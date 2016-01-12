До и После: ​Как строился дом современной мечты

Минималистичный, современный, стильный и безумно комфортный дом – сколько он стоит, как строится, утепляется и оформляется? Вместе с архитектором Александром Жидковым мы посмотрим, как воплощался в жизнь один из его потрясающих и амбициозных проектов!

Дом общей площадью в 250 квадратных метров строился с учетом окружения. Панорамные виды на лес были основной фокусной точкой планировки, а само здание состоит из двух блоков и ориентировано главным фасадом вглубь участка для лучших видов. Дом находится на участке необычной ромбовидной формы, в загородном поселке «Охтинский парк» на территории старого соснового бора.