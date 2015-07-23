Как избавиться от пыли в квартире

Разумеется, нужно регулярно стирать их чехлы и чистить наполнение. Можно сделать это пылесосом, а можно и с помощью домашних пароочистителей. Это позволит не только удалить пыль с поверхности, но и провести полную дезинфекцию подушек, уничтожив вредные микроорганизмы, пылевые клещи и вредных насекомых.

Всем любителям маленьких, ярких подушечек, предлагаем заглянуть в Книгу идей ’Как правильно подбирать декоративные подушки’.