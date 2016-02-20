Что учесть при отделке потолка штукатуркой?

Конечно, можно. Главное – правильно подготовить поверхность к работе. Для начала нужно вынести всю мебель и технику с комнаты, ведь штукатурная отделка является очень грязной и пыльной работой. Пол обязательно нужно накрыть плёнкой, чтоб штукатурка, которая будет капать с потолка, не загрязнила его. Что касается непосредственно самой работы, то для начала потолок нужно тщательно очистить от старого покрытия. Для этого смочите его водой и постепенно очищайте шпателем. Если на «очищенном» потолке вы заметили плесень, то её немедленно нужно удалить с помощью антисептика.

Для лучшего скрепления штукатурки с потолком необходимо обработать поверхность слоем грунтовки. На бетонный потолок нужно наносить Бетонократ, а на деревянный – акриловые, полистирольные или алкидные грунтовки. Для нанесения используем валик или кисть.

После полного высыхание (6-8 часов) можно сразу же наносить штукатурку, но для того, чтоб оштукатуренный потолок получился действительно долговечным одной грунтовки будет недостаточно.

Этап установки штукатурных маяков и сетки не является обязательным, но для идеального результата все-таки стоит пожертвовать своим временем и деньгами. Маяки устанавливаются по всей площади будущего штукатурного потолка для того, чтоб избежать перепадов поверхностей. Для предотвращения появления трещин на штукатурном потолке необходимо использовать специальную армирующую сетку. Её также устанавливают по всей площади потолка, учитывая стыки и швы. На деревянную поверхность её можно прикрепить с помощью скоб или гвоздей, для бетонных необходимо использовать дюбели.

После этого, переходим, непосредственно, к штукатурке. Для начала нужно приготовить смесь. Инструкция по приготовлению обычно написана на упаковке. Разведите только то количество смеси, которое понадобиться вам на 20-30 минут использования, иначе она застынет.

Наносить штукатурку сначала нужно тонким слоем на выбранный участок (например, на один пролёт между маяками). После этого наносим повторный слой, внимательно следя за тем, чтоб в процессе не образовывались бугорки и вмятины. После нанесения последнего слоя, оштукатуренному потолку нужно дать высохнуть. После полного высыхания нужно снять все маяки и заделать вмятины от них. Для качественной отделки нужно ещё отшпатлевать стены для устранения всех неровностей. Как мы видим, даже без помощи профессионала можно с лёгкостью создать красивый штукатурный потолок.