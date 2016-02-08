Какие есть альтернативы традиционной двуспальной кровати?

Кровать является главным смысловым и интерьерным центром спальни – она задает общую тональность ее убранства. Простая деревянная кровать или настоящая скульптурная композиция, сдержанная кровать модерн или подвешенная к потолку – приняв решение о том, на какой кровати вам будет приятно спать, вы определите и все остальные элементы декора. Кровать будет диктовать и фактуру стен, и цвет портьер, и даже то, какими будут рамы ваших картин.

Современные оригинальные двуспальные кровати, среди которых встречаются настоящие шедевры, как нельзя лучше подходят для обустройства стильной, нешаблонной спальни. Предлагаем проекты кроватей, которые смогут полностью разрушить обычный образ этого предмета интерьера. Современные кровати могут быть очень оригинальными. Веселые и функциональные, они точно не останутся незамеченными.