5 идей для паркетного пола

Паркет является одним из наиболее распространенных материалов для отделки пола. Вот уже на протяжении многих десятилетий он совершенствуется, не теряя своих первоначальных характеристик и принципов изготовления.
Популярность паркетной доски обусловлена наличием множества неоспоримых преимуществ у данного типа покрытия. Основными из них называют следующие:
1. Паркет – полностью экологичный материал, поскольку производится из натурального дерева.
2. При правильной укладке паркетный пол будет служить вам не одно десятилетие.
3. Отменные тепло- и звукоизоляционные свойства.
4. Возможность обновления поверхности паркета (методом шлифовки), а также мелкого ремонта покрытия.
5. Презентабельный внешний вид паркетного пола.
При всех своих достоинствах, паркет имеет определенные недостатки. Это довольно дорогое покрытие, укладка которого требует специальных навыков и мастерства. Паркетный пол нужно беречь от выгорания, воздействия влаги, химических и механических повреждений.
Если вы планируете украсить свой дом паркетными полами – предлагаем несколько интересных идей для реализации этого.
Нынешнее развитие технологий позволяет каждому, кто мечтал о паркетном покрытии, реализовать задуманное у себя дома. Для этого существует не только классическая паркетная доска, но и множество материалов, которые удачно ее имитируют. Причем, некоторые из них напоминают паркет, не имея в своем составе дерева.
Сегодня в продаже можно найти ламинатную доску, плитку и даже линолеум, расцветка которого напоминает художественный паркет. Конечно, названные покрытия значительно дешевле оригинального материала, но их характеристики существенно отличаются и уступают паркету.
Многослойный паркет состоит из двух или трех слоев древесины, которые соединены между собой под прямым углом. Такая технология используется для того, чтобы сделать покрытие более крепким и устойчивым к перепадам температур.
В зависимости от производителя, качество каждого типа использованной для такого паркета древесины может существенно отличаться. В бюджетных вариантах ценные породы дерева находятся только лишь сверху, а остальные слои состоят из хвойных пород. Для производства дорогого многослойного паркета используют ценную древесину для каждого слоя.
Такой тип паркетной доски чаще всего имеет дополнительное покрытие, что упрощает его укладку и не требует дополнительного вскрытия пола лаком.
Индустриальным или промышленным паркетом называют вид данного напольного покрытия, которое может выдерживать усиленные нагрузки. Его часто используют не только к жилых домах, но и на производстве.
Индустриальный паркет является недорогим видом покрытия, который состоит из массивной древесины. Его гораздо легче укладывать, чем традиционный паркет, а также можно многократно очищать и полировать.
Основанием для названного покрытия может служить даже необработанный пол, например – бетонная стяжка. Немаловажным является тот факт, что каждый элемент индустриального паркета можно заменить при необходимости, без какого-либо ущерба для остального покрытия.
Тип древесины, из которой изготовлен паркет, оказывает прямое влияние не только на его внешний вид, но и на остальные характеристики покрытия. В первую очередь, порода древесины определяет прочность и долговечность паркета.
Дерево лиственных пород наиболее часто применяется для изготовления высококлассной паркетной доски. Речь идет о дубе, ясене, клене. Данные сорта древесины отличаются более износостойкими характеристиками, нежели хвойные.
Кроме высоких показателей прочности, лиственные породы дерева имеют презентабельный внешний вид. Комнаты с таким паркетом выглядят очень уютно и стильно. Прекрасное доказательство этого – современная гостиная на фото.
Особенности паркетной доски не предполагают ее использование в помещениях с повышенной влажностью. Но если вы хотите выдержать напольное покрытие своей квартиры в единой стилистике, выбирайте для ванной керамическую плитку под дерево.
Этот стройматериал не боится загрязнений, влаги и температурных перепадов, имеет натуральное происхождение и массу вариантов расцветки. Любой существующий вид древесины имеет аналоги среди оттенков плитки.
Подберите рисунок, наиболее напоминающий паркет – и смело покрывайте кафелем пол в своей ванной комнате. Обратите внимание, как роскошно выглядит плитка под дерево в интерьере, представленном на фото.
Ламинат – еще один вариант доступного напольного покрытия, который визуально напоминает паркет. Но технология его производства существенно отличается.
Если в основе паркета – цельная древесина, то ламинат состоит из древесноволокнистой плиты (ДВП), которая окружена пленкой, бумагой и смолами. При качественном исполнении, ламинат может быть влагоустойчив и довольно прочен, но, безусловно, он не сравниться с паркетом.
Дизайнеры часто применяют данное покрытие для отделки полов в гостиной и спальне, а вот для детской комнаты все-таки рекомендованы натуральные материалы.
Популярность ламинатного покрытия для пола обусловлена множеством расцветок, доступной ценой, а также легкостью укладки. При этом, если возникает необходимость замены одного элемента такого покрытия – придется разбирать ламинат и перекладывать его до места повреждения.