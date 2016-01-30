Главные мебельные тренды в 2016 году

Новый 2016 год уже окончательно вступил в свои права, и мы можем продолжать размышления на тему новых трендов и тенденций, с которыми многим из нас предстоит работать.
Посмотрите специальную подборку главных тенденций мебельного рынка в 2016 году . Возможно, некоторые из них продолжат характерные для предыдущих лет дизайнерские веяния.
Неважно в каком стиле оформлена ваша квартира или дом, белый цвет мебели уступил в этом году пьедестал почета темным насыщенным оттенкам. Особое внимание будет уделяться фактуре, всевозможным «потертостям» на дереве или коже. Если в прошлом году в интерьере повсеместно можно было использовать серый цвет всех оттенков, то сейчас центром внимания дизайнеров становятся коричневые, деревянные и черные тона. Что касается ярких цветов, то они как и прежде актуальны, однако, в более мягком и менее насыщенном виде.
Порядок и чистота в доме – тренд, который никогда не выйдет из моды. Поэтому одной их важнейших черт выбираемой мебели является вместительность и удобство хранения. Отныне кровать или диван становятся универсальными помощниками, которые позволят спрятать ненужные или редко используемые вещи, будь то одежда, обувь или детские игрушки. Однако хранение – это лишь вершина айсберга в вопросе функциональности мебели, которая научилась трансформироваться и быть использована по любому другому назначению.
Так называемая модульная мебель – прекрасный способ создать собственными руками то, что необходимо именно вашему дому. Коллекции различных предметов включают в себя широкий круг разнообразных по функциональному предназначению модулей, каждый из которых может быть представлен в нескольких различных размерах или цветах. Все элементы выполнены в едином стиле, что позволяет подобрать мебель с учетом характеристик помещения и особенностей его геометрии.
Популярность эко-дизайна только набирает обороты, поэтому, безусловно, использование переработанного сырья, натуральных материалов и винтажных предметов интерьера остается в тренде и этого года. Не торопитесь избавляться от старого бабушкиного комода или старинной «советской горки» – вдохните новую жизнь в то, что так было дорого вашей семье несколько десятилетий назад.
Аккуратность не вредит ни одному делу, без неё не обойтись и в расстановке акцентов. Например, такой стеллаж раскрывает все секреты своего дизайна только тем, кто смотрит на него слегка поодаль. Именно эта «изюминка» и делает его привлекательным для потенциальных покупателей и ценителей новинок. Дизайнеры придают слегка игривый характер мебели любого цвета и фактуры. Измененная геометрия привлекает внимание любителей и функционального минимализма, и роскошной классики.
Натуральные материалы, приглушенные цвета, минималистичная и функциональная мебель – вот тренды нового сезона 2016. Однако какой бы ни была господствующая тенденция, смелым решением всегда остается эклектика с ее разнообразием стилей, цветов, фактур и прочими раздражителями. Бабушкино кресло, ультра-новая ваза, старинный багет с поп-арт картиной, детали в стиле барокко, ковер с этническими мотивами… Что все это значит? Экспериментируйте и не бойтесь разнообразия. Тенденции меняются со временем, а любимые вещи и предметы мебели остаются в наших сердцах на долгие годы.
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