Действующие советы для здорового сна

С началом активной урбанизации люди забыли о понятии здорового сна. Неправильный режим дня, ненормированный рабочий график, стрессы, погодные условия, загрязнённость атмосферы – всё это наносит ощутимый отпечаток на жизнь каждого человека. Людям трудно отключаться от проблем и полноценно уделить внимание родным и близким, ведь в голове постоянно крутятся самые неприятные мысли, связанные с трудностями, которые в ближайшее время нужно решить. Единственным способом отстранения от неприятностей является здоровый сон, который позволяет организму максимально отдохнуть и восстановить силы. Но когда главной проблемой становиться именно бессонница, то о приятных сновидениях остаётся только мечтать.
Страдающие этим расстройством люди прибегают к самым невероятным способам, чтоб вернуть себе здоровый сон. К их списку относят различные лекарства, ароматические средства, специальные подушки, мешочки с травами, а иногда – даже молитвы, заговоры и снятие порчи. Людям настолько надоело жить со страхом ожидания ночи, что они готовы пойти даже на крайние меры.
Если вы страдаете от бессонницы, то с помощью простых советов от профессионалов вы сможете побороть свою проблему быстро и легко.
Вам вряд ли удастся расслабиться и получить удовольствие ото сна в постели, которая пропитана воспоминаниями о былой любви, поэтому китайское учение феншуй настоятельно рекомендует выбрасывать такие кровати. Избавиться от старого ложа необходимо хотя бы потому, что оно будет негативно влиять не только на ваш сон, но и на личную жизнь. Отрицательная энергетика не самых приятных событий, связанных с расставанием, будет мешать вам снова найти свою любовь.
Пусть покупка новой кровати не столь дешёвое удовольствие, но всё же здоровый сон для вас должен быть на первом месте. А для того чтобы избежать непредвиденных растрат − цените ваши отношения.
Расположение кровати играет не последнюю роль в качестве вашего сна. Нужно обязательно позаботиться, чтобы во время отдыха вы чувствовали себя максимально комфортно. Для этого одним из главных условий правильного размещения кровати является стена, ведь когда изголовьем кровать стоит возле неё, то создаётся ощущение защиты и уюта. Но, никогда не ставьте кровать перед окном, мало того, что в холодную пору из него может дуть, так еще это негативно отразится на вашем здоровом сне. Опираясь на это правило, стоит запомнить, что размещать ложе посреди комнаты также не рекомендуется. Что касается зеркал, то правила расположения их по отношению к постели также должно строго учитываться. Нельзя вешать зеркала так, чтоб их было видно с вашего спального места. Этим правилом часто пренебрегают женщины, которые ставят трюмо напротив кровати. Что касается размещения ложа напротив дверей, то — это очень распространённая ошибка. Ни одно учение правильного обустройства интерьера не гласит о пользе такого расположения, особенно если при этом кровать находиться между дверью и окном.
Спальня – это место, где должны навеваться мысли о расслаблении и сне, поэтому её нужно максимально приблизить к этому идеалу. Уберите со спальни все вещи, которые напоминают о вашей работе. Например, это может быть ноутбук, или другая техника, с которой связана ваша профессия. Не делайте из комнаты библиотеку, ведь это место для отдыха, а не познаний. Если же вы вовсе не можете жить без них, то одной любимой книги на вашей прикроватной тумбе будет вполне достаточно.
Кстати, хранить в комнате блокноты и дневники, в которых вы оставляете важные записи, также не рекомендуется. Все эти вещи навевают атмосферу напряжённости, поэтому по максимуму избавьте вашу спальню от них.
Гамма цветов в комнате имеет также огромное значение, ведь, как известно, она может как позитивно, так и негативно влиять на человека. Слишком яркие оттенки не способствуют спокойному и здоровому сну. Они больше подойдут для кухни, гостиной или детской, но никак не для спальни. Холодные цвета также не помогут вам навеять сон, поэтому их также лучше избегать. Отличным выбором для спальни станут тёплые пастельные оттенки коричневого, кремового, розового или зелёного цвета. Они будут успокаивающе действовать на вас и быстрее настроят на сон.
К выбору мебели в комнату также стоит отнестись ответственно, ведь именно она вносит в помещение особую атмосферу. Попытайтесь сделать спальню максимально приближённой к природе. Мы ведь являемся её неотъемлемой частью, поэтому она поспособствует здоровому сну. Для этого постарайтесь покупать мебель из натуральных материалов. Дерево станет для вас лучшим помощником в этом вопросе. Если этот вариант является слишком дорогим, то отдайте предпочтения другим природным материалам. Главное, чтоб в мебели присутствовало как можно меньше металла. Считается, что он проводит электричество, поэтому способен привлекать негативную энергию в спальню. Если вы действительно заботитесь о качестве вашего отдыха, то, как минимум, от железной кровати лучше отказаться.
Спокойствие и тишина окрестностей, среди которых расположен ваш дом очень важны в обеспечении полноценного отдыха. Если у вас ещё есть возможность выбрать место для своего жилища, то не упускайте этот шанс. Не стоит покупать дом в центре города, где всегда непрерывное движение машин. Лишний шум постоянно будет мешать вам расслабляться и работать. Если же ваш дом всё же построен рядом с трассой, то лучше выбрать помещение для спальни, с другой стороны, от неё, тогда вы хоть в какой-то степени сможете подарить себе здоровый сон. Больше всего для хорошего отдыха подойдут места далёкие от шумного города. Именно там, рядом с природой, вы сможете быстрее избавиться от бессонницы, поэтому чаще бывайте на даче или в сельской местности.
Людям, которые ценят красоту в мелочах и любят обставлять спальню различными украшениями необходимо обращать на них особое внимание. Если, например, вы обожаете картины, то они должны максимально излучать положительную энергию и успокаивать. Фотографии для спальни лучше выбирать позитивные, которые связаны с приятными событиями в вашей жизни, но не стоит завешивать ими все стены. Избегайте агрессивны украшений, таких, как чучела животных или шкуры в виде ковров. Всё это несёт с собой насильственную энергетику, которая не будет способствовать здоровому сну. Для украшения поставьте в комнате пару красивых ароматических свечей, которые будут навевать не только уют, но и атмосферу романтики. Как видите, для того, чтобы подарить себе приятные сновидения и бодрость на весь день необязательно тратить много сил и времени. Именно поэтому мы подобрали самые простые правила, которые помогут вам спать спокойно всю ночь.