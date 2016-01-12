Все, кто любят отдыхать на природе, в загородном доме понимают ценность наличия печи для барбекю. Многие предпочитают еду, приготовленную на открытом воздухе, так как она обладает отличными вкусовыми качествами. На рынке можно найти огромный ассортимент самых разных приспособлений для приготовления мяса, но не все находят то, что по вкусу или по карману. Чаще всего складные барбекю имеют вид и работу мангала.
Барбекю представляет собой очаг для приготовления пищи на открытом воздухе. Поэтому перед многими встает вопрос, как легко сделать барбекюшницу своими руками, какой выбрать материал и как подготовить для нее правильную территорию. В данной статье вы ознакомитесь с тем, как легко сделать барбекюшницу своими руками. Чтобы все точно получилось, следуйте указанным этапам, советам и рекомендациям.
Печь для барбекю, прежде всего, должна быть сначала спроектирована. Поэтому вам нужно представлять, что конкретно вы хотите, затем это начертите или нарисуйте. Чтобы определиться с размером, для начала нужно оценить имеющуюся площадь под барбекю, примерно прикинуть, какой размер печи вместится и будет идеально смотреться. Сам гриль не должен быть ниже 65-70 см по высоте. Также он должен быть удобен человеку, который будет с ним работать. Печь в основном делается на 10 см ниже самого гриля.
Также размер зависит от того, какой камин нужен вам. Барбекюшницы часто оснащаются мойкой, разделочным столом, строятся защитные стенки. Поэтому продумайте заранее, какие элементы вы хотите видеть. На территории барбекю осмотрите имеющиеся деревья, не должно быть свисающих веток, в противном случае обрежьте все, что может обгореть. Возле печи должна быть площадка, чтобы иногда отходить хотя бы от пылающего огня.
Как легко сделать барбекюшницу своими руками? Прежде чем соорудить саму печь для барбекю, необходимо подготовить место, где она будет стоять. Не пренебрегайте этим этапом. Выбор места под барбекю определяется только по одному основному критерию – пожаробезопасность. Возле печи не должно быть сухих кустов и деревьев. Также специалисты советуют, что она должна находиться в отдалении от бани, дома, пристроек. Учтите при строительстве и основное направление ветра. Он не должен дуть туда, где постройки, также искры могут лететь к соседям. Барбекю не строят возле детской площадки, теплицы. Когда найдете нужное место и подготовите его, то начинайте закладку фундамента.
Для конструкции идеально подойдет дешевый и простой в исполнении монолитный ленточный фундамент. Но сильно заглублять его при этом не нужно. Роется траншея по периметру будущего сооружения глубиной около 40 см. На ее дно насыпают смесь щебня и гравия. Само дно тщательно поливают и трамбуют. На смесь гравия и щебня укладываются арматурные прутья. Их вид должен быть в форме сетки. Дальше делается опалубка и заливается траншея бетоном. Для фундамента лучше всего использовать цемент марки 300. Когда он застынет, можно приступать к строительству барбекю. В идеале пьедестал барбекю должен иметь поленницу. Количество в ней дров составляет 3 топки. В работе применяется обычный облицовочный кирпич. Высота конструкции должна быть примерно 70 см, но можно брать и свои размеры.
Как легко сделать барбекюшницу своими руками? Когда пьедестал готов, то можно начинать оформление печки. Ее ширина должна быть около 6 кирпичей, а глубина примерно 3 кирпича. Выкладка печи, в общем, не представляет особых трудностей, только помните, что сверху на шамотную кладку будет еще выкладываться облицовочная. Укладка шамотного кирпича делается в два ряда. Для мест перекрытий лучше использовать арматурные прутья. Порядовку барбекю из кирпича нужно рассчитывать заранее, то есть на стадии проекта. Труба выкладывается из шамотного кирпича на растворе из глины. Внутри трубы ставят задвижку. Не забудьте поставить внутрь печи решетку для барбекю.
Первоначальная сушка происходит, пока сооружается тело печи, важно только работать извне. Еще не нужно топтать его, пока не будет 3-5 протопок. Затем глина спечется и камень будет держаться прочно. Далее можно приступать к заключительным работам.
После того как окончены строительные работы, можно нанести последние штрихи. Арку можно укладывать по желанию, это необязательно. В качестве дымохода с трубой может быть просто колпак из оцинковки, поставленный на верх топочной части. Поставьте мойку и краны, затем подключите воду и протяните шланги для стока воды. Также можно оформить столешницу такими материалами, как натуральный камень или дерево. Пол рядом с печью можно уложить при помощи не скользкой кафельной или тротуарной плитки. Под столешницей многие хранят дрова.
Теперь у вас есть территория для барбекю и сама печь. Позвольте сооружению устояться пару дней и потом можно начинать использовать новую кухню на открытом воздухе. Чтобы этот кухонный уголок стал поистине уютным, разместите стол и скамейки, посадите вьющиеся растения или натяните над столом тент, соорудите беседку. Печи для барбекю в беседках ставят очень часто.
Таким образом, вы узнали, как легко сделать барбекюшницу своими руками. Проявите немного фантазии и усердия. В результате это место в саду станет вашим любимым уголком отдыха и веселья в кругу семьи и друзей.