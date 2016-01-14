Как устроить спальню по Фэн-Шуй?

Спальня по самой своей природе является наиболее интимным местом в доме. Укрытая от посторонних глаз, она тесно связано с идеями покоя и запретов, или ритуальных предписаний. И именно поэтому часто мы связываем происходящее в нашей жизни с тем, как устроено пространство спальни и что в нём помещено.
Согласно традиции фэн-шуй, дом рассматривается не как жилище, и не как свидетельство социального статуса или эстетического вкуса, но как символическая энергетическая среда. Планирование, декор и функционирование пространств дома подчиняются представлению о циркуляции неких естественных потоков энергии. Само собой разумеется, что спальня как место, в котором человек проводит до трети своей жизни, заслуживает особого внимания со стороны тех, кто интересуется традицией фэн-шуй.
Фэн-шуй спальни - вещь не однозначная уже потому, что само помещение, в соответствии с этим учением, принято рассматривать двояко: с одной стороны, акцентируется релаксационная функция спальни, с другой – альковная. Соответственно, коль скоро речь идёт о энергии, целью фэн-шуй спальни должен стать известный компромисс, располагающий к укреплению близости семейной пары.
Если Вы желаете применить на практике принципы фэн-шуй и так устроить свою спальню, чтобы во всём соблюсти правила этой традиции, то первейшим условием, которое должно быть исполнено на этом пути будет принципиальное расположение спальни так далеко от входа, как это возможно. Впрочем, это бывает не всегда возможно. Тем не менее, говоря о причинах, на основании которых предпочитается такая локация, можно постараться соблюсти их и не имея возможности перепланировать дом. И, пожалуй, главная из них – стремление избежать всяческих внешних помех, шумов и всего того, что может нарушить покой спящих.
Не следует располагать спальню в непосредственной близости от санузла. При этом избегать стоит не только соседства дверей в эти помещения. Расположение изголовья кровати у стены, за которой находится туалет, должен быть признан совершенно не удовлетворительным с точки зрения фэн-шуй.
Что касается палитры, предпочтение фэн-шуй на стороне цветов пастельных, не интенсивных или даже нейтральных. По китайской дуалистической традиции такая палитра считается женской, иньской, гармонизирующей. Однако, двойственность спальни, о которой речь шла выше, предполагает возможность использования и интенсивных открытых цветов, с той только целью, чтобы выделить и активизировать зону интимного. Однако, например, спальню для молодожёнов специалисты по фэн-шуй рекомендуют украшать красными, розовыми или нежно оранжевыми элементам декора.
Что же касается постельного белья, то предпочтительны натуральные оттенки, и в идеале вовсе белый цвет. Синий же цвет считается совершенно не подходящим для белья.
Самое главное – положение кровати! Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы кровать изножьем была обращена ко входу. Неблагоприятным считается также и расположение кровати изголовьем к окну или на прямой линии между входной дверью и окном. Если у Вас нет возможности избежать одной из этих ситуаций, по крайней мере воспользуйтесь какой-либо перегородкой: декоративной ширмой, деревянными жалюзи или экраном. Хорошо, если кровать имеет высокое прямоугольное изголовье. Не хорошо, с точки зрения фэн-шуй, пользоваться матрасом, положенным непосредственно на пол, или кроватью, под которой не предусмотрена пустота. Это связано с объёмом и током энергии под кроватью. По этой же причине фэн-шуй предписывает избегать двухъярусной кровати и мест хранения, расположенных под кроватью.
В китайской традиции и традиции фэн-шуй в частности пол предстаёт основой и Землёй. В связи с этим напольные покрытия фэн-шуй предписывает избирать натуральные и “земляные”: дерево, камень либо, например, пробку.
Ковры и ковровые покрытия, даже натуральные, не приветствуются из-за свойства сдерживания тока энергии. Кроме того, ковровые покрытия значительно хуже вычищаются от пыли, что совершенно не допустимо в спальне. Важен и цвет пола, который также выбирается из палитры натуральных и земляных тонов.
Порядок во всём – важный принцип фэн-шуй. Всё должно знать своё место и иметь употребление. В сторону кровати не должны быть обращены острые углы мебели. Стоит остерегаться помещать над кроватью какие бы то ни было нависающие конструкции, полки, перегородки. Так же скептически фэн-шуй ставится по отношению к распространённому способу организации пространства комнаты посредством различных перегородок, разноуровневых полов и потолков – всякого перекраивания и ломки пространства комнаты. Подобные манипуляции расцениваются с позиций фэн-шуй симпатически – ломая пространство, Вы ломаете что-то и в жизни.
В соответствии с принципами фэн-шуй, зеркала хорошо влияют на любую комнату в доме, кроме спальни. Висящее рядом с постелью зеркало считается причиной ухудшения взаимоотношений семейной пары. Зеркало не стоит вешать в изножье: спросонья человек может испугаться, увидев собственное отражение. Не очень удачное место для зеркала также и напротив входной двери в спальню. Однако, оно может быть более чем кстати, если будет повешено так, чтобы отражать входную дверь для того, кто лежит на кровати. В случае же если в Вашей спальне уже расположены стационарные зеркала, как на туалетном столике, либо установлен зеркальный шкаф, позаботьтесь о том, чтобы на ночь они укрывались занавесками.
Вообще, фэн-шуй – традиция во многом преследующая функциональные цели. Из соображений сохранения “чистоты” считается недопустимым смешение функции спальни ещё с чем-либо. Здесь не должно присутствовать никаких посторонних предметов. По большому счёту, обстановка спальни по фэн-шуй должна исчерпываться кроватью, да прикроватной тумбочкой. Тем более здесь не место настолько “внешним” предметам, как телевизор или компьютер. Кроме прочего, присутствие в спальне источника электромагнитного излучения вообще нельзя считать удачным.
Как бы ни казалось странным, фэн-шуй накладывает ограничения и на присутствие в спальне растений. Так, неудачным считается сочетание живых растений и цветов. Кроме того, традиция фэн-шуй различает “мужские” и “женские” растения, полагает возможным присутствие в спальне не более двух растений в идеальном состоянии и предпочитает цветущие растения прочим.
Следование фэн-шуй во всём порой превращается у нас в модную манию. Разумеется, это не идёт на пользу ни внешнему виду дома, ни, зачастую, его эффективности и удобству. Однако, следует отдать честь фэн-шуй: многие из установлений этой традиции и впрямь оказываются эффективными способами рационализировать внутреннюю “экологию” дома, что особенно уместно в спальне.