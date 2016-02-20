Что учесть при отделке потолка штукатуркой?

Штукатурка является одной из самых популярных способов отделки потолка. Кроме неё, существует ещё множество различных методов, но они имеют больше минусов, чем плюсов. Штукатурный потолок относиться к «мокрому» типу выравнивание поверхности.
Если говорить об экологичность, то можно смело сказать, что смеси, которые входят с состав штукатурки абсолютно безопасные и могут использоваться во всех помещениях. Гипсовый раствор является натуральным, поэтому он будет хорошо пропускать воздух. Штукатурка не горит, потому что в неё не входят горючие компоненты.
Плюсом штукатурного потолка является его влагостойкость. Это означает, что такую отделку можно спокойно использовать в ванной, туалете или на кухне. К вышеперечисленным плюсам можно еще добавить то, что штукатурка не забирает высоту комнаты, и при правильном уходе будет служить вам долгие годы.
Найти хорошего мастера является огромной проблемой для многих людей, которые хоть раз делали ремонт в доме. Конечно же, создать штукатурный потолок можно и самому, но если вы не уверены в своих силах, то лучше предоставить эту работу опытным профессионалам. Но не забывайте, что сейчас существует множество различных ремонтных фирм, которые предлагают не только некачественную работу своих мастеров, но и берут за это не малые деньги. Лучше обратиться в проверенные фирмы, которые предоставят вам необходимые документы и адекватно оценят свою работу.
Если говорить о штукатурке в общем, то можно сказать, что этот отделочный выравнивающий слой используется для различных поверхностей, в первую очередь, для фасадов домов, стен, колон, потолков и элементов декора.
История штукатурок началась ещё за древних цивилизаций. Впервые её начали использовать в Древнем Египте ещё 7000 лет назад. Основными составляющими первой штукатурки была глина или гипс. В Древнем Египте глина использовалась для шпаклёвки поверхностей, а глину применяли ещё и для штукатурки. С тех пор состав отделки существенно изменился. В неё стало входить больше элементов, которые помогают ускорить и облегчить процесс работы.
Конечно, можно. Главное – правильно подготовить поверхность к работе. Для начала нужно вынести всю мебель и технику с комнаты, ведь штукатурная отделка является очень грязной и пыльной работой. Пол обязательно нужно накрыть плёнкой, чтоб штукатурка, которая будет капать с потолка, не загрязнила его. Что касается непосредственно самой работы, то для начала потолок нужно тщательно очистить от старого покрытия. Для этого смочите его водой и постепенно очищайте шпателем. Если на «очищенном» потолке вы заметили плесень, то её немедленно нужно удалить с помощью антисептика.
Для лучшего скрепления штукатурки с потолком необходимо обработать поверхность слоем грунтовки. На бетонный потолок нужно наносить Бетонократ, а на деревянный – акриловые, полистирольные или алкидные грунтовки. Для нанесения используем валик или кисть.
После полного высыхание (6-8 часов) можно сразу же наносить штукатурку, но для того, чтоб оштукатуренный потолок получился действительно долговечным одной грунтовки будет недостаточно.
Этап установки штукатурных маяков и сетки не является обязательным, но для идеального результата все-таки стоит пожертвовать своим временем и деньгами. Маяки устанавливаются по всей площади будущего штукатурного потолка для того, чтоб избежать перепадов поверхностей. Для предотвращения появления трещин на штукатурном потолке необходимо использовать специальную армирующую сетку. Её также устанавливают по всей площади потолка, учитывая стыки и швы. На деревянную поверхность её можно прикрепить с помощью скоб или гвоздей, для бетонных необходимо использовать дюбели.
После этого, переходим, непосредственно, к штукатурке. Для начала нужно приготовить смесь. Инструкция по приготовлению обычно написана на упаковке. Разведите только то количество смеси, которое понадобиться вам на 20-30 минут использования, иначе она застынет.
Наносить штукатурку сначала нужно тонким слоем на выбранный участок (например, на один пролёт между маяками). После этого наносим повторный слой, внимательно следя за тем, чтоб в процессе не образовывались бугорки и вмятины. После нанесения последнего слоя, оштукатуренному потолку нужно дать высохнуть. После полного высыхания нужно снять все маяки и заделать вмятины от них. Для качественной отделки нужно ещё отшпатлевать стены для устранения всех неровностей. Как мы видим, даже без помощи профессионала можно с лёгкостью создать красивый штукатурный потолок.
Сухая штукатурка. Она используется только для отделки стен внутри помещений. Для монтажа используют оцинкованный профиль, который закрепляют на поверхности с помощью специальных кронштейнов. При размещении учитывают размеры листов. Крепят их с помощью саморезов.
Моналитная штукатурка. Это «классический» вид смеси, который используется для создания штукатурного потолка. Отличается своей легкостью в нанесении, с которым справиться даже новичок, а также, устойчивостью к воздействию окружающей среды.
Цветная штукатурка. Она содержит вещество на акриловой основе, кварцевый песок или краситель. Её редко используют для отделки потолков .
Сграффито. Этот вид штукатурки создает рельефное покрытие или рисунок на поверхности. Технология подразумевает нанесение смеси в несколько слоёв с удалением некоторых их частей для получения узора. На оштукатуренный потолок наносят рисунок с помощью трафарета, мела или пигментного порошка, засыпанного в марлевый тампон. После размещения узора приступают к выборке раствора. В нужных местах рисунка резцом или скоблилкой удаляют слой за слоем. Можно сказать, что сграффито — это контррельеф, который создаст особенный дизайн вашего потолка.
Венецианская штукатурка. В её состав входит мраморная мука и вещество на акриловой или известковой основе. Секрет состоит в нанесении тонкими слоями хаотичного рисунка. Такая фактура красиво отражает свет и переливается при покраске разными оттенками.
Покраска штукатурного потолка является заключительным этапом отделки. Нужно учитывать, что декоративная штукатурка бывает белой или серой. Оба вида отделки подходят для покраски. Для штукатурных потолков используют фасадные и интерьерные краски. Они могут быть на силикатной, акриловой или силиконовой основе.
Начинать покраску нужно только после того, как все слои штукатурки тщательно высохли. Перед нанесением цвета необходимо использовать грунтовку, чтоб краска дольше прослужила и не отслаивалась от штукатурной отделки. После высыхания грунтовки можно приступать к покраске. Для начала, застелите пол пленкой, чтобы краска не испортила его. Двери и окна также желательно накрыть. Перед нанесением краску нужно обязательно перемешать. Для работы используют кисть или валик. Если вы красите потолок с помощью кисти, то сначала наносите слой горизонтальными движениями, а потом – вертикальными. Периодически размешивайте краску той же кистью для того, чтоб краска была однородного цвета, и не образовывался осадок. Прокрашивая штукатурный потолок валиком, равномерно наносите краску в одном направлении.
Для того чтоб штукатурка прослужила вам долго, необходимо учесть ещё один этап при отделке. Специальный воск поможет вашему оштукатуренному потолку прослужить дольше. Покрытие воском является заключительным этапом. Он должен наноситься тонким слоем на потолок, чтоб создать защитную плёнку. Покупая воск, определите, какой тип штукатурки вы использовали. Для пористой покупайте жидкий воск, а для плотной – гель. Именно нанесение воска играет решающую роль, поэтому к этому этапу нужно отнестись ответственно.