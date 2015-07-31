Шкаф, возможно, и является одной из самых неприметных деталей интерьера, но без него никак не обойтись. Если вы хотите, чтобы ваш дом был аккуратным, а комнаты светлыми и просторными, а не захламленным кучей мелочей, то позаботьтесь о вместительных и удобных шкафах, куда поместятся все ваши пожитки.

Но какие бывают шкафы? Во-первых, в зависимости от своей конструкции, они могут быть корпусными и встроенными. У корпусных шкафов есть задние и боковые наружные стенки, а также верхние и нижние планки, тоесть они полностью закрыты со всей сторон (иногда фронтальная сторона варьируется). Встроенны шкафы отличаются отсутствием тех или иных элементов по сравнению с корпусными. Они хорошо подходят для помещений с нестандартной планировкой или маленьких помещений так как позволяют оптимально использовать все свободное пространство. Кроме того, они, как правило, стоят дешевле, так как на встроенные шкафы обычно тратится меньшее количество материалов.

При покупке шкафа следует также учитывать разницу среди моделей шкафов от распашных и шкафов-купе до угловых и шкафов с боковыми секциями. Мы подскажем, можно ли найти одновременно стильный и функциональный шкаф, а также какие шкафы лучше всего подходят для разных помещений.