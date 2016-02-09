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Простое руководство для компостирования на дому

Перла Вереника Перла Вереника
English Gardens in Japan, Royal Stuart Garden Trust Royal Stuart Garden Trust Коммерческие помещения
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Компост  - это древнейший и очень экологичный способ решить сразу несколько проблем домашнего хозяйства на собственном участке: переработки отходов и удобрения для растений в саду. С помощью компостных бункеров вы совершенно бесплатно превращаете прошлогоднюю листву, сорняки и старые ветви с кустов и деревьев, бытовые пищевые отходы – в превосходное удобрение почвы на грядках и клумбах.

Что использовать для компоста

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Сад Аксессуары и декор
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Для компостной переработки подходят все виды органических отходов – от бытового мусора с кухни в виде очистков до мусора с участка – сорняков, опавших листьев, веток и опилок. Проще сказать, что нельзя использовать – синтетическим материалам, глянцевому плотному картону, пластиковым упаковкам не место в компостной яме, период распада таких химических элементов исчисляется сотнями лет. Так что использовать компостную яму как обычный контейнер с мусором не получится, даже обычный фильтр от сигареты разлагается около трех лет.

Преимущества компостирования

Feng Shui, Revelation-Fengshui Revelation-Fengshui Сад в стиле минимализм
Revelation-Fengshui

Revelation-Fengshui
Revelation-Fengshui
Revelation-Fengshui

Самый главный плюс компостирования –  абсолютная простота и естественность процессов. В отличие от других способов утилизации отходов, вы не загрязнете свой участок мусором, не строите сложных систем канализации, не отравляете воздух дымом и копотью костров. С точки зрения использования компоста как удобрения, он  также является универсальным и экологичным способом комплексного улучшения почвы: биологически активные вещества, улучшающие рост и развитие растений,  мульчирование поверхности почвы, полезные микроорганизмы, широкий набор микроэлементов, улучшение фильтрующих и фиксирующих свойств почвы. 

Процесс компостирования

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Сад в стиле кантри
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

В процессе компостирования разнородные органические отходы преобразуются в биологически активные вещества, гумус, который после полного биохимического разложения используется как ценное удобрение почвы. Созревание компоста требует аэрирования и увлажнения, тогда микроорганизмы активно развиваются и перерабатывают органический материал. Компост как живое вещество преобразуется в процессе созревания по своим физическим, химическим и биологически-активным качествам, проходит несколько фаз развития в течение 6-12 месяцев. 

Оборудование компостного бункера

HORTUS, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад в средиземноморском стиле
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Компост можно оборудовать в виде открытого бункера – на площадке или в яме, можно использовать емкости для компоста. Очень удобны специальные контейнеры для созревания компоста – пластиковые баки,  в которых образуется нужная среда для процессов разложения отходов и быстро проходит образование компостной массы. Такие приспособления оборудованы специальными отверстиями для вентиляции, крышкой и специальными отверстиями в нижней части – для извлечения компоста.

Простые методы компостирования

HORTUS, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design Сад в средиземноморском стиле
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

Что может быть проще, чем самое простое. Процесс созревания компоста сам по себе близок к природе и требует лишь минимальных манипуляций  с вашей стороны. На дно компостной ямы заложите небольшой слой веток, опилок или соломы  для улучшения дренажа, слои также чередуйте - более плотный, более легкий, чтобы был  равномерный доступ воздуха и влаги.

Советы для успешного компостирования

English Gardens in Japan, Royal Stuart Garden Trust Royal Stuart Garden Trust Коммерческие помещения Галереи
Royal Stuart Garden Trust

Royal Stuart Garden Trust
Royal Stuart Garden Trust
Royal Stuart Garden Trust

Залог успешного процесса созревания компоста - не дать превратится процессу биохимического разложения в банальное гниение. Главное отличие – наличие воздуха в процессе преобразования органических веществ в компостное удобрение. Для этого необходимо поддерживать уровень аэрирования слоев компоста – чередовать плотные и легкие материалы при закладке и регулярно перемешивать слежавшийся компост, активизируя процессы биохимической трансформации. 

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