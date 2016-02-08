Какие есть альтернативы традиционной двуспальной кровати?

Кровать является главным смысловым и интерьерным центром спальни – она задает общую тональность ее убранства. Простая деревянная кровать или настоящая скульптурная композиция, сдержанная кровать модерн или подвешенная к потолку – приняв решение о том, на какой кровати вам будет приятно спать, вы определите и все остальные элементы декора. Кровать будет диктовать и фактуру стен, и цвет портьер, и даже то, какими будут рамы ваших картин.
Современные оригинальные двуспальные кровати, среди которых встречаются настоящие шедевры, как нельзя лучше подходят для обустройства стильной, нешаблонной спальни. Предлагаем проекты кроватей, которые смогут полностью разрушить обычный образ этого предмета интерьера. Современные кровати могут быть очень оригинальными. Веселые и функциональные, они точно не останутся незамеченными.
Эта подвешенная кровать, например, держится только на четырех веревках, привязанных к потолку, по одной для каждого угла. Веревки могут легко выдержать вес кровати и вес людей, спящих там, но люди не смогут получить ощущение твердого места для сна, и это делает кровать еще более необычной, ведь она постоянно находится в движении.
Деревянные поддоны являются экологически чистым изделием, а при правильном подходе к декору можно создать неповторимую авторскую мебель.
Кровати из поддонов могут стать одним из главных элементов дизайна комнаты. Самый простой вариант – составить вместе несколько паллет и тщательно закрепить их между собой. Останется лишь купить матрас нужных размеров и просторное комфортное ложе готово.
Создание кровати из поддонов – это процесс, который как никакой другой зависит от вашей фантазии и вкуса. Комбинируя эти элементы, можно создать уникальную и эргономичную конструкцию, которой позавидуют даже владельцы изысканных лож в стиле ар-деко.
Все, кто хотят сэкономить свободное место дома, должны задуматься об эффективном использовании кровати. Можно дополнить ее системами хранения – и в спальне станет гораздо чище и просторнее.
Идеальный вариант – кровать с ящиками или полками, скрытыми в высокой платформе. Идеально, если ящики/полки расположены по всему периметру кровати, а не только у одной из ее сторон.
В каждом магазине, на складах месяцами грудой валяются грузовые/пивные ящики, затем тоннами они вывозятся на свалку и сжигаются. Но все больше и больше людей стали задумываться над тем, что такой хороший материал не используется вторично и бьют тревогу.
Не долго думали дизайнеры куда девать и что делать из грузовых ящиков, которые машинами вывозятся из магазинов на свалку и начали собирать мебель из этих самых ящиков.
Отлично подойдут они и для дизайна креативной двуспальной кровати. А главное, для постройки этой мебели не требуется почти никаких дополнительных материалов и фурнитуры, что позволяет получить дешевое и функциональное изделие.
Кровать по праву считается главным предметом в спальне, поэтому от ее внешнего вида будет зависеть остальное оформление комнаты. Если вы хотите изменить атмосферу в спальне и немного преобразить ее внешний вид – используйте один из самых простых и в то же время очень эффектных приемов: сделайте акцент на красивом изголовье кровати.
Очень интересный прием – использовать в качестве изголовья кровати старые двери, ставни, доски. Вся эта потертая старость будет гармонично сочетаться с интерьером в стиле шебби шик, прованс, кантри. Если брать новые деревянные панели – получится очень стильно и современно.
Круглая кровать — это очень смелое и модное решение вашего интерьера. Благодаря плавным и округлым формам она придаст пространству лёгкость и уют. Она поможет сделать ваше спальное пространство оригинальным и изысканным, а также вызвать восторг у друзей и близких.
Круглые кровати могут похвастаться довольно широким модельным рядом. Разнообразные материалы обивки, различные цветовые решения, конструктивные особенности кроватей круглой формы позволяют создавать неповторимые интерьеры на любой вкус.
Размер кровати стоит подбирать исходя из особенностей такой формы. Полноценная двуспальная кровать для супружеской спальни должна быть не менее 2,5 метров в диаметре.
Если основательность мебели для вас – не помеха, тогда вы можете использовать пространство под матрасом в качестве ниш для хранения постельного белья и любых других вещей. Это могут быть как выдвижные или выкатные ящики для хранения, так и раздвижная система дверец для доступа к содержимому.
Оригинальные кровати, которые трансформируются в другие предметы мебели и детали интерьера, способны решить проблемы нехватки квадратных метров в маленьких квартирах. Большинство встраиваемых постелей оснащается удобными ортопедическими матрасами и в разложенном состоянии неотличимы от стационарных моделей.
Проблем с уборкой постельных принадлежностей у вас с ними не возникнет: белье и одеяла крепятся к каркасу при помощи специальных ремней и исчезают из поля зрения вместе с кроватью.
Самый распространенный вариант – подъемная кровать-шкаф. Днем она маскируется под стеллаж или узкий шкаф-купе, а ночью превращается в полноценное спальное место.