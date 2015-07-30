Красивое и долговечное зеркало для ванной: как выбрать правильно

Зеркало в ванной комнате – не только приятная деталь, но и необходимость. Зеркало помогает нам привести себя утром в порядок, девушкам – сделать макияж и укладку, мужчинам – побриться, детям – умыться и покорчить рожицы. Помимо пользы для хозяев дома зеркало приносит пользу интерьеру, дополняя его стиль и зрительно расширяя пространство. Невозможно представить ванную без зеркала, и изделие для этой комнаты следует выбирать тщательно, учитывая температурные особенности и повышенную влажность. Воспользуйтесь нашими советами, как выбрать зеркало для ванной, чтобы найти долговечное и функциональное зеркало и при этом преобразить интерьер.
Перед тем, как отправиться в магазин выбирать зеркало для ванной, необходимо оценить масштаб комнаты и место, где будет размещено зеркало. Если метраж комнаты скромен, задумайтесь о зеркале на дверце шкафчика – это и удобно, и экономит место. При таких вариантах можно подобрать зеркало отдельно, а затем установить его на уже имеющуюся дверцу, а можно сразу выбирать в магазинах готовое зеркало-шкаф: это избавит вас от лишних проблем с подбором зеркала и его установкой. Еще одна похожая конструкция – зеркало с полочкой, которое тоже сэкономит пространство.
Зачастую зеркало устанавливают над умывальником; такой традиционный метод тоже хорош при отсутствии лишней территории. Кроме того, место над умывальником – самое удобное и практичное. Кстати, установка зеркал на стенах – отличный способ визуально увеличить площадь комнаты. Если же ваша ванная просторная, и вы не стеснены квадратными метрами, то смело подбирайте зеркало в полный рост: или настенное, или напольное. Единственное, нужно помнить, что перед зеркалом должно быть хотя бы немного места для того, чтобы было, где стоять.
Когда местоположение зеркала установлено, наступает время определиться с его размерами. Прямоугольное зеркало над умывальником по ширине должно быть равно умывальнику или меньше его, но никак не больше. Лучше всего брать за основу размер с запасом в 10-20 см, чтобы было проще найти подходящую модель в магазинах. Сделанное на заказ зеркало избавляет от этих проблем. Для зеркал других форм нет определенных рекомендаций по размерам, просто следует соблюдать пропорции и симметричность. Помните также и о том, что чем меньше площадь ванной, тем более нелепо будет выглядеть громоздкое зеркало.
Все чаще дизайнеры отходят от традиционных форм, создавая нечто необычное. Например, можно сделать зеркальную мозаику или облицевать зеркалом целую стену. Для этого неизбежно придется обращаться к заказным изделиям, зато взамен вы получите неповторимый декор ванной. В небольшой ванной зеркальная стена будет выглядеть эффектно и прибавит комнате добрую долю объема. Круглое или овальное зеркало, квадратное или прямоугольное, в любой другой произвольной форме – все зависит от свободного места на стене, стилистики интерьера ванной комнаты и вкуса хозяев жилья.
Особого внимания заслуживает качество зеркала. Во-первых, зеркало для ванной должно иметь серебряную основу, так как оно наиболее устойчиво к перепадам температур и влажности, поэтому серебряное зеркало прослужит дольше других зеркал – тех же алюминиевых. Во-вторых, тщательно проверьте поверхность зеркала на наличие сколов, трещин, царапин, выпуклостей и в целом на его отражательную способность. Малейшая неровность и искажения считаются браком изделия. Тыльная сторона качественного зеркала имеет гладкую поверхность, как правило, зеленого оттенка.
Обращайте внимание не только на само зеркало, но и на его раму – это тоже важно. Основа из дерева или ДСП, скорее всего, будет недолговечной – она испортится от влажности. Хотя сейчас уже есть деревянные рамы, пропитанные особым влагоусточивым составом. Но все же наиболее оптимальны основы из хромированного металла, нержавеющей стали и влагостойкого пластика – тех материалов, которые не будут подвергаться коррозии. Рекомендуется приобретать зеркало для ванной в специализированных магазинах, там можно попросить сертификат качества товара и убедиться в том, что оно не испортится через короткий срок.
Немаловажен стиль при выборе зеркала в ванную комнату. Классический интерьер характеризуется прямыми линиями и правильными пропорциями, поэтому классическую ванную гармонично дополнит массивное прямоугольное или овальное зеркало с изысканным обрамлением. Зеркало без рамы вообще придется к месту в ванной любого декора, но особенно изящно оно впишется в интерьер ванной комнаты стиля лофт или минимализм. Более современный стиль интерьера допускает множество различных зеркал: неординарные формы, закругленные края, экстравагантные и цветные рамы – ассортимент очень разнообразен, опирайтесь на качество зеркала и собственный вкус.
Не так давно в продаже появились органические зеркала. Это изделия из очень легкого, при этом прочного и безопасного материала, которые клеятся на любую поверхность с помощью двустороннего скотча. Интересная особенность органических зеркал – разнообразные размеры и формы, вплоть до контуров животных и растений. Такие изделия очень понравятся детям, их можно наклеить прямо на стене над ванной, можно составлять из них композиции, а можно без труда преобразить интерьер, например, разместив несколько оригинальных органических зеркал вокруг одного большого зеркала.
Современные зеркала обладают таким множеством функций, о которых даже не мечтали владельцы квартир еще лет 10 назад. Встроенная подсветка – самая простая среди них. Подсветку можно оригинально обыграть, как это, например, сделала студия дизайна ANTON MEDVEDEV INTERIORS. Существуют зеркала с увеличением, что понравится не только девушкам, которые наносят макияж в ванной комнате, но и мужчинам, бреющимся перед зеркалом. Производители также предлагают изделия с подогревом; они не дают образоваться конденсату, за счет чего зеркало не запотевает, а после водных процедур не остаются подтеки.
Есть функции, которые удивят даже искушенных: например, встроенный видео-монитор и сенсорное управление. Зеркало превращается и в мини-телевизор, и в колонки, так как с такими опциями можно смотреть видео и слушать музыку через WI-FI подключение, принимая ванную или душ. Сенсор работает не совсем привычно: производители учли влажность в ванной комнате и то, что руки могут быть мокрыми, поэтому создали такой экран, к которому не нужно прикасаться. Он чувствует тепло на небольшом расстоянии, что значительно упрощает управление зеркалом-монитором в ванной. Какие из функций пригодятся именно вам, решайте сами, и, конечно, учитывайте, что за ультрасовременные технологии придется заплатить приличную сумму.