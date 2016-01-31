8 способов поразить женщину в своем доме

Внешний вид и стилистика жилища является показателем вкуса и статуса человека. Если речь идет о мужском доме, то его можно назвать зеркалом характера и привычек своего хозяина, его предпочтений в дизайне интерьера.

Когда женщина впервые переступает порог квартиры своего молодого человека, под ее пристальное внимание попадает абсолютно все вокруг. Достаточно ли чисто в доме, какая установлена мебель и чем покрыт пол.

Поразить чем-то женщину в своем доме не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь подсознательно каждая представительница прекрасного пола рассматривает жилище с точки зрения хозяйки, а не гости. Вот почему перед столь важными визитом нужно привести свой дом в порядок.

В данной статье мы попытаемся обратить ваше внимание на главные аспекты в интерьере, которые являются важными для большинства женщин. Следуя несложным правилам, вам удасться произвести положительное впечатление на гостью в своем доме.