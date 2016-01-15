Топ-6 тенденций интерьера на 2016 год!

Дизайн интерьеров впитывает тенденции развития нашей цивилизации- искусства, техники, культуры, отражая как зеркало и все проблемы, с которыми сталкивается общество и человек, и все решения, которые кажутся приемлемыми нашему мировоззрению. Не случайно основой любого исторического исследования становится изучение быта и домашнего пространства человека: окружающее пространство определяет не только условия нашей жизни, но и сам образ мышления.
Новые тренды дизайна – это не столько возможность освежить свой интерьер, как путеводная линия, подсказывающая в каком направлении развивается этот мир и как проще найти в нем свое место.
Тренд
Bringing The Outdoors In стал одним из знаковых направлений развития дизайна интерьеров. Маятник развития цивилизации снова качнулся от предельной технологичности hi-tech к стремлению привнести нечто первозданное и совершенное в своем природном несовершенстве в пространство повседневной жизни. Тренд экологичости, природной сущности предметов находит отражение в во всех сферах – путешествия, организация быта и досуга, одежда и предметы быта, интерьер и архитектура.
Стремление привнести энергию и красоту природы в домашний интерьер имеет совершенно разные воплощения в идеях дизайна:
- Наиболее привычный формат Bringing The Outdoors In – использование экологичных натуральных для отделки и декора, в мебели и аксессуарах: дерево и камень, пробка и ротанг, тростник и хлопок.
- Для любителей изделий ручной работы тренд Bringing The Outdoors In – кладезь материалов и идей для творчества: композиции из сухоцветов или ракушек, корзинки и вазы из лозы, поделки из глины, флористический дизайн из срезанных и домашних растений.
- Арт-объекты из природных материалов в тренде Bringing The Outdoors In – особое направление, впечатляющее как естественной красотой линий, оттенков и фактур, так и безграничной силой воображения мастеров, умением видеть прекрасную чистоту первозданности и мощь природы во всех ее проявлениях.
Еще одним проявлением экологичного мировоззрения стал тренд Make it Sustainable, призывающий придерживаться разумного и бережного потребления. Эпоха безудержного потребительского бума породила избыток вещей и предметов, от использования которых человек перестал получать какое-либо удовольствие. Первые покупки радовали своей новизной, позволяли выделиться, показать свой статус, да и действительно делали жизнь существенно комфортнее. Но кто из нас всерьез отличит сейчас функциональность шестой версии очередного смартфона от пятой? Ушла новизна ощущений, яркость эмоций, а с ними и интерес к постоянному приобретению новых вещей. И вот уже разворачивается интерес к противоположному тренду – как разумно использовать уже имеющиеся предметы, начиная от домашних переделок и до комплексной переработки из изготовления промышленных предметов из вторичного сырья.
Всеобъемлющее понятие
Make it Sustainable в обустройстве дома выражается во многих проявлениях экономичности:
- Экономия и рациональное использование пространства – многофункциональная мебель, трансформирующиеся предметы, системы универсальных модульных элементов.
- Использование технологий, позволяющих экономить использование ресурсов: электроэнергии, воды, природного газа.
- Мебель и декор, поделки и аксессуары из старых вещей: старые паллеты, окна, двери, мебельная фурнитура и текстиль – правил здесь нет, все старые вещи могут использоваться как строительный материал для новых предметов.
Философия минимализма
чем меньше, тем лучше – не так проста как кажется и безгранична в своих проявлениях, бросая дизайнерам все новые и новые вызовы. Очищений линий и силуэтов, избавление пространства от
белого шума случайных предметов, выверенная гармония и сбалансированность интерьеров. Привлекательность минимализма – в высокой функциональности и эстетичности каждого предмета. Каждая деталь в просторном интерьере звучит четко и ясно, как мелодия а-капелла, каждая нота должна быть совершенной, малейшая погрешность сразу режет слух.
Геометрия лидирует в узорах текстиля и обивки мебели, рисунка обоев и форме светильников, не обошел стороной этот тренд и дизайн плитки:
- черно-белая графика и 3Д-орнаменты,
- шахматная структура и сложное сплетение узоров,
- классическая форма плиток и креативные ромбы, шестигранники, абстрактные фигуры в стиле кубизма.
Металлизированные поверхности и металлические предметы миксуются в интерьере свободно – как краски одной палитры. Серебристые и стальные оттенки дополняются медным акцентом, темный металл подчеркнуто фактурен на фоне глянцевого блеска хромированных поверхностей, а кованные изящные ножки торшеров поддерживают контраст промышленных жестяных плафонов.
Просто возьмите за основной принцип не перфекционизм в составлении идеального комплекта, а баланс противоположностей, фона и акцентов.
Дизайнерское творчество – ремесло и искусство одновременно. Люди такой профессии обладают безусловным наитием, ощущением актуальности и востребованности изменений, витающих в воздухе, в мыслях, в чувствах и предвосхищают появление новых трендов, создавая новаторские предметы.