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Как избавиться от пыли в квартире

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
В белых тонах, Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Гостиная в скандинавском стиле
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Пыль – это совсем не ерунда, а серьезная угроза вашему здоровью. В ней содержатся неорганические частицы, споры плесени, микробы и фрагменты насекомых. Никто не будет спорить с утверждением, что уборку в квартире нужно проводить регулярно, однако у работающих людей так мало времени, что с трудом выкроенные пару свободных часиков в день, совсем не хочется проводить с пылесосом и половой тряпкой. Как уменьшить количество пыли в квартире, читайте в этой статье.

1. Как можно большее расстояние между мебелью

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Давно прошли те времена, когда ассортимент магазинов мебели состоял исключительно из громоздких деревянных шкафов и сервантов. Мебель сегодняшнего дня выглядит в разы изящнее и эргономичнее. Используйте эту возможность и не загромождайте пространство массой ненужных предметов, сантиметровое расстояние между которыми является злостным рассадником пыли.

2. Используйте очиститель воздуха

В белых тонах, Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Гостиная в скандинавском стиле
Kristina Petraitis Design House

В белых тонах

Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House

Воздухоочиститель не только поможет создать оптимальный микроклимат в доме, но и значительно снизит риск возникновения аллергии, астмы и прочих заболеваний воздушно-дыхательных путей. Однако не все очистители воздуха одинаково хороши. Дешевые приборы от непроверенных брендов могут выделять вредные для здоровья газы и служить рассадником плесени, поэтому подойдите к покупке воздухоочистителя со всей ответственностью.

3. Не забывайте закрывать дверцы шкафов и тумбочек

Дизайн спальни в классическом стиле в коттеджном поселке "Краснодарский" Студия интерьерного дизайна happy.design Спальня в классическом стиле
Студия интерьерного дизайна happy.design

Дизайн спальни в классическом стиле в коттеджном поселке Краснодарский

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

Банально, но факт. Многие из нас в утренней спешке оставляют двери шкафов и ящики комодов полуоткрытыми, а в течении дня в уголках полок образуются небольшие скопления пыли, которые попадают на одежду. Неприятными последствиями вашей забывчивости могут стать раздражения на коже.

4. Не продешивите с матрасом

Комната для молодой семьи. ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ Спальня в скандинавском стиле
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

Комната для молодой семьи.

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

Если вам не хочется делить кровать с пастельными клещами, покупайте матрас с наполнением из полиэфорного волокна или натурального латекса, а также время от времени меняйте специальные чехлы, которые  не только скрывают изъяны и неровности поверхности, но и защищают сам матрас от проникновения в него пыли загрязнений.

5. Что делать с любимыми декоративными подушечками?

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Балкон и терраса в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Разумеется, нужно регулярно стирать их чехлы и чистить наполнение. Можно сделать это пылесосом, а можно и с помощью домашних пароочистителей. Это позволит не только удалить пыль с поверхности, но и провести полную дезинфекцию подушек, уничтожив вредные микроорганизмы, пылевые клещи и вредных насекомых.

Всем любителям маленьких, ярких подушечек, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Как правильно подбирать декоративные подушки’.

6. Важный совет для родителей маленьких детей

Горошек, горошек, горошек!!!, Sweet Hoome Interiors Sweet Hoome Interiors Детская комната в стиле модерн
Sweet Hoome Interiors

Горошек, горошек, горошек!!!

Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors
Sweet Hoome Interiors

Все маленькие дети обожают мягкие игрушки. Нет ничего приятнее, чем отправиться в путешествие по вымышленным мирам с пушистым зверем, который в любой момент с радостью подставит плечо. Чтобы мягкие игрушки являлись непрерывным источником  веселья для ваших малышей, не забывайте время от времени избавлять их от пыли. Лучший способ – положить игрушку в пакет, заморозить на несколько дней и затем дать оттаять естественным путем. Таким образом, обитающие в них пылевые клещи будут уничтожены.

Декор для маленькой ванной
Какими способами вы избавляетесь от пыли?

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