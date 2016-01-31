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8 способов поразить женщину в своем доме

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Таунхаус в Подмосковье, Chdecoration Chdecoration Гостиная в классическом стиле
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Внешний вид и стилистика жилища является показателем вкуса и статуса человека. Если речь идет о мужском доме, то его можно назвать зеркалом характера и привычек своего хозяина, его предпочтений в дизайне интерьера.

Когда женщина впервые переступает порог квартиры своего молодого человека, под ее пристальное внимание попадает абсолютно все вокруг. Достаточно ли чисто в доме, какая установлена мебель и чем покрыт пол. 

Поразить чем-то женщину в своем доме не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь подсознательно каждая представительница прекрасного пола рассматривает жилище с точки зрения хозяйки, а не гости. Вот почему перед столь важными визитом нужно привести свой дом в порядок.

В данной статье мы попытаемся обратить ваше внимание на главные аспекты в интерьере, которые являются важными для большинства женщин. Следуя несложным правилам, вам удасться произвести положительное впечатление на гостью в своем доме. 

Не оставляйте на виду слишком личные вещи

Hammer House ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Hammer House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Если вы приглашаете к себе домой женщину, постарайтесь убрать из виду все, что характеризовало бы ваши слабые стороны. 

Во-первых, никаких фотографий и прочих атрибутов, связывавших вас с предыдущими влюбленностями, не должно быть и близко. Если вам особенно дороги подарки от бывшей девушки или ваши общие фото, лучше спрячьте их подальше, чтобы не нервировать нынешнюю подругу. 

Также воздержитесь от демонстрации слишком личных вещей – детских игрушек, семейных реликвий и прочих предметов, которые имеют для вас сильное эмоциональное значение. Уберите в шкаф одежду и постельное белье, чтобы не смутить гостью во время первого визита. 

Пусть вся окружающая обстановка квартиры излучает аккуратность и уверенность своего хозяина.

Используйте фотографии креативно

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Магическая сила фотографии в интерьере известна каждому. Удачно подобранные кадры являются не только отличным декором для стен, но и показателем ваших художественных предпочтений и мастерства, если авторство снимков принадлежит вам.

Но одних только красочных фотографий будет недостаточно, чтобы поразить женщину у вас дома. Постарайтесь найти креативный подход для их размещения.

На фото представлен интересный пример решения данного вопроса. Снимки, на которых запечатлены природные красоты, подвешены к специально установленной планке на стене. Благодаря мобильным креплениям, их можно перемещать и варьировать высоту. 

Что касается личных автопортретов, то их обилие в вашем доме может произвести негативное впечатление на даму. Считается, что украшать интерьер собственными изображениями любят самовлюбленные мужчины, так что имейте это в виду, подбирая стилистику фотографий. 

Сделайте интерьер душевным

Гостиная Chdecoration Гостиная в классическом стиле
Chdecoration

Гостиная

Chdecoration
Chdecoration
Chdecoration

Женщины просто обожают слушать всяческие истории и легенды обо всем, что их окружает. Возможно, этот винтажный сервант в углу вашей гостиной достался вам в наследство от любимой прабабушки? Или натуральная кожа, которой обтянут диван в центре комнаты, принадлежала дикому зверю, застреленному вашим прадедушкой? Возможно, мягкие декоративные подушки вышила ваша мама?

Чем больше интересных предметов будет в интерьере вашего дома, тем более занимательные истории можно придумать и увлечь гостью. Постарайтесь наполнить жилище душевными предметами, а не однотипными товарами из масс-маркета. 

Поддерживайте чистоту

Niedrigenergiehaus in Filsdorf - Haus Kieffer, STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes Кухня в классическом стиле
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes

STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes
STEINMETZDEMEYER architectes urbanistes

Ожидая в своем доме дорогую сердцу гостью, обязательно наведите порядок. Идеальная чистота – важный фактор для каждой девушки, ведь это раскрывает хозяйственные стороны вашей натуры. 

Прежде всего, приучите себя не складировать одежду на стульях и диванах, а бережно хранить в шкафу. Ежедневно мойте за собой посуду, заправляйте кровать после сна и кушайте на кухне, чтобы не оставлять крошки в комнатах.

