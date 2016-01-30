Главные мебельные тренды в 2016 году

Новый 2016 год уже окончательно вступил в свои права, и мы можем продолжать размышления на тему новых трендов и тенденций, с которыми многим из нас предстоит работать.

Посмотрите специальную подборку главных тенденций мебельного рынка в 2016 году . Возможно, некоторые из них продолжат характерные для предыдущих лет дизайнерские веяния.