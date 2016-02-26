6 советов по размещению рамок на стене

При выборе подходящего варианта декорирования стены многие из нас останавливаются на простом и эффектном – украшают ее различными рамками. В них могут быть фотографии членов семьи или знаменитостей, картины, рисунки и прочие изображения.
Казалось бы, в этом вопросе не может быть каких-либо сложных нюансов и подводных камней – все предельно ясно. Но спешим вас разуверить – существует множество вариантов размещения рамок на стене.
Даже если вы подобрали зрелищные и интересные объекты, поместив их в дизайнерское обрамление, нужно грамотно спланировать высоту, расстояние между рамками и особенности готовой композиции. Далее мы с удовольствием поделимся с вами всеми тонкостями размещения рамок на стене и будем рады, если это поможет сделать декор вашего дома безупречным.
Для стильных интерьеров в современном исполнении дизайнеры часто советуют использовать рамки на стене без какой-либо четкой организации. Выбирайте цвета, размеры и изображения на свой вкус и размещайте их в хаотичном порядке. Вам кажется, что результат будет непривлекательным? Тогда взгляните на фото!
На центральной стене яркого цвета можно увидеть множество изображений в рамках различного типа. Несмотря на их свободное размещение, готовая композиция выглядит просто потрясающе. Подобный дизайн особенно понравится молодежи и творческим личностям.
Размещение рамок вертикально, то есть одна над другой, встречается в интерьерах не так часто. Вместе с тем, такой подход можно назвать не только красивым, но и функциональным.
Вертикальные линии зрительно вытягивают пространство, визуально приподнимая потолки. Именно поэтому данный метод особенно рекомендован для малогабаритных квартир, где существует острая нехватка квадратуры и высоты.
На фото представлен именно такой вариант размещения рамок в интерьере небольшой кухни в стиле минимализм. Черно-белые изображения идеально вписываются в стилистику помещения, а рамки традиционной формы эффектно выделяются на кирпичной стене.
Если вы стремитесь с помощью декора визуально расширить имеющееся пространство, рекомендуем размещать рамки по горизонтали.
Для этого выберите одну или две смежные стены и определите оптимальную высоту для выбранных элементов. Лучше, если все рамки будут одинакового размера, чтобы условная линия была ровной и целостной. Расстояние между ними также нужно просчитать с точностью.
Чтобы сместить акцент в интерьере на данный декор, подберите цвет рамок, контрастный к цвету стены. Реализация подобного проекта представлена на фото.
Магическая сила фотографии в интерьере не вызывает сомнения ни у кого, поэтому рекомендуем смело декорировать стены своего жилища подобными элементами.
Если вы являетесь приверженцем фотоснимков в ретро стиле, попробуйте сделать из нескольких изображений интересную композицию. Для этого подберите кадры схожей стилистики и расположите их на стене таким образом, чтобы в результате получилась организованная художественная конструкция.
Пример названного подхода проиллюстрирован на фото. Обратите внимание, как красиво темные рамки оттеняют светлую стену. А благодаря удачному сочетанию разнообразных размеров последних, десять рамок создают единую композицию.
Если вы определились с типом изображения и вариантом подходящего обрамления для него, самое время подумать о количестве подобных предметов на стене. Оно может быть четным или нечетным.
В данном случае хозяева спальни остановились на первом варианте, разместив над изголовьем своей кровати две рамки. Такой подход довольно часто встречается в интерьерах, особенно в тех комнатах, где проживают супруги. Дело в том, что четное количество декоративных предметов считается благоприятным знаком для семейной пары и символом их счастливой совместной жизни. Чтобы подчеркнуть единство двух элементов, выбирайте изображения единой стилистики и одинаковые рамки для них. Также рекомендуем расположить названные предметы максимально близко друг к другу, как это сделано на фото.
Если анализировать значения чисел с точки зрения восточных практик организации пространства, в частности системы фэн-шуй, то наиболее благоприятными считаются нечетные числа. Наполняя интерьер предметами в непарном количестве, можно улучшить жизненные показатели и привлечь в дом удачу.
В гостиной комнате, которую вы видите на фото, центральную стену украшают три темные рамки с черно-белыми изображениями внутри. Данное количество ассоциируется в упомянутой системе учений с бурной жизнедеятельностью и стремительным развитием личности. Учитывая это, такой подход может быть рекомендован для декора квартир, в которых проживают активные и целеустремленные люди.