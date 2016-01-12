До и После: ​Как строился дом современной мечты

Минималистичный, современный, стильный и безумно комфортный дом – сколько он стоит, как строится, утепляется и оформляется? Вместе с архитектором Александром Жидковым мы посмотрим, как воплощался в жизнь один из его потрясающих и амбициозных проектов!
Дом общей площадью в 250 квадратных метров строился с учетом окружения. Панорамные виды на лес были основной фокусной точкой планировки, а само здание состоит из двух блоков и ориентировано главным фасадом вглубь участка для лучших видов. Дом находится на участке необычной ромбовидной формы, в загородном поселке «Охтинский парк» на территории старого соснового бора.
Фундамент – основа будущего дома, поэтому особенно важно уделить его качеству эксклюзивное внимание. Профессионалы знают, что именно от уровня работ по строительству фундамента и его проектированию зависит долговечность всей постройки.
Монолитная фундаментная плита – основа фундамента для данного проекта, она была утеплена пенополистиролом «Пеноплекс31c» со специальным заведением его наружу, за саму грань фундамента на целую ширину бетонной отмостки. Также была применена обмазка «Осмосил» для вертикальной гидроизоляции, а гидроизоляцию подошвы фундамента взял на себя «Техноэласт».
Все приемы в строительстве фундамента, примененные в данном проекте, архитектор советует использовать и на других аналогичных – любая экономия, как правило, приводит к будущим проблемам.
Конструкция строения – монолитный каркас, стены у которого созданы из керамических блоков, она является прекрасным и долговечным решением для загородного строительства. Внешняя отделка подразумевает использование фасадной доски и структурированной системы из волокнисто-цементных плит.
Наружные стены выполнены из газобетонных блоков AEROC 300мм, а часть внутренних –также из гипсокартона. Междуэтажное перекрытие реализовано в монолитном формате.
Утепление стен было произведено с помощью минераловатной плиты Rockwool WENTIROCK MAX, что позволяет сделать дом теплым даже при наличии огромной площади остекления. Само остекление – один из самых главных элементов проекта, в общей сложности оно заняло 90,5 кв.м. фасада и выглядит фантастически!
Особенные места – двусветная гостиная в центре здания и спальня с панорамным остеклением двух наружных стен – стали изюминкой данного проекта.
С внешней стороны здание оформлено фасадной доской и структурированной системой из волокнисто-цементных плит. Очень стильное сочетание двух различных цветов фасадной доски выгодно подчеркнуло современную геометрию проекта!
Кровля в проекте – плоская совмещенная и не
эксплуатируемая, со специальными внутристенными вертикальными водостоками. Ее
гидроизоляцией занялась полимерная мембрана
ALKORPLAN ( с
механическим креплением), а основной утеплитель кровли (минераловатные плиты
PAROC ROB 60) и плиты PAROC ROS 30 сделали ее достаточно теплой для местного
климата.
Потрясающий проект, реализованный в «Охтинском парке», выглядит очень вдохновляюще. Мы прошли все этапы стройки и видим результат, который превосходит все ожидания! Смесь модернизма и скандинавского дизайна всегда будет выглядеть особенно эффектно в живописном северном лесном пейзаже!
Внутренняя отделка производилась с учетом дизайн-проекта. Стены были оформлены цементно-песчаной штукатуркой с последующей декоративной покраской водоэмульсионными красками или облицовкой керамической плиткой. Теплые водяные полы использованы по всему дому, далее они покрыты ламинатом или керамической плиткой.
Продолжение: больше о внутренней отделке с фотографиями именно этого дома вы найдете в статье «Стильный коттедж в сосновом бору».
Общая стоимость проекта (вместе с участком) обошлась владельцу в 300 тыс. долларов.
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