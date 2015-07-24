Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как подготовить квартиру перед отпуском

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом на берегу моря, Prosperity Prosperity Окна и двери в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Готовитесь к отпуску? Поздравляем и сочувствуем! Поздравляем, потому что совсем скоро вы окажетесь вдали от надоевшей городской жизни и окунетесь в мир беззаботного веселья и запоминающихся приключений. Сочувствуем, поскольку несколько дней до отпуска – это всегда стресс, ведь нужно так много сделать на работе, успеть повидаться с родственниками, как следует проштудировать путеводитель и собрать чемоданы. В предотпускной суете, перегруженные множеством дел, мы так часто забываем о главном – подготовить квартиру к нашему отсутствию.

Чек-лист дел, которые необходимо сделать дома до отъезда в отпуск:

Влажная уборка

Коттедж в Подмосковье, Дизайн - студия Пейковых Дизайн - студия Пейковых Гостиная в стиле лофт
Дизайн – студия Пейковых

Коттедж в Подмосковье

Дизайн - студия Пейковых
Дизайн – студия Пейковых
Дизайн - студия Пейковых

Влажная уборка – самое эффективное средство борьбы с устаревшей грязью. Не поленитесь сделать влажную уборку перед отпуском. Когда вы вернетесь из отпуска, в квартире будет значительно меньше пыли, о вреде которой мы подробно рассказывали в статье ’Как избавиться от пыли в квартире’. 

Сверните ковры

Тишина и спокойствие, Rasskazova Maria Rasskazova Maria Гостиная в скандинавском стиле
Rasskazova Maria

Тишина и спокойствие

Rasskazova Maria
Rasskazova Maria
Rasskazova Maria

Кто является самым злостным пылесборником в квартире? Разумеется, ковер. Если его регулярно не чистить, то яркий элемент декора превратится в сборище ковровых клещей, которые могут вызвать сильные аллергии, а в худшем случае привести к астме или конъюктивиту. Поэтому, чтобы во время вашего отсутствия ковер не стал рассадником опасных бактерий, его следует тщательно почистить, свернуть в рулон и поставить в уголок дожидаться возвращения хозяев квартиры.

Если вы отправляетесь в отпуск в восточные страны и планируете приобрести новый ковер, обратите внимание на несколько полезных советов в Книге идей ’Красочный мир ковровых покрытий’.

Выключите все из розетки

"Кофе с ароматом корицы". Интерьер частного коттеджа в поселке Малый Исток, SlavaDesign SlavaDesign Медиа комната в классическом стиле
SlavaDesign

Кофе с ароматом корицы. Интерьер частного коттеджа в поселке Малый Исток

SlavaDesign
SlavaDesign
SlavaDesign

Выключенные из розетки электроприборы – это не только гарантия безопасности, но и экономия энергии. Впрочем, соблюдать это правило важно не только в период времени, ведь находясь в режиме ожидания, техника быстро изнашивается и может пострадать при отсутствии защиты от ненормированных колебаний сети.

Оставьте холодильник пустым

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Любимый электроприбор всей семьи – холодильник – также должен быть отключен от сети, разморожен и очищен. Желательно перед отъездом оставить его дверцу слегка приоткрытой.

Закройте окна и выбросите мусор

Дом на берегу моря, Prosperity Prosperity Окна и двери в эклектичном стиле
Prosperity

Дом на берегу моря

Prosperity
Prosperity
Prosperity

За исключением дверцы от холодильника, перед тем, как надолго покидать квартиру, нужно в буквальном смысле слова закрыть все, что закрывается – двери шкафа, сейфы и особенно окна, ведь даже небольшое отверстие в окне – это приманка для непрошеных гостей.

Разумеется, все мы перед тем, как уехать из квартиры, выбрасываем мусор. Но очень часто забываем про так называемые мини-мусорки, аккуратно спрятанные в потайных местах квартиры, например, картонный ящик под письменным столом или маленькая урна в углу спальной комнаты.

Перекройте воду

Треугольная инверсия ММ-design Ванная комната в стиле минимализм
ММ-design

Треугольная инверсия

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Вероятность того, что после возвращения из отпуска, квартира будет затоплена из-за неожиданно протекшего крана, чрезвычайно мала, но все же… В целях безопасности не забудьте перекрыть воду.

Полейте цветы

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Даже кактусы время от времени требуют поливки. Если вы не горите желанием давать ключ соседям, чтобы те поухаживали за комнатными растениями, придется прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы не дать зеленым любимцам погибнуть без воды. Обильно полейте растения и поставьте их в тень, подстригите увядающие листья и соорудите самодельную теплицу в виде полиэтиленового пакета, чтобы земля как можно дольше сохраняла влажность.

Как визуально увеличить комнату

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо