Вентилируемые фасады – стоит ли тратить на них деньги?

Вентилируемые фасады впервые были изобретены в Норвегии. Эта страна известна всем своим суровым климатом и низкой температурой воздуха. Именно эти факторы подтолкнули людей на создание дополнительного утепления зданий.
В современном мире вентилируемые фасады стали одними из самых популярных видов облицовки домов, которые не только хорошо сохраняют тепло, но и пропускают воздух, что не даёт образоваться конденсату и повышаться влажности. Кроме вышесказанных преимуществ, такой вид отделки помогает сэкономить средства во время строительства, делает здание легче, таким образом, давая возможность архитекторам создать из него не только многоэтажный дом. С ветфасадами можно дать волю фантазии и построить настоящее произведение искусства.
Установка вентилируемых фасадов должна отвечать всем требованиям современных строительных технологий. Монтаж данной облицовки является самым экономичным. Кроме того, такие фасады не только сохранят ваши деньги, но и ощутимо сократят время процесса строительства. Но всё же, если говорить об их главном плюсе, то они очень устойчивые к любым погодным условиям по сравнению с другими популярными видами отделочных материалов.
А будет ли действительно правильным тратить деньги на вентфасады, мы сегодня и осудим в нашей статье.
Мокрым этот вид назвали из-за применения в его составе различных водных растворов. В отличие от вентилируемых, мокрая отделка имеет более упрощенную конструкцию, но всё же, забирает больше времени и сил на подготовительные работы. Она уступает место вентилируемым фасадам хотя бы потому, что для их отделки потребуется больше различных материалов. Например, мокрый фасад включает в процесс работы шпатлёвку, грунтовку и покраску.
После проделанной облицовки их необходимо задекорировать штукатуркой, что требует дополнительных затрат. Кроме того, он не является достаточно устойчивым к переменам погоды и не имеет возможности отталкивать влагу. Учитывая эти минусы, можно сказать, что этот вид фасада проигрывает в борьбе с вентилируемым во времени, качестве и долговечности.
Вентилируемые фасады являются сложной строительной системой, которую можно создать только при помощи правильного и поэтапного алгоритма действий. Это работу должны выполнять только профессиональные монтажники, но даже их незначительные ошибки могут ухудшить функционирование фасадов или сократить их срок службы на многие годы.
Главным плюсом такой облицовки является короткое время установки. Это обосновано тем, как мы уже говорили, что в процессе необязательно проводить капитальные подготовительные работы, ведь стены под вентфасад не нуждаются в этом в отличие от покраски или каменной отделки. Вентилируемое покрытие не только утепляет стену, но и выполняет эстетическую функцию, скрывая все её дефекты.
Таким образом, процесс монтажа фасада проходит достаточно быстро, что станет огромным плюсом для людей, которые ценят грамотное соотношение потраченного времени и качества.
Прямо сейчас мы разберём все преимущества вентилируемых фасадов.
Именно сохранение тепла является главной функцией вентилируемых фасадов. Такой эффект создаётся с помощью слоя теплоизолятора, который укладывают под фасад. Так, мы получаем принцип работы своеобразного термоса, поэтому в здании становиться намного теплее даже при отключенном отоплении. В промежутке между стеной здания и фасадом укладываются слои, которые напоминают структуру сэндвича, именно это помогает удерживать стабильную температуру в помещении, несмотря на погоду и время года. Таким образом, будет сохраняться приятная прохлада даже во время летней жары. Это поможет вам не тратить деньги на различные кондиционеры и вентиляторы, а также сэкономить на отоплении. Единственным условием в этом вопросе будет правильная их установка, иначе вы можете получить обратный эффект.
Благодаря своему плотному слою вентилируемые фасады создают также хорошую звукоизоляцию. Это очень актуальная функция в больших городах, где дома обычно строятся вблизи от трасс, заводов или фабрик. Промежуток между утеплителем помогает создать своеобразный барьер для нежелательных звуков. Эта особенность станет идеальной находкой как для жилого дома, когда не хочется отвлекаться на посторонние звуки, так и для офисного здания, где для работы необходима максимальная тишина.
Кроме своей главной функции утепления, вентилируемый фасад способен хорошо циркулировать воздух. Благодаря этой функции можно легко защитить свой дом от негативного воздействия влаги. Уникальная конструкция соединения фасадов создана так, что они задерживают тепло, но при этом могут активно пропускать воздух, создавая дышащую поверхность, которая не даёт водяным парам оставаться внутри, а выталкивает их наружу. Эта функция не зависит от температурных колебаний, поэтому стабильный уровень влаги будет обеспечен в любое время года. Из-за своих особенностей такое покрытие опережает все остальные своей доступностью и универсальностью.
Вентилируемые фасады являются не только экономичными и универсальными, но и очень разнообразными. Они могут отличаться расцветкой, размером и способом монтажа. Среди них можно выделить: фасады из металла, древесины, винила, камня и стекла. Также существуют термопанели, которые вдвойне утепляют стены и, конечно же, фасады, имитирующие камень или кирпич. Кроме вышеупомянутых видов фасадных материалов можно использовать керамогранит, фиброцементные плиты, алюминиевые, линеарные панели и ламинат высокого давления.
Схожим на ветфасад является сайдинг, который выступает в роли того же утеплителя и звукоизолятора, но всё же уступает первому. Панели вентилируемого покрытия имеют форму квадрата или прямоугольника, который крепятся на каркас с помощью своеобразных клипс через крепления на панели.
Как мы видим, перед покупателями стоит огромный выбор разнообразных материалов, которые обеспечат максимальный комфорт, тепло и уют.
Учитывая все плюсы и минусы этого покрытия, можно сделать вывод, что всё-таки в современном строительном мире вентилируемые фасады занимаю одно из первых мест среди других покрытий, и отличается своей универсальностью и долговечностью. Так как такую облицовку монтажники используют не первый год, то она уже успела устойчиво закрепиться на своих позициях и стать одной из самых популярных. Ведь качество и скорость работы не разочаровали еще никого.
Также для вас на homify:
Для чего нужна звукоизоляция в квартире и стоит ли ее проводить.