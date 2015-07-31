Существует много вопросов и нюансов, связанных с оформлением интерьера в спальной комнате. Но не всегда освещаются все детали интерьера и остаются вопросы, что делать с тем или иным предметом.

Как можно эффектно преобразить спальню, добавив оригинальный акцент? Это возможно сделать при помощи изголовья для кровати. Как сделать изголовье для кровати? У многих кровать стоит либо у голой стены, либо примыкает к окну. В последнем случае достаточно подобрать приятный на вид текстиль. Если вы решили подобрать изголовье для кровати, то можно оформить его как в классическом варианте, так и в креативном, эксцентричном.

Давайте рассмотрим разные способы создания изголовья. Какая-то идея вам обязательно приглянется.