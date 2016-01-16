Инновационные способы украсить окна в доме

Окна являются без преувеличения «лицом» дома каждого человека. Все хорошие хозяйки обязаны ответственно следить за чистотой стёкол и оконных рам. Но если же говорить о современном взгляде, то одного только чистого окна абсолютно не достаточно. На тонкий вкус и ощущения присутствия в доме настоящей хранительницы очага указывают именно изысканно подобранные «одеяния» для окон. На сегодняшний день в магазинах существует огромный выбор разнообразных штор, портьеры и жалюзи, которые помогут создать оригинальный интерьер в любом помещении. Но, каждая женщина должна знать особую хитрость, которую часто используют профессиональные дизайнеры: именно с помощью правильно подобранной модели занавеси или штор можно визуально изменить форму комнаты и расставить в ней правильные акценты. Таким образом, вы создадите свой неповторимый стиль в украшении окна и при этом скроете некоторые недостатки помещения.
В статье мы поможем вам выбрать самый инновационный способ украшения окон. Давайте разберём популярные способы их оформления.
Не только тканью можно украшать окна, ведь когда хочется создать что-то действительно оригинальное, то не стоит останавливать полёт своей фантазии. Актуальность узоров обычно наступает с приходом зимних праздников, когда особенно хочется навеять на всех домашних обитателей праздничное настроение.
Всё, что вам понадобится, так это краски, цветная бумага, блёсточки, разноцветные баллончики, кисточки и огромный запас креатива и вдохновения. На окне можно создать настоящую сказку, которая особенно понравится вашим детям (кстати, их также можно включить в работу). Если же вы не готовы на такой риск, или не верите в свои дизайнерские способности, но остановите свой выбор на ярких принтах. В любое время года ваше окно могут украшать яркие шарики, которые можно легко сделать с помощью плотных ниток и клея.
Если и рукоделие вам не под силу, то разместите на подоконнике интересные статуэтки и рамки с вашими любимыми фотографиями или же поставьте красивые ароматические свечи. Эти элементы сделают ваши окна не только красивыми, но и подарят дому уют и приятную атмосферу.
В последнее время римские шторы стали одним из самых популярных способов украсить окна в доме. Их название пошло еще из давних времён, когда впервые такую защиту от света начали использовать еще в Древнем Риме.
Классические шторы имеют вид ровных полосок ткани. Каскадные же в опущенном виде собираются в складки, которые и напоминают каскад. Римские шторы также бывают с декоративными кантами, которыми обрамляют ткань с разных сторон. Такой вид дизайна окна обычно шьётся с плотной, яркой ткани, которая становится главным акцентом во всём интерьере комнаты.
Преимуществом римских штор является возможность их крепления к различным поверхностям, таким, как потолок, стена или надоконный проём. Они станут не только украшением окон, но и отличным способом отделить пространство в большой комнате на разные секторы. Если говорить о цене, то она достаточно высокая, ведь для римских штор используют плотные и дорогие ткани.
Шторы являются завершающим штрихом в интерьере дома после проведения ремонта. Это объясняется тем, что они никогда не выступают в роли самостоятельного элемента, а всегда подбираются под стиль, цветовую гамму и мебель комнаты.
Многие путают гардины и портьеры, часто используя их как синонимы, хотя они имеют абсолютно разные значения. Давайте же разберёмся в вопросе двух самых популярных разновидностей штор, чтобы в будущем не допускать глупых ошибок в украшении окон.
Если говорить о портьерах, то — это занавеска из плотной ткани. Она создана больше не для эстетической функции, а для защиты помещения от не желаемого света и взглядов снаружи. Портьеры часто создают из бархата, гобелена, льна, хлопка или шёлка.
Гардины же изготавливают из тонкой ткани, которая в основном играет роль дополнительного декора. Она может быть в виде вуали, сетки или тюли. Гардина не всегда полностью закрывает окно, её часто подвязывают на одну или две стороны. Такой вид штор обычно выбирают светлых, ненавязчивых оттенков.
Впервые свою популярность венецианские жалюзи обрели в Италии, отчего и получили своё название. Если углубится в историю, то этот вид жалюзи венецианцы позаимствовали у стран Дальнего Востока.
Венецианские жалюзи уже давно стали использоваться в качестве украшения окон во многих других странах мира. Отличительной их чертой являются горизонтальные защитные перекладины. Они очень удобны в использовании, и помогут предотвратить не желаемое проникновение солнечных лучей. Их можно поднимать, опускать и проворачивать так, как вам будет необходимо. Венецианские жалюзи бывают трёх видов: деревянные, металлические или пластиковые. Первый является самым дорогостоящим, ведь в нём используют натуральные материалы, которые идеально подойдут для дачи или загородного дома.
Металлические жалюзи хорошо смотрятся как украшение окон в офисах, ведь они достаточно прочные и устойчивые к механическим повреждениям, бывают разных расцветок и сравнительно дешёвые. Пластиковые жалюзи хорошо подойдут для помещений с высокой влажностью. Таким образом, ваш дом будет защищён от солнечного света, а пластиковые шторы будут долго служить украшением окон, несмотря на уровень влаги в комнате.
Жалюзи в разные времена были популярным способом защиты и украшения окон. Такой спрос объясняется разнообразием форм, цвета, качества и цены.
В современном мире очень известными являются классические жалюзи и рулонные шторы, всем известные как ролеты. Жалюзи могут быть вертикальными или горизонтальными, в зависимости от потребностей покупателя и размеров окна. Они больше подходят для офисов, детских садов, школ или других общественных учреждений, ведь не требуют особого ухода. Тканевые ролеты лучше выбрать для жилых комнат, кухонь и гостиных, так как они могут выступать самостоятельной защитой от света или дополнительным элементом декора, но при этом требуют дополнительного ухода и регулярной стирки.
Рафшторы или внешние жалюзи нередко используются для защиты дома от проникновения солнечных лучей. Они станут отличными помощниками, когда хочется не только спрятаться от солнышка, но и защитить дом от уличного шума и вандализма. Кроме того, рафшторы будут прекрасным украшением ваших окон снаружи. Если описать их форму, то они с точностью напоминают классические венецианские жалюзи, но всё же более прочные и меньше подвергаются воздействию внешних факторов. Кроме того, они управляются исключительно автоматически, что является еще одним их преимуществом. Монтируются наружные жалюзи с внешней стороны окна, что помогает им останавливать более 80% солнечных лучей. Благодаря особенной конструкции они не поглощают, а отражают свет. Плюс ко всему рафшторы могут помочь защитить ваш дом не только от света, но и от злоумышленников, которые попытаются пробраться через окна.
Мы рассказали вам о самых популярных и доступных способах улучшения внешнего вида ваших окон. Вам остаётся лишь включить свою фантазию и представить, как именно вы хотели бы их преобразить.
Надеемся, вы почерпнули много полезного из нашей статьи.
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