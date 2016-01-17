Вентилируемые фасады – стоит ли тратить на них деньги?

Вентилируемые фасады впервые были изобретены в Норвегии. Эта страна известна всем своим суровым климатом и низкой температурой воздуха. Именно эти факторы подтолкнули людей на создание дополнительного утепления зданий.

В современном мире вентилируемые фасады стали одними из самых популярных видов облицовки домов, которые не только хорошо сохраняют тепло, но и пропускают воздух, что не даёт образоваться конденсату и повышаться влажности. Кроме вышесказанных преимуществ, такой вид отделки помогает сэкономить средства во время строительства, делает здание легче, таким образом, давая возможность архитекторам создать из него не только многоэтажный дом. С ветфасадами можно дать волю фантазии и построить настоящее произведение искусства.

Установка вентилируемых фасадов должна отвечать всем требованиям современных строительных технологий. Монтаж данной облицовки является самым экономичным. Кроме того, такие фасады не только сохранят ваши деньги, но и ощутимо сократят время процесса строительства. Но всё же, если говорить об их главном плюсе, то они очень устойчивые к любым погодным условиям по сравнению с другими популярными видами отделочных материалов.

А будет ли действительно правильным тратить деньги на вентфасады, мы сегодня и осудим в нашей статье.