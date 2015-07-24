Как подготовить квартиру перед отпуском

Готовитесь к отпуску? Поздравляем и сочувствуем! Поздравляем, потому что совсем скоро вы окажетесь вдали от надоевшей городской жизни и окунетесь в мир беззаботного веселья и запоминающихся приключений. Сочувствуем, поскольку несколько дней до отпуска – это всегда стресс, ведь нужно так много сделать на работе, успеть повидаться с родственниками, как следует проштудировать путеводитель и собрать чемоданы. В предотпускной суете, перегруженные множеством дел, мы так часто забываем о главном – подготовить квартиру к нашему отсутствию.

Чек-лист дел, которые необходимо сделать дома до отъезда в отпуск: