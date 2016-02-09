Простое руководство для компостирования на дому

Для компостной переработки подходят все виды органических отходов – от бытового мусора с кухни в виде очистков до мусора с участка – сорняков, опавших листьев, веток и опилок. Проще сказать, что нельзя использовать – синтетическим материалам, глянцевому плотному картону, пластиковым упаковкам не место в компостной яме, период распада таких химических элементов исчисляется сотнями лет. Так что использовать компостную яму как обычный контейнер с мусором не получится, даже обычный фильтр от сигареты разлагается около трех лет.