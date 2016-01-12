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5 идей для паркетного пола

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Гостиная в стиле модерн
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Паркет является одним из наиболее распространенных материалов для отделки пола. Вот уже на протяжении многих десятилетий он совершенствуется, не теряя своих первоначальных характеристик и принципов изготовления.

Популярность паркетной доски обусловлена наличием множества неоспоримых преимуществ у данного типа покрытия. Основными из них называют следующие:

1. Паркет – полностью экологичный материал, поскольку производится из натурального дерева.

2. При правильной укладке паркетный пол будет служить вам не одно десятилетие.

3. Отменные тепло- и звукоизоляционные свойства.

4. Возможность обновления поверхности паркета (методом шлифовки), а также мелкого ремонта покрытия.

5. Презентабельный внешний вид паркетного пола.

При всех своих достоинствах, паркет имеет определенные недостатки. Это довольно дорогое покрытие, укладка которого требует специальных навыков и мастерства. Паркетный пол нужно беречь от выгорания, воздействия влаги, химических и механических повреждений. 

Если вы планируете украсить свой дом паркетными полами – предлагаем несколько интересных идей для реализации этого. 

Современный паркет: даже без дерева

Квартира в Баку в скандинавском стиле, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Гостиная в скандинавском стиле
ILKIN GURBANOV Studio

Квартира в Баку в скандинавском стиле

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Нынешнее развитие технологий позволяет каждому, кто мечтал о паркетном покрытии, реализовать задуманное у себя дома. Для этого существует не только классическая паркетная доска, но и множество материалов, которые удачно ее имитируют. Причем, некоторые из них напоминают паркет, не имея в своем составе дерева.

Сегодня в продаже можно найти ламинатную доску, плитку и даже линолеум, расцветка которого напоминает художественный паркет. Конечно, названные покрытия значительно дешевле оригинального материала, но их характеристики существенно отличаются и уступают паркету.

1. Многослойный паркет

апартаменты в Ялте, Дорогой Дом Дорогой Дом Гостиная в классическом стиле
Дорогой Дом

апартаменты в Ялте

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Многослойный паркет состоит из двух или трех слоев древесины, которые соединены между собой под прямым углом. Такая технология используется для того, чтобы сделать покрытие более крепким и устойчивым к перепадам температур.

В зависимости от производителя, качество каждого типа использованной для такого паркета древесины может существенно отличаться. В бюджетных вариантах ценные породы дерева находятся только лишь сверху, а остальные слои состоят из хвойных пород. Для производства дорогого многослойного паркета используют ценную древесину для каждого слоя.

Такой тип паркетной доски чаще всего имеет дополнительное покрытие, что упрощает его укладку и не требует дополнительного вскрытия пола лаком. 

2. Индустриальный паркет

Aufstockung MFH, Köln, Jan Tenbücken Architekt Jan Tenbücken Architekt Кухня в стиле модерн
Jan Tenbücken Architekt

Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt

Индустриальным или промышленным паркетом называют вид данного напольного покрытия, которое  может выдерживать усиленные нагрузки. Его часто используют не только к жилых домах, но и на производстве.

Индустриальный паркет является недорогим видом покрытия, который состоит из массивной древесины. Его гораздо легче укладывать, чем традиционный паркет, а также можно многократно очищать и полировать. 

Основанием для названного покрытия может служить даже необработанный пол, например – бетонная стяжка. Немаловажным является тот факт, что каждый элемент индустриального паркета можно заменить при необходимости, без какого-либо ущерба для остального покрытия.

3. Паркет из лиственных пород древесины

Chelsea, Hélène Dabrowski Interiors Hélène Dabrowski Interiors Модерн
Hélène Dabrowski Interiors

Chelsea

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

Тип древесины, из которой изготовлен паркет, оказывает прямое влияние не только на его внешний вид, но и  на остальные характеристики покрытия. В первую очередь, порода древесины определяет прочность и долговечность паркета.

Дерево лиственных пород наиболее часто применяется для изготовления высококлассной паркетной доски. Речь идет о дубе, ясене, клене. Данные сорта древесины отличаются более износостойкими характеристиками, нежели хвойные. 

Кроме высоких показателей прочности, лиственные породы дерева имеют презентабельный внешний вид. Комнаты с таким паркетом выглядят очень уютно и стильно. Прекрасное доказательство этого – современная гостиная на фото. 

4. Плитка под дерево

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Ванная комната в стиле модерн
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Особенности паркетной доски не предполагают ее использование в помещениях с повышенной влажностью. Но если вы хотите выдержать напольное покрытие своей квартиры в единой стилистике, выбирайте для ванной керамическую плитку под дерево. 

Этот стройматериал не боится загрязнений, влаги и температурных перепадов, имеет натуральное происхождение и массу вариантов расцветки. Любой существующий вид древесины имеет аналоги среди оттенков плитки. 

Подберите рисунок, наиболее напоминающий паркет – и смело покрывайте кафелем пол в своей ванной комнате. Обратите внимание, как роскошно выглядит плитка под дерево в интерьере, представленном на фото. 

5. Ламинат

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ламинат – еще один вариант доступного напольного покрытия, который визуально напоминает паркет. Но технология его производства существенно отличается.

Если в основе паркета – цельная древесина, то ламинат состоит из древесноволокнистой плиты (ДВП), которая окружена пленкой, бумагой и смолами. При качественном исполнении, ламинат может быть влагоустойчив и довольно прочен, но, безусловно, он не сравниться с паркетом. 

Дизайнеры часто применяют данное покрытие для отделки полов в гостиной и спальне, а вот для детской комнаты все-таки рекомендованы натуральные материалы. 

Популярность ламинатного покрытия для пола обусловлена множеством расцветок, доступной ценой, а также легкостью укладки. При этом, если возникает необходимость замены одного элемента такого покрытия – придется разбирать ламинат и перекладывать его до места повреждения.

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