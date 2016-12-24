Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Все, что вам нужно знать для проектирования пляжного дома

Перла Вереника Перла Вереника
Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados Веранда и терраса в тропическом стиле
Loading admin actions …

Если вы нашли идеальный уголок для отдыха у моря, и в этом  месте проводит свой отпуск и ваша семья, и все ваши родственники и друзья – самое время подумать о том, чтобы построить свой пляжный домик вместо регулярного поиска свободных мест в отелях и компромиссом между количеством звезд и ценой номеров. Это может быть и основательное строение из кирпича и камня, и легкая каркасная конструкция – главное предусмотреть ряд специфических особенностей морского климата.

Система кондиционирования

Parquet de madera, Timberplan Timberplan Стены и пол в тропическом стиле
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

Жаркий климат пляжа не будет омрачать ваш отдых, если в доме оборудована грамотная система кондиционирования воздуха. Вариаций оборудования для поддержания нужной температуры в помещениях достаточно много – от мобильных кондиционеров до умных домов с встроенной системой стабилизации температуры и влажности воздуха. Поскольку нагрузка на кондиционеры  в условиях влажного и теплого воздуха побережья будет большая,  в проекте пляжного дома лучше сразу предусмотреть все необходимое оборудование для создания комфортного микроклимата в комнатах. В условиях, когда контроль температуры воздуха требуется практически для всех помещений в доме, разумно использовать мультизональные сплит-системы или централизованные системы кондиционирования. 

Интерьер в светлых тонах

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates Гостиная в стиле модерн Белый
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

Прохлада и свежесть светлых оттенков интерьера – лучший контраст для солнечного, жаркого климата. Оттенки белого песка и ракушечника, выгоревшей на солнце парусины, выбеленной словно соленным бризом древесины – теплые и легкие одновременно. Такой интерьер пляжного дома – как идеальная рама для картины бескрайних морских пейзажей с глубиной синих оттенков и высокого неба с полупрозрачной акварелью высоких облаков. 

Хорошее проветривания и вентиляция

P House, Studio A Studio A Гостиная в тропическом стиле
Studio A

Studio A
Studio A
Studio A

Свежий соленого бриз, легкая вечерняя прохлада – впустите всю гамму морской розы ветров в свой пляжный дом. Естественная вентиляция и проветривание помещений в условиях неповторимого морского климата – лучшая атмосфера для дома. Что нужно для этого? Во-первых, при проектировании помещений старайтесь избегать сложных коридоров и замкнутых помещений, пусть окон будет побольше и воздух свободно проходит от одного угла дома в другой. Во-вторых, обычная система естественной вентиляционных каналов на основе перепада температур и дополнительные потолочные вентиляторы  помогут наполнить весь дом свежестью морского воздуха.

Легко моющиеся поверхности

Projeto Residencial - Manguinhos, Búzios, Mônica Gervásio Arquitetura & Design Mônica Gervásio Arquitetura & Design Гостиная в тропическом стиле
Mônica Gervásio Arquitetura &amp; Design

Mônica Gervásio Arquitetura & Design
Mônica Gervásio Arquitetura &amp; Design
Mônica Gervásio Arquitetura & Design

Открытая архитектура пляжного дома – веранды и балкончики, террасы и широкие окна, способствует проникновению в дом не только морской свежести, но, к сожалению,  песка и мусора. Не стоит огорчаться по этому поводу, такие загрязнения быстро очищаются с простых, гладких поверхностей. Чтобы не отягощать свой отдых частыми уборками, просто позаботьтесь об обустройстве дома натуральными, но не вычурными материалами: каменная плитка на полу, лаконичная деревянная мебель без лишнего декора, простые хлопковые чехлы для мягкой мебели.

Будьте осторожнее с солью

Casa Horto OBM 79, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro Гостиная в тропическом стиле
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

Соленый морской воздух – лучшее природное лекарство для множества заболеваний. Но для бытовой техники и мебели такой влажный климат – серьезное испытание на прочность. Проектируя интерьер пляжного дома, отдавайте предпочтение натуральным, дышащим материалам: легкая декоративная штукатурка стен вместо плотных обоев и гипсокартона, камень и кафель на полу вместо ковролина, плетеные циновки, легкая деревянная и ротанговая мебель. 

Бытовая техника в условиях жары и повышенной влажности работает все время в режиме усиленных нагрузок. Чтобы защитить приборы от перегревания, располагайте их на расстоянии около 10 сантиметров от стен, обеспечьте приток свежего воздуха. 

Совсем немного текстиля

Уютный минимализм, Decor&Design Decor&Design Зимний сад в тропическом стиле
Decor&amp;Design

Уютный минимализм

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Тяжелые драпировки, ламбрекены и массивные шторы – не лучший вариант декора пляжного дома. Плотный текстиль будет вечером впитывать в себя морскую влагу воздуха, а днем – выцветать под палящими лучами жаркого солнца. Да и нет смысла отгораживаться от морской свежести и неповторимых пейзажей с цветущими садами и уходящей вдаль безбрежной синевой волн и неба.

Если вы хотите закрыть окна от жарких полуденных лучей солнца, лучше использовать традиционные для такой местности жалюзи из бамбука, тростника, натурального хлопка. 

Широкий навес над крыльцом

Residência LL, Mascarenhas Arquitetos Associados Mascarenhas Arquitetos Associados Веранда и терраса в тропическом стиле
Mascarenhas Arquitetos Associados

Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados
Mascarenhas Arquitetos Associados

Приятным дополнением пляжного дома станет тенистая площадка у крыльца. Широкий навес надежно защитит и дом, и небольшое патио с плетенными креслами и столиком. В летний теплый вечер это лучшее место для гостеприимного ужина- просторное и умиротворенное.

Современный дом в стиле модерн
Хотелось бы вам иметь небольшой уютный домик на берегу моря?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо