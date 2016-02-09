Простое руководство для компостирования на дому

Компост - это древнейший и очень экологичный способ решить сразу несколько проблем домашнего хозяйства на собственном участке: переработки отходов и удобрения для растений в саду. С помощью компостных бункеров вы совершенно бесплатно превращаете прошлогоднюю листву, сорняки и старые ветви с кустов и деревьев, бытовые пищевые отходы – в превосходное удобрение почвы на грядках и клумбах.
Для компостной переработки подходят все виды органических отходов – от бытового мусора с кухни в виде очистков до мусора с участка – сорняков, опавших листьев, веток и опилок. Проще сказать, что нельзя использовать – синтетическим материалам, глянцевому плотному картону, пластиковым упаковкам не место в компостной яме, период распада таких химических элементов исчисляется сотнями лет. Так что использовать компостную яму как обычный контейнер с мусором не получится, даже обычный фильтр от сигареты разлагается около трех лет.
Самый главный плюс компостирования – абсолютная простота и естественность процессов. В отличие от других способов утилизации отходов, вы не загрязнете свой участок мусором, не строите сложных систем канализации, не отравляете воздух дымом и копотью костров. С точки зрения использования компоста как удобрения, он также является универсальным и экологичным способом комплексного улучшения почвы: биологически активные вещества, улучшающие рост и развитие растений, мульчирование поверхности почвы, полезные микроорганизмы, широкий набор микроэлементов, улучшение фильтрующих и фиксирующих свойств почвы.
В процессе компостирования разнородные органические отходы преобразуются в биологически активные вещества, гумус, который после полного биохимического разложения используется как ценное удобрение почвы. Созревание компоста требует аэрирования и увлажнения, тогда микроорганизмы активно развиваются и перерабатывают органический материал. Компост как живое вещество преобразуется в процессе созревания по своим физическим, химическим и биологически-активным качествам, проходит несколько фаз развития в течение 6-12 месяцев.
Компост можно оборудовать в виде открытого бункера – на площадке или в яме, можно использовать емкости для компоста. Очень удобны специальные контейнеры для созревания компоста – пластиковые баки, в которых образуется нужная среда для процессов разложения отходов и быстро проходит образование компостной массы. Такие приспособления оборудованы специальными отверстиями для вентиляции, крышкой и специальными отверстиями в нижней части – для извлечения компоста.
Что может быть проще, чем самое простое. Процесс созревания компоста сам по себе близок к природе и требует лишь минимальных манипуляций с вашей стороны. На дно компостной ямы заложите небольшой слой веток, опилок или соломы для улучшения дренажа, слои также чередуйте - более плотный, более легкий, чтобы был равномерный доступ воздуха и влаги.
Залог успешного процесса созревания компоста - не дать превратится процессу биохимического разложения в банальное гниение. Главное отличие – наличие воздуха в процессе преобразования органических веществ в компостное удобрение. Для этого необходимо поддерживать уровень аэрирования слоев компоста – чередовать плотные и легкие материалы при закладке и регулярно перемешивать слежавшийся компост, активизируя процессы биохимической трансформации.