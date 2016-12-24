Все, что вам нужно знать для проектирования пляжного дома

Соленый морской воздух – лучшее природное лекарство для множества заболеваний. Но для бытовой техники и мебели такой влажный климат – серьезное испытание на прочность. Проектируя интерьер пляжного дома, отдавайте предпочтение натуральным, дышащим материалам: легкая декоративная штукатурка стен вместо плотных обоев и гипсокартона, камень и кафель на полу вместо ковролина, плетеные циновки, легкая деревянная и ротанговая мебель.

Бытовая техника в условиях жары и повышенной влажности работает все время в режиме усиленных нагрузок. Чтобы защитить приборы от перегревания, располагайте их на расстоянии около 10 сантиметров от стен, обеспечьте приток свежего воздуха.