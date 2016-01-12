5 идей для паркетного пола

Паркет является одним из наиболее распространенных материалов для отделки пола. Вот уже на протяжении многих десятилетий он совершенствуется, не теряя своих первоначальных характеристик и принципов изготовления.

Популярность паркетной доски обусловлена наличием множества неоспоримых преимуществ у данного типа покрытия. Основными из них называют следующие:

1. Паркет – полностью экологичный материал, поскольку производится из натурального дерева.

2. При правильной укладке паркетный пол будет служить вам не одно десятилетие.

3. Отменные тепло- и звукоизоляционные свойства.

4. Возможность обновления поверхности паркета (методом шлифовки), а также мелкого ремонта покрытия.

5. Презентабельный внешний вид паркетного пола.

При всех своих достоинствах, паркет имеет определенные недостатки. Это довольно дорогое покрытие, укладка которого требует специальных навыков и мастерства. Паркетный пол нужно беречь от выгорания, воздействия влаги, химических и механических повреждений.

Если вы планируете украсить свой дом паркетными полами – предлагаем несколько интересных идей для реализации этого.