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6 советов по размещению рамок на стене

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в средиземноморском стиле
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При выборе подходящего варианта декорирования стены многие из нас останавливаются на простом и эффектном – украшают ее различными рамками. В них могут быть фотографии членов семьи или знаменитостей, картины, рисунки и прочие изображения. 

Казалось бы, в этом вопросе не может быть каких-либо сложных нюансов и подводных камней – все предельно ясно. Но спешим вас разуверить – существует множество вариантов размещения рамок на стене. 

Даже если вы подобрали зрелищные и интересные объекты, поместив их в дизайнерское обрамление, нужно грамотно спланировать высоту, расстояние между рамками и особенности готовой композиции. Далее мы с удовольствием поделимся с вами всеми тонкостями размещения рамок на стене и будем рады, если это поможет сделать декор вашего дома безупречным. 

Хаотичная композиция

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE Гостиная в средиземноморском стиле
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

Для стильных интерьеров в современном исполнении дизайнеры часто советуют использовать рамки на стене без какой-либо четкой организации. Выбирайте цвета, размеры и изображения на свой вкус и размещайте их в хаотичном порядке. Вам кажется, что результат будет непривлекательным? Тогда взгляните на фото!

На центральной стене яркого цвета можно увидеть множество изображений в рамках различного типа. Несмотря на их свободное размещение, готовая композиция выглядит просто потрясающе. Подобный дизайн особенно понравится молодежи и творческим личностям. 

Вертикальные линии

Дизайн однокомнатной квартиры в хрущевке. «Студия 3.14» Кухня в стиле минимализм
«Студия 3.14»

Дизайн однокомнатной квартиры в хрущевке.

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Размещение рамок вертикально, то есть одна над другой, встречается в интерьерах не так часто. Вместе с тем, такой подход можно назвать не только красивым, но и функциональным. 

Вертикальные линии зрительно вытягивают пространство, визуально приподнимая потолки. Именно поэтому данный метод особенно рекомендован для малогабаритных квартир, где существует острая нехватка квадратуры и высоты.

На фото представлен именно такой вариант размещения рамок в интерьере небольшой кухни в стиле минимализм. Черно-белые изображения идеально вписываются в стилистику помещения, а рамки традиционной формы эффектно выделяются на кирпичной стене. 

Горизонтальные линии

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если вы стремитесь с помощью декора визуально расширить имеющееся пространство, рекомендуем размещать рамки по горизонтали.

Для этого выберите одну или две смежные стены и определите оптимальную высоту для выбранных элементов. Лучше, если все рамки будут одинакового размера, чтобы условная линия была ровной и целостной. Расстояние между ними также нужно просчитать с точностью.

Чтобы сместить акцент в интерьере на данный декор, подберите цвет рамок, контрастный к цвету стены. Реализация подобного проекта представлена на фото. 

Организованная композиция

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Магическая сила фотографии в интерьере не вызывает сомнения ни у кого, поэтому рекомендуем смело декорировать стены своего жилища подобными элементами.

Если вы являетесь приверженцем фотоснимков в ретро стиле, попробуйте сделать из нескольких изображений интересную композицию. Для этого подберите кадры схожей стилистики и расположите их на стене таким образом, чтобы в результате получилась организованная художественная конструкция. 

Пример названного подхода проиллюстрирован на фото. Обратите внимание, как красиво темные рамки оттеняют светлую стену. А благодаря удачному сочетанию разнообразных размеров последних, десять рамок создают единую композицию. 

Четное количество

Apartamento JD, Gláucia Britto Gláucia Britto Спальня в классическом стиле
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Если вы определились с типом изображения и вариантом подходящего обрамления для него, самое время подумать о количестве подобных предметов на стене. Оно может быть четным или нечетным.

В данном случае хозяева спальни остановились на первом варианте, разместив над изголовьем своей кровати две рамки. Такой подход довольно часто встречается в интерьерах, особенно в тех комнатах, где проживают супруги. Дело в том, что четное количество декоративных предметов считается благоприятным знаком для семейной пары и символом их счастливой совместной жизни. Чтобы подчеркнуть единство двух элементов, выбирайте изображения единой стилистики и одинаковые рамки для них. Также рекомендуем расположить названные предметы максимально близко друг к другу, как это сделано на фото. 

Непарное количество

Alsemberg, ZR-architects ZR-architects Гостиная в стиле модерн
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

Если анализировать значения чисел с точки зрения восточных практик организации пространства, в частности системы фэн-шуй, то наиболее благоприятными считаются нечетные числа. Наполняя интерьер предметами в непарном количестве, можно улучшить жизненные показатели и привлечь в дом удачу.

В гостиной комнате, которую вы видите на фото, центральную стену украшают три темные рамки с черно-белыми изображениями внутри. Данное количество ассоциируется в упомянутой системе учений с бурной жизнедеятельностью и стремительным развитием личности. Учитывая это, такой подход может быть рекомендован для декора квартир, в которых проживают активные и целеустремленные люди. 

Современный формат городской виллы
Какой из представленных методов размещения рамок на стене понравился вам больше всего?

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