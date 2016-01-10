Топ 5 – Лучшие проекты недели

Этот проект, как и многие другие, очередной раз доказывает, что в профессиональные архитекторы и дизайнеры интерьера способны справится с любой задачей. Квартира, которую пришлось полностью переделать, нуждалась в срочном ремонте. Долгие годы она была закрыта на ключ.

Плотный слой пыли в некоторых труднодоступных местах скрывал разбитую плитку, трещины и рассохшийся паркет. Канализация и сантехника полностью пришли в негодность, элементы электропроводки также не были исправны. По этой причине проведение ремонтных работ, бесспорно, предполагало вовлечение профессионалов. Результат их напряженного труда вы сможете увидеть в статье ’До и После: из руин в глянец’.