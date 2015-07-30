Красивое и долговечное зеркало для ванной: как выбрать правильно

Когда местоположение зеркала установлено, наступает время определиться с его размерами. Прямоугольное зеркало над умывальником по ширине должно быть равно умывальнику или меньше его, но никак не больше. Лучше всего брать за основу размер с запасом в 10-20 см, чтобы было проще найти подходящую модель в магазинах. Сделанное на заказ зеркало избавляет от этих проблем. Для зеркал других форм нет определенных рекомендаций по размерам, просто следует соблюдать пропорции и симметричность. Помните также и о том, что чем меньше площадь ванной, тем более нелепо будет выглядеть громоздкое зеркало.