6 советов по размещению рамок на стене

При выборе подходящего варианта декорирования стены многие из нас останавливаются на простом и эффектном – украшают ее различными рамками. В них могут быть фотографии членов семьи или знаменитостей, картины, рисунки и прочие изображения.

Казалось бы, в этом вопросе не может быть каких-либо сложных нюансов и подводных камней – все предельно ясно. Но спешим вас разуверить – существует множество вариантов размещения рамок на стене.

Даже если вы подобрали зрелищные и интересные объекты, поместив их в дизайнерское обрамление, нужно грамотно спланировать высоту, расстояние между рамками и особенности готовой композиции. Далее мы с удовольствием поделимся с вами всеми тонкостями размещения рамок на стене и будем рады, если это поможет сделать декор вашего дома безупречным.