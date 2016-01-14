Как устроить спальню по Фэн-Шуй?

Спальня по самой своей природе является наиболее интимным местом в доме. Укрытая от посторонних глаз, она тесно связано с идеями покоя и запретов, или ритуальных предписаний. И именно поэтому часто мы связываем происходящее в нашей жизни с тем, как устроено пространство спальни и что в нём помещено.

Согласно традиции фэн-шуй, дом рассматривается не как жилище, и не как свидетельство социального статуса или эстетического вкуса, но как символическая энергетическая среда. Планирование, декор и функционирование пространств дома подчиняются представлению о циркуляции неких естественных потоков энергии. Само собой разумеется, что спальня как место, в котором человек проводит до трети своей жизни, заслуживает особого внимания со стороны тех, кто интересуется традицией фэн-шуй.