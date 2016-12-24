Все, что вам нужно знать для проектирования пляжного дома

Если вы нашли идеальный уголок для отдыха у моря, и в этом месте проводит свой отпуск и ваша семья, и все ваши родственники и друзья – самое время подумать о том, чтобы построить свой пляжный домик вместо регулярного поиска свободных мест в отелях и компромиссом между количеством звезд и ценой номеров. Это может быть и основательное строение из кирпича и камня, и легкая каркасная конструкция – главное предусмотреть ряд специфических особенностей морского климата.
Жаркий климат пляжа не будет омрачать ваш отдых, если в доме оборудована грамотная система кондиционирования воздуха. Вариаций оборудования для поддержания нужной температуры в помещениях достаточно много – от мобильных кондиционеров до
умных домов с встроенной системой стабилизации температуры и влажности воздуха. Поскольку нагрузка на кондиционеры в условиях влажного и теплого воздуха побережья будет большая, в проекте пляжного дома лучше сразу предусмотреть все необходимое оборудование для создания комфортного микроклимата в комнатах. В условиях, когда контроль температуры воздуха требуется практически для всех помещений в доме, разумно использовать мультизональные сплит-системы или централизованные системы кондиционирования.
Прохлада и свежесть светлых оттенков интерьера – лучший контраст для солнечного, жаркого климата. Оттенки белого песка и ракушечника, выгоревшей на солнце парусины, выбеленной словно соленным бризом древесины – теплые и легкие одновременно. Такой интерьер пляжного дома – как идеальная рама для картины бескрайних морских пейзажей с глубиной синих оттенков и высокого неба с полупрозрачной акварелью высоких облаков.
Свежий соленого бриз, легкая вечерняя прохлада – впустите всю гамму морской розы ветров в свой пляжный дом. Естественная вентиляция и проветривание помещений в условиях неповторимого морского климата – лучшая атмосфера для дома. Что нужно для этого? Во-первых, при проектировании помещений старайтесь избегать сложных коридоров и замкнутых помещений, пусть окон будет побольше и воздух свободно проходит от одного угла дома в другой. Во-вторых, обычная система естественной вентиляционных каналов на основе перепада температур и дополнительные потолочные вентиляторы помогут наполнить весь дом свежестью морского воздуха.
Открытая архитектура пляжного дома – веранды и балкончики, террасы и широкие окна, способствует проникновению в дом не только морской свежести, но, к сожалению, песка и мусора. Не стоит огорчаться по этому поводу, такие загрязнения быстро очищаются с простых, гладких поверхностей. Чтобы не отягощать свой отдых частыми уборками, просто позаботьтесь об обустройстве дома натуральными, но не вычурными материалами: каменная плитка на полу, лаконичная деревянная мебель без лишнего декора, простые хлопковые чехлы для мягкой мебели.
Соленый морской воздух – лучшее природное лекарство для множества заболеваний. Но для бытовой техники и мебели такой влажный климат – серьезное испытание на прочность. Проектируя интерьер пляжного дома, отдавайте предпочтение натуральным, дышащим материалам: легкая декоративная штукатурка стен вместо плотных обоев и гипсокартона, камень и кафель на полу вместо ковролина, плетеные циновки, легкая деревянная и ротанговая мебель.
Бытовая техника в условиях жары и повышенной влажности работает все время в режиме усиленных нагрузок. Чтобы защитить приборы от перегревания, располагайте их на расстоянии около 10 сантиметров от стен, обеспечьте приток свежего воздуха.
Тяжелые драпировки, ламбрекены и массивные шторы – не лучший вариант декора пляжного дома. Плотный текстиль будет вечером впитывать в себя морскую влагу воздуха, а днем – выцветать под палящими лучами жаркого солнца. Да и нет смысла отгораживаться от морской свежести и неповторимых пейзажей с цветущими садами и уходящей вдаль безбрежной синевой волн и неба.
Если вы хотите закрыть окна от жарких полуденных лучей солнца, лучше использовать традиционные для такой местности жалюзи из бамбука, тростника, натурального хлопка.
Приятным дополнением пляжного дома станет тенистая площадка у крыльца. Широкий навес надежно защитит и дом, и небольшое патио с плетенными креслами и столиком. В летний теплый вечер это лучшее место для гостеприимного ужина- просторное и умиротворенное.