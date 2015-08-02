Растения в интерьере гостиной

Существует стереотип, что искусