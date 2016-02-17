Для того чтобы кухня оставалась современной, вам нужно пополнять ее необходимыми приспособлениями и приборами для кухни. Они призваны облегчить ваш процесс приготовления пищи, оптимизировать кухонное пространство (для этого даже не понадобится помощь специалистов), сделав его функциональным и практичным, помогут справиться со многими обязанностями, так как имеют множество функций. Такие гаджеты станут незаменимыми помощниками на кухне и в быту. Зачастую у таких приспособлений есть оригинальный дизайн. Они смогут привнести изюминку в каждодневное приготовление еды.
В данной статье вы узнаете о том, какие необходимые приспособления и приборы для кухни существуют. Надеемся, что их обзор вдохновит вас на их приобретение. Благодаря этому ваша кухня станет еще функциональнее и современнее.
Иметь просто холодильник – это хорошо, но еще лучше, когда он имеет практичные дополнительные функции. К примеру, на кухне пригодится холодильник с ледогенератором. Вам не придется брать отдельно стоящий большой агрегат. Полученные кубики льда вы можете использовать для прохладных напитков, для косметических целей. При наличии такого холодильника вы сэкономите не только денежные средства, но и жилое пространство. В некоторых высокофункциональных моделях предусмотрена система непрерывной заморозки, что позволяет получать всегда свежий лед. Также может иметься функция выбора вида льда – покрошенный, кубиками или просто охлажденная вода. Встретить такой дополнительный элемент можно в холодильниках LG, Liebherr и Samsung.
Духовка является многофункциональной тогда, когда в ней предусмотрены различные режимы приготовления пищи. Есть также возможность их комбинации. Во многих моделях таких духовок есть следующие функции:
- традиционный режим, позволяющий готовить выпечку, тушить блюда и запекать мясо. Для получения хрустящей, но мягкой корочки используется верхний нагреватель.
- запекать крупную птицу и большие куски мяса можно при помощи режима гриля с обдувом.
- горячая или теплая конвекция позволяет сушить, к примеру, грибы или готовить на разных уровня одновременно.
- с помощью холодной конвекции можно размораживать продукты.
- благодаря режиму гриля можно получить на блюде аппетитную корочку, запечь тосты, тонконарезанные продукты.
Такому предмету кухонного помещения, как сушилка столовых приборов, тоже следует уделить внимание. Вы должны позаботиться о ее практичности. Желательно, чтобы у этого предмета были разделения для приборов для возможности их отсортировать и сушить по отдельности. Но важно, чтобы все это имело компактную форму. Также некоторые сушки имеют специальный канал, по которому будет стекать вода от мокрой посуды.
Вы устали от того, что специи хранятся непонятно как? В этом отделе у вас полный беспорядок? Тогда вам обязательно нужно купить органайзер для специй. Он может иметь любую форму и быть сделанным из любых материалов. В основном он представлен небольшими контейнерами определенного количества. Но может иметь более креативное исполнение, например, как на этом фото. Органайзер в виде контейнеров может помещаться в выдвижной ящик. Некоторые модели оснащены даже специальными этикетками для подписи. Такое приспособление отлично экономит пространство на столах и в шкафах. Можно использовать контейнеры и бытовые. Разместите специи по баночкам, сформируйте из них группы (к примеру, для мяса, для рыбы и т.д.) и расставьте в контейнеры.
Иногда отрезание фольги или пищевой бумаги для выпечки вызывает некоторые затруднения и лишнюю трату времени. Со специальным резчиком фольги вы намного облегчите себе работу, сэкономите время. Резчики имеют ширину, идеально подходящую для стандартных рулонов фольги. Лезвие обычно делается из нержавеющей стали, что гарантирует долгую службу. Некоторые модели могут складываться, а значит, будут занимать очень мало места. Этот острый и надежный помощник просто необходим для кухни, вы забудете о неравномерно порванной фольге раз и навсегда!
Какие еще есть необходимые приспособления и приборы для кухни? Не все уверены в том, нужна ли на кухне хлебопечка. Спешим вас заверить, что этот прибор заметно улучшит вашу жизнь, даря свежий и вкусный хлеб и различные хлебобулочные изделия. Принцип его работы достаточно простой, в антипригарную форму засыпают нужные ингредиенты в зависимости от рецепта и выбирают программу. Современные модели имеют таймер, если с вечера все подготовить, то с утра вас будет ждать ароматнейший хлеб. В основном для его приготовления нужны дрожжи, вода и мука. Если кухонное помещение у вас небольшое, то можно подобрать компактный прибор. Сейчас хлебопечки могут еще и варить джем, месить тесто, готовить пиццу. Но дополнительные функции обойдутся конечно несколько дороже.
Скороварки последнего поколения очень надежны, безопасны. Чтобы ей пользоваться нужна определенная сноровка, но она отблагодарит вас быстро приготовленными блюдами, которые при других бы условиях готовились достаточно долго. Принцип ее работы состоит в том, что она представляет собой герметичную кастрюлю, в которой во время нагревания создается давление пара. Благодаря этому поднимается температура кипения воды, что ускоряет процесс термообработки. Вкусные и питательные блюда теперь будут подаваться намного быстрее. При необходимости обед и ужин начнут готовиться сами, если поставить соответствующий таймер.
Таким образом, вы ознакомились с необходимыми приспособлениями и приборами для кухни. Их наличие в вашем доме существенно облегчит этапы готовки, оптимизируют все процессы, связанные с жизнью на кухне.