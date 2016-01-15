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Топ-6 тенденций интерьера на 2016 год!

Перла Вереника Перла Вереника
Mollusque, Marc Fish Marc Fish ГостинаяДиваны и журнальные столики
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Дизайн интерьеров впитывает тенденции развития нашей цивилизации- искусства, техники, культуры, отражая как зеркало и все проблемы, с которыми сталкивается общество и человек, и все решения, которые кажутся приемлемыми нашему мировоззрению. Не случайно основой любого исторического исследования становится изучение быта и домашнего пространства человека: окружающее пространство определяет не только условия нашей жизни, но и сам образ мышления.

Новые тренды дизайна – это не столько возможность освежить свой интерьер, как путеводная линия, подсказывающая в каком направлении развивается этот мир и как проще найти в нем свое место.

Bringing The Outdoors In – будьте ближе к природе

Parga Wohnkonzept , PARGA WOHNKONZEPT GMBH PARGA WOHNKONZEPT GMBH Стены и полПол и стены
PARGA WOHNKONZEPT GMBH

PARGA WOHNKONZEPT GMBH
PARGA WOHNKONZEPT GMBH
PARGA WOHNKONZEPT GMBH

Тренд  Bringing The Outdoors In стал одним из знаковых направлений развития дизайна интерьеров. Маятник развития цивилизации снова качнулся от предельной технологичности hi-tech к стремлению привнести нечто первозданное и совершенное в своем природном несовершенстве в пространство повседневной жизни. Тренд экологичости, природной сущности предметов находит отражение в во всех сферах – путешествия, организация быта и досуга, одежда и предметы быта, интерьер и архитектура. 

Bringing The Outdoors In: как это сделать в интерьере

Декорация деревянная V685 LeHome Interiors ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
LeHome Interiors

Декорация деревянная V685

LeHome Interiors
LeHome Interiors
LeHome Interiors

Стремление привнести энергию и красоту природы в домашний интерьер имеет совершенно разные воплощения в идеях дизайна:

- Наиболее привычный формат Bringing The Outdoors In – использование экологичных натуральных для отделки и декора, в мебели и аксессуарах: дерево и камень, пробка и ротанг, тростник и хлопок.

- Для любителей изделий ручной работы тренд Bringing The Outdoors In – кладезь материалов и идей для творчества: композиции из сухоцветов или ракушек, корзинки и вазы из лозы, поделки из глины, флористический дизайн из срезанных и домашних растений.

- Арт-объекты из природных материалов в тренде Bringing The Outdoors In – особое направление, впечатляющее как естественной красотой линий, оттенков и фактур, так и безграничной силой воображения мастеров, умением видеть прекрасную чистоту первозданности и мощь природы во всех ее проявлениях.

Make it Sustainable: сделаем мир лучше

Офисный стол из паллет (поддонов) WoodMorning!_pallet joinery Офисные помещения и магазины
WoodMorning!_pallet joinery

Офисный стол из паллет (поддонов)

WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery
WoodMorning!_pallet joinery

Еще одним проявлением экологичного мировоззрения стал тренд Make it Sustainable, призывающий придерживаться разумного и бережного потребления. Эпоха безудержного потребительского бума породила избыток вещей и предметов, от использования которых человек перестал получать какое-либо удовольствие. Первые покупки радовали своей новизной, позволяли выделиться,  показать свой статус,  да и действительно делали жизнь существенно комфортнее. Но кто из нас всерьез отличит сейчас функциональность шестой  версии очередного смартфона от пятой? Ушла новизна ощущений, яркость эмоций, а с ними и интерес к постоянному приобретению новых вещей. И вот уже разворачивается интерес к противоположному тренду – как разумно использовать уже имеющиеся предметы, начиная от домашних переделок и до комплексной переработки из изготовления промышленных предметов из вторичного сырья. 

Make it Sustainable: как это сделать в интерьере

homify ГостинаяДиваны и журнальные столики Железо / Сталь Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Всеобъемлющее понятие Make it Sustainable в обустройстве дома выражается во многих проявлениях экономичности:

- Экономия и рациональное использование пространства – многофункциональная мебель, трансформирующиеся предметы, системы универсальных модульных элементов. 

- Использование технологий, позволяющих экономить использование ресурсов: электроэнергии, воды, природного газа.

- Мебель и декор, поделки и аксессуары из старых вещей: старые паллеты, окна, двери, мебельная фурнитура и текстиль – правил здесь нет, все старые вещи могут использоваться как строительный материал для новых предметов. 

Максимальный минимализм

Haus D | Köln-Müngersdorf, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur Гостиная в стиле минимализм
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

Философия минимализма чем меньше, тем лучше – не так проста как кажется и безгранична в своих проявлениях, бросая дизайнерам все новые и новые вызовы. Очищений линий и силуэтов, избавление пространства от белого шума случайных предметов, выверенная гармония и сбалансированность интерьеров. Привлекательность минимализма – в высокой функциональности и эстетичности каждого предмета. Каждая деталь в просторном интерьере звучит четко и ясно, как мелодия а-капелла, каждая нота должна быть совершенной, малейшая погрешность сразу режет слух. 

Геометрические узоры плитки

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Геометрия лидирует в узорах текстиля и обивки мебели, рисунка обоев и форме светильников, не обошел стороной этот тренд и дизайн плитки: 

- черно-белая графика и 3Д-орнаменты, 

- шахматная структура и сложное сплетение узоров, 

- классическая форма плиток и креативные ромбы, шестигранники,  абстрактные фигуры в стиле кубизма. 

Нужна помощь с проектом дома?
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Микс металлов в интерьере

Мягкая зона отдыха Studio 25 Гостиная в стиле лофт Серый
Studio 25

Мягкая зона отдыха

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Металлизированные поверхности и металлические предметы миксуются в интерьере свободно – как краски одной палитры. Серебристые и стальные оттенки дополняются медным акцентом, темный металл подчеркнуто фактурен на фоне глянцевого блеска хромированных поверхностей, а кованные изящные ножки торшеров поддерживают контраст промышленных жестяных плафонов. 

Просто возьмите за основной принцип не перфекционизм в составлении идеального комплекта, а баланс противоположностей, фона и акцентов. 

Следуйте интуиции запомнившихся вам дизайнеров

Mollusque, Marc Fish Marc Fish ГостинаяДиваны и журнальные столики
Marc Fish

Mollusque

Marc Fish
Marc Fish
Marc Fish

Дизайнерское творчество – ремесло и искусство одновременно. Люди такой профессии обладают безусловным наитием, ощущением актуальности и востребованности изменений, витающих в воздухе, в мыслях, в чувствах  и предвосхищают появление новых трендов, создавая новаторские предметы. 

Стильный коттедж с элементами параметрики
Какой из трендов дизайна интерьеров вдохновит вас на эксперименты?

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