Как подготовить квартиру перед отпуском

Готовитесь к отпуску? Поздравляем и сочувствуем! Поздравляем, потому что совсем скоро вы окажетесь вдали от надоевшей городской жизни и окунетесь в мир беззаботного веселья и запоминающихся приключений. Сочувствуем, поскольку несколько дней до отпуска – это всегда стресс, ведь нужно так много сделать на работе, успеть повидаться с родственниками, как следует проштудировать путеводитель и собрать чемоданы. В предотпускной суете, перегруженные множеством дел, мы так часто забываем о главном – подготовить квартиру к нашему отсутствию.
Чек-лист дел, которые необходимо сделать дома до отъезда в отпуск:
Влажная уборка – самое эффективное средство борьбы с устаревшей грязью. Не поленитесь сделать влажную уборку перед отпуском. Когда вы вернетесь из отпуска, в квартире будет значительно меньше пыли, о вреде которой мы подробно рассказывали в статье ’Как избавиться от пыли в квартире’.
Кто является самым злостным пылесборником в квартире? Разумеется, ковер. Если его регулярно не чистить, то яркий элемент декора превратится в сборище ковровых клещей, которые могут вызвать сильные аллергии, а в худшем случае привести к астме или конъюктивиту. Поэтому, чтобы во время вашего отсутствия ковер не стал рассадником опасных бактерий, его следует тщательно почистить, свернуть в рулон и поставить в уголок дожидаться возвращения хозяев квартиры.
Если вы отправляетесь в отпуск в восточные страны и планируете приобрести новый ковер, обратите внимание на несколько полезных советов в Книге идей ’Красочный мир ковровых покрытий’.
Кофе с ароматом корицы. Интерьер частного коттеджа в поселке Малый Исток
Выключенные из розетки электроприборы – это не только гарантия безопасности, но и экономия энергии. Впрочем, соблюдать это правило важно не только в период времени, ведь находясь в режиме ожидания, техника быстро изнашивается и может пострадать при отсутствии защиты от ненормированных колебаний сети.
Любимый электроприбор всей семьи – холодильник – также должен быть отключен от сети, разморожен и очищен. Желательно перед отъездом оставить его дверцу слегка приоткрытой.
За исключением дверцы от холодильника, перед тем, как надолго покидать квартиру, нужно в буквальном смысле слова закрыть все, что закрывается – двери шкафа, сейфы и особенно окна, ведь даже небольшое отверстие в окне – это приманка для
непрошеных гостей.
Разумеется, все мы перед тем, как уехать из квартиры, выбрасываем мусор. Но очень часто забываем про так называемые мини-мусорки, аккуратно спрятанные в потайных местах квартиры, например, картонный ящик под письменным столом или маленькая урна в углу спальной комнаты.
Вероятность того, что после возвращения из отпуска, квартира будет затоплена из-за неожиданно протекшего крана, чрезвычайно мала, но все же… В целях безопасности не забудьте перекрыть воду.
Даже кактусы время от времени требуют поливки. Если вы не горите желанием давать ключ соседям, чтобы те поухаживали за комнатными растениями, придется прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы не дать зеленым любимцам погибнуть без воды. Обильно полейте растения и поставьте их в тень, подстригите увядающие листья и соорудите самодельную теплицу в виде полиэтиленового пакета, чтобы земля как можно дольше сохраняла влажность.