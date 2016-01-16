Инновационные способы украсить окна в доме

Не только тканью можно украшать окна, ведь когда хочется создать что-то действительно оригинальное, то не стоит останавливать полёт своей фантазии. Актуальность узоров обычно наступает с приходом зимних праздников, когда особенно хочется навеять на всех домашних обитателей праздничное настроение.

Всё, что вам понадобится, так это краски, цветная бумага, блёсточки, разноцветные баллончики, кисточки и огромный запас креатива и вдохновения. На окне можно создать настоящую сказку, которая особенно понравится вашим детям (кстати, их также можно включить в работу). Если же вы не готовы на такой риск, или не верите в свои дизайнерские способности, но остановите свой выбор на ярких принтах. В любое время года ваше окно могут украшать яркие шарики, которые можно легко сделать с помощью плотных ниток и клея.

Если и рукоделие вам не под силу, то разместите на подоконнике интересные статуэтки и рамки с вашими любимыми фотографиями или же поставьте красивые ароматические свечи. Эти элементы сделают ваши окна не только красивыми, но и подарят дому уют и приятную атмосферу.