочка, тумбочка или ключница с крючочками
-мягкое сиденье, куда можно сесть завязать шнурки или положить любимую сумочку.
Как видите, все перечисленное лучше располагать на виду и под рукой, иначе можем что-нибудь забыть. Поэтому необходимость в громоздком встроенном шкафу отпадает.
Не забываем, что все должно быть систематизировано и удобно располагаться. До каждой полочки с нужными вещами удобно дотянуться, легко можно взять зонт, ключи в зоне видимости и т. д. Если у нас множество мелочей, но используем коробочки для хранения и красиво распределяем их на полках, иначе множество мелочей в маленьком помещение будет создавать ощущение захламленности и беспорядка, а коробочки и поиски нужного сокращают и переставлять/собирать вещи удобнее.
Во многих домах еще осталась привычка выставлять свой любимых
хрусталь на показ в громоздких сервантах. К счастью, эра дефицита ушла в прошлое и больше нет необходимости создавать выставку столовых принадлежностей в своих гостиных или столовых комнатах. Лучше всего такие предметы, как посуду, скатерти, столовые приборы, свечи, вазы и тд. хранить в закрытых буфетах или комодах, которые не занимают столько места как застекленные серванты и не требуют муторного ухода и протирания пыли каждую неделю. Если же у вас есть особенный сервиз, который является предметом гордости нескольких поколений вашей семьи, нет ничего зазорного в том, чтобы использовать его в качестве декора. Однако лучше всего для этих целей подыскать более изящный и небольшой сервант, в который поместится всего лишь один сервиз, а не весь запас посуды в доме.
Мы надеемся, что эксперты Homify немного прояснили для вас вопрос о том, какие бывают шкафы и с чем их едят. Подытожим некоторые советы. Для начала определитесь, какой шкаф вам больше всего подходит – встроенный или корпусный. Это зависит от предназначения комнаты, ее размеров, вашего бюджета и предпочтений в дизайне. Второе – проанализируйте, что вы будете хранить в нем и исходя из этого определите, насколько важна для вас вместимость шкафа. Определитесь с материалами и особенностями дизайна и, в последнюю очередь, обратите внимание на альтернативы шкафам. Возможно, одна из них идеально заменит вам большой шкаф.