Регулярно, хотя бы раз в неделю, устраивайте генеральную уборку с использованием пылесоса и чистящих средств. Особое внимание уделите кухонным поверхностям и кафелю в ванной.

Если вы очень занятой человек и не можете позволить себе тратить драгоценное время на уборку – приглашайте домработницу. Но оставлять собственное жилище грязным и неопрятным недопустимо.

Проявите заботу о питомцах

Huts and bay , HUTS & BAY HUTS & BAY Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
HUTS &amp; BAY

HUTS & BAY
HUTS &amp; BAY
HUTS & BAY

Практически каждая женщина приходит в дикий восторг от домашних питомцев! Она может их тискать, целовать и играться без устали. И содержание животных в надлежащих условиях, чистоте и комфорте – еще один способ поразить женщину.

Ваше отношение к питомцу и даже само наличие последнего характеризует вас ответственным и заботливым человеком. Это значит, что вы в состоянии обеспечить достойную жизнь не только себе, но и крохотному беззащитному созданию. А если животное окружено множеством игрушек, личным домиком или персональными аксессуарами, то женщина просто растает, увидев все это.

Запомните, что отношение к домашним питомцам дамы проектируют на ваше взаимодействие с окружающими людьми в целом и с ней в частности. Всячески демонстрируйте свою любовь и привязанность к животному, а также ответственность за него.

Покажите, кто вы такой

homify Рабочий кабинет в стиле минимализм Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

Ваш дом должен быть отражением вас самого. Подумайте, как продемонстрировать в интерьере свои хобби, увлечения, род занятий и профессию?

Существуют также универсальные приемы, которые характеризуют хозяина как высокоинтеллектуальную и образованную личность. Например – большая библиотека. Обилие и разнообразие книг на полках расскажут женщине о вашей любви к чтению, образованию и науке. Благодаря творческому подходу дизайнеров к оформлению книжной зоны, можно сделать ее очень современной и креативной. 

Поразить женщину смогут поделки разного рода, которые вы смастерили собственноручно. Это может быть небольшая мебель – стул, столик или табурет. Каждая современная девушка оценит мужчину с золотыми руками.

Увлекаетесь фотографией? Тогда выберите несколько удачных кадров из личного архива, сделанных во время путешествия, и украсьте ними стену. Это раскроет в вас творческую сторону и любовь к дальним странам.

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Установите ванную

Ciotole, PURAPIETRA PURAPIETRA Ванная комнатаВанны и душевые Мрамор Бежевый
PURAPIETRA

PURAPIETRA
PURAPIETRA
PURAPIETRA

Ванная комната – это то место в доме, которое кардинально отличается в восприятии женщины и мужчины. Последние видят в названной комнате возможность быстро принять душ, умыться, побриться и почистить зубы. 

А для каждой женщины ванная – это оазис для релакса и приятных процедур. Полежать в ванной с пеной и морской солью, слушая любимую музыку – это действенный метод для снятия стрессов и улучшения настроения. 

Поэтому настоятельно рекомендуем обзавестись роскошной ванной, если ваша комната для принятия водных процедур лишена такого предмета. Стильное устройство в центре помещения обязательно поразит женщину, которая впервые пришла к вам в гости. 

Продемонстрируйте свои кулинарные навыки

Менажница со съемной чашей Triple Dish™ белая/зеленая Enjoyme КухняСтоловые приборы, посуда и стекло Пластик Белый
Enjoyme

Менажница со съемной чашей Triple Dish™ белая/зеленая

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Принято считать, что лучшие в мире повара – это мужчины. Но для каждой женщины важно не само блюдо, которое вы для нее приготовили, а внимание к собственной персоне и желание ее накормить.

Обязательно откройте бутылку шампанского и сделайте самую простую закуску собственноручно. Будьте уверены, что ни одна женщина не устоит перед такими проявлениями чувств с вашей стороны и обязательно ответит взаимностью.

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Что бы вы еще посоветовали мужчинам, чтобы интерьер их квартиры поразил даму?

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