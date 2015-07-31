Существует много вопросов и нюансов, связанных с оформлением интерьера в спальной комнате. Но не всегда освещаются все детали интерьера и остаются вопросы, что делать с тем или иным предметом.
Как можно эффектно преобразить спальню, добавив оригинальный акцент? Это возможно сделать при помощи изголовья для кровати. Как сделать изголовье для кровати? У многих кровать стоит либо у голой стены, либо примыкает к окну. В последнем случае достаточно подобрать приятный на вид текстиль. Если вы решили подобрать изголовье для кровати, то можно оформить его как в классическом варианте, так и в креативном, эксцентричном.
Давайте рассмотрим разные способы создания изголовья. Какая-то идея вам обязательно приглянется.
Кровать с изголовьем-балдахином становится по-особенному укромным и уютным местечком. Желательно, чтобы полог над кроватью был полупрозрачным. Но если вы хотите ощущать защищенность, то выбирайте более плотную ткань. Для молодой пары лучше сделать романтичный балдахин с воздушными и легкими складками. Для этого понадобится ламбрекен, шторы из портьерной ткани, а также карниз с кронштейнами (на крайний случай возьмите самодельную полочку, сделанную из фанеры).
На всю ширину кровати от потолка до пола разместите фотопринт с приятным изображением или наклейте обои, сделанные из природного материала, такого как бамбук, пробка, сизаль. Сделайте перекладины вдоль и поперек, разместите на поперечной перекладине небольшие картинки. Фотопринт станет замечательным продолжением имеющегося изголовья.
Текстильное изголовье можно воплотить и в другом варианте. Например, хорошей альтернативой станут подушки, они подарят самое мягкое и приятное изголовье. Особенно такой элемент можно сделать своими руками, оно получается не затратное, уютное и оригинальное.
Подушки можно скрепить между собой, а можно подвесить на перекладину, находящуюся на высоте 60 см и идущую во всю ширину кровати. В качестве перекладины подойдет карниз для штор. Подушки крепятся или липучками, или ленточками. Наволочки для них делают из такого же материала, что и покрывало, или же выбирают контрастную расцветку. Главное, чтобы ткань гармонировала и с другими деталями интерьера. Можно сшить несколько наволочек, чтобы они всегда были в тон постельному белью. Теперь вы сможете в полном комфорте читать книгу.
Чтобы спальная комната выглядела наиболее уютно, следует изготовить изголовье из текстиля. Как сделать изголовье для кровати из этого материала? Для этого можно просто купить кровать, имеющую объемное изголовье из текстиля, а можно заказать его оформление. Именно с таким вариантом верхней части кровати есть возможность воплотить свои идеи и проявить фантазию, так как ее можно выполнить любого размера, цвета и формы. Текстиль украшают бусинами, кружевом, лентами. Любители освещения могут пустить по краю гирлянду (лучше выбирать светодиодные или бумажные варианты).
Спальня будет казаться больше, масштабнее, если сделать изголовье выше и объемнее. При наличии маленького помещения лучше всю стену у кровати обить текстилем. Этот вариант более оригинальный, чем использование приема акцентной стены, созданной обоями контрастного цвета. В качестве текстиля лучше выбирать тот материал, который легко моется, или нужно предусмотреть возможность нетрудного снятия текстиля для стирки. Чтобы изготовить такое изголовье, нужен будет лист ДСП или просто фанера, на что в свою очередь крепят поролон, а потом декорируют. По желанию можно поролон не использовать вообще.
Как сделать изголовье для кровати фигурным, как его получить? Просто и доступно – купите кованую кровать. Но также можно сделать его отдельно, искусно вырезав из дерева. Изголовье для кровати может иметь в таком случае загадочный ажурный рисунок, сплошную деревянную основу и массивный размер. Также фигурное очертание может быть легким и незамысловатым, как на этом фото. Изголовье получилось тонкое и изящное. Его отлично дополняет отделка стен и креативно написанная надпись.
Одним из самых лучших декоративных приемов является применение для изголовья таких вещей, как старые доски, двери, забор, ставни и многое другое. Интерьер в таком случае получается очень живописным, домашним и уютным. Но не забудьте, что такой деревянный элемент нужно обработать при помощи пропиток и защитных средств. Деревянное изголовье можно оформить так, что оно будет выглядеть, как антикварная вещица. Подойдет и оригинальное раскрашивание, например, в цвета радуги. Некоторые сшивают для такого изголовья специальный необычный чехол.
Как сделать изголовье для кровати с использованием природных материалов? Например, на этом фото дизайнеры применили самые обычные ветки. Тем самым изголовье приобрело не только оригинальный, но и стильный вид. Наличие таких материалов в спальной комнате отлично сказывается на здоровье и самочувствии человека.
Этот декоративный прием вполне смелый, поэтому подойдет не каждому. С одной стороны, это может показаться непрактичным, с другой стороны, что не достает уюта. Но дизайнер считает, что такой ход очень креативный, с его помощью спальная комната будет иметь более выигрышный вид.
Еще одним нестандартным и креативным приемом является использование картины у изголовья, что и сделала Судникова Вероника. Для этого подойдет большая картина. Если вы хотите быть максимально оригинальными, то распишите стену у кровати каким-либо сюжетом или узором, нарисуйте кованое изголовье. Для рисунка нужна золотистая, черная или серебряная краска. Если имеется прикроватная тумбочка, нарисуйте над ней старинный подсвечник, с другой стороны изобразите раму, внутрь которой поместите настоящее зеркало. Для тех, кто не умеет рисовать, есть другое решение – купите дизайнерские виниловые наклейки. Вместо картины можно повесить рамки с фото или изображениями пейзажа, украшенные световой инсталляцией.
Если в спальной комнате вам нужно использовать свободное место максимально рационально и практично, то в качестве изголовья подойдут небольшие шкафчики без дверей, в которых можно хранить книги. Таких шкафчиков нужно несколько, чтобы заполнить весь участок кровати по ширине и в высоту.
Как сделать изголовье для кровати по-другому? Есть еще одна необычная идея создания изголовья – применение мелового покрытия, на котором рисуется любого вида изголовье. Такой вариант хорош для тех, кто не хочет тратить деньги на кровать с красивым кованым изголовьем.
Таким образом, если спальная комната кажется вам скучной и однообразной, то разнообразить интерьер можно оригинальным изголовьем кровати. Но стоит учитывать, какая кровать имеется в наличии – односпальная или двуспальная. Для первого варианта нужно изголовье или декоративный элемент в единственном экземпляре, а для второго варианта можно использовать и два. Как сделать изголовье для кровати, вы узнали выше, теперь осталось проявить фантазию и креатив. Больше вариантов оформления изголовья и креативных идей можно найти тут.