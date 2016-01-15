Топ-6 тенденций интерьера на 2016 год!

Дизайн интерьеров впитывает тенденции развития нашей цивилизации- искусства, техники, культуры, отражая как зеркало и все проблемы, с которыми сталкивается общество и человек, и все решения, которые кажутся приемлемыми нашему мировоззрению. Не случайно основой любого исторического исследования становится изучение быта и домашнего пространства человека: окружающее пространство определяет не только условия нашей жизни, но и сам образ мышления.

Новые тренды дизайна – это не столько возможность освежить свой интерьер, как путеводная линия, подсказывающая в каком направлении развивается этот мир и как проще найти в нем свое место.