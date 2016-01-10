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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Веселые праздники остались позади, но это вовсе не повод расстраиваться. Новый год обязательно принесет нам много новых открытий, возможностей и побед! homify так же не останется в долгу и продолжит радовать вас неординарными проектами. Первую пятерку лидеров января мы готовы представить уже сегодня. Среди хитов прошедшей недели – проект масштабного ремонта двухкомнатной квартиры, модульный дом в стиле минимализм и все тонкости выбора и установки полов с подогревом. 

1. 100 м2: модульный дом в стиле минимализм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот проект создала архитектурная студия CASAS CUBE наравне с линейкой похожих, но в нем есть своя особенность – отличный формат в 100 квадратных метров, который обеспечивает вас всем необходимым с высоким уровнем комфорта! Такой дом, хоть и является практически минимальным по площади для пригорода, все-таки выглядит полноценно и основательно, а стоит достаточно доступно. Не верите? Смотрите проект полностью

2. Многомерный дом

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Мы привыкли видеть частный дом аккуратным, но простым. Максимум – классическим и роскошным особняком или минималистичным дизайнерским проектом. Но чтобы дом стал объектом высокого искусства, был абсолютно оригинален в мелочах и представлял собой, возможно, фокусную точку для следующего поколения частной архитектуры одной страны – такое мы видим чрезвычайно редко. Поэтому не упускайте шанс во всех деталях рассмотреть этот крайне незаурядное строение

3. Что нужно знать о полах с подогревом?

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Теплый пол для российского климата – не только приятное дополнение, но зачастую и просто жизненная необходимость, даже при наличии стандартной системы отопления. Во-первых, такие решения позволяют создать равномерный  и очень уютный обогрев комнат. Во-вторых, теплый пол можно размещать точечно, создавая обогрев именно тех помещений, где этого так не хватает для комфорта. Обо всех плюсах и минусах теплого пола вы узнаете из этой статьи

4. До и После: из руин в глянец

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Этот проект, как и многие другие, очередной раз доказывает, что в профессиональные архитекторы и дизайнеры интерьера способны справится с любой задачей. Квартира, которую пришлось полностью переделать, нуждалась в срочном ремонте. Долгие годы она была закрыта на ключ. 

Плотный слой пыли в некоторых труднодоступных местах скрывал разбитую плитку, трещины и рассохшийся паркет. Канализация и сантехника полностью пришли в негодность, элементы электропроводки также не были исправны. По этой причине проведение ремонтных работ, бесспорно, предполагало вовлечение профессионалов. Результат их напряженного труда вы сможете увидеть в статье ’До и После: из руин в глянец’.

5. Однушка в стиле бразильяно: модные лайфхаки

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этих апартаментах площадью 36 квадратных метров есть все, что мы хотим видеть в дизайнерской однокомнатной квартире – приватную спальню, стильную и практичную кухню, парадную гостиную для просмотра кинофильмов и встреч с друзьями и невидимые модули для хранения. Опытным специалистам удалось разместить довольно большое количеством мебели и декора, при этом интерьер вовсе не выглядит перегруженным. Как это им удалось? Смотрите здесь

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