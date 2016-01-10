Топ 5 – Лучшие проекты недели

Веселые праздники остались позади, но это вовсе не повод расстраиваться. Новый год обязательно принесет нам много новых открытий, возможностей и побед! homify так же не останется в долгу и продолжит радовать вас неординарными проектами. Первую пятерку лидеров января мы готовы представить уже сегодня. Среди хитов прошедшей недели – проект масштабного ремонта двухкомнатной квартиры, модульный дом в стиле минимализм и все тонкости выбора и установки полов с подогревом.
Этот проект создала архитектурная студия CASAS CUBE наравне с линейкой похожих, но в нем есть своя особенность – отличный формат в 100 квадратных метров, который обеспечивает вас всем необходимым с высоким уровнем комфорта! Такой дом, хоть и является практически минимальным по площади для пригорода, все-таки выглядит полноценно и основательно, а стоит достаточно доступно. Не верите? Смотрите проект полностью.
Мы привыкли видеть частный дом аккуратным, но простым. Максимум – классическим и роскошным особняком или минималистичным дизайнерским проектом. Но чтобы дом стал объектом высокого искусства, был абсолютно оригинален в мелочах и представлял собой, возможно, фокусную точку для следующего поколения частной архитектуры одной страны – такое мы видим чрезвычайно редко. Поэтому не упускайте шанс во всех деталях рассмотреть этот крайне незаурядное строение.
Теплый пол для российского климата – не только приятное дополнение, но зачастую и просто жизненная необходимость, даже при наличии стандартной системы отопления. Во-первых, такие решения позволяют создать равномерный и очень уютный обогрев комнат. Во-вторых, теплый пол можно размещать точечно, создавая обогрев именно тех помещений, где этого так не хватает для комфорта. Обо всех плюсах и минусах теплого пола вы узнаете из этой статьи.
Этот проект, как и многие другие, очередной раз доказывает, что в профессиональные архитекторы и дизайнеры интерьера способны справится с любой задачей. Квартира, которую пришлось полностью переделать, нуждалась в срочном ремонте. Долгие годы она была закрыта на ключ.
Плотный слой пыли в некоторых труднодоступных местах скрывал разбитую плитку, трещины и рассохшийся паркет. Канализация и сантехника полностью пришли в негодность, элементы электропроводки также не были исправны. По этой причине проведение ремонтных работ, бесспорно, предполагало вовлечение профессионалов. Результат их напряженного труда вы сможете увидеть в статье ’До и После: из руин в глянец’.
В этих апартаментах площадью 36 квадратных метров есть все, что мы хотим видеть в дизайнерской однокомнатной квартире – приватную спальню, стильную и практичную кухню, парадную гостиную для просмотра кинофильмов и встреч с друзьями и невидимые модули для хранения. Опытным специалистам удалось разместить довольно большое количеством мебели и декора, при этом интерьер вовсе не выглядит перегруженным. Как это им удалось? Смотрите здесь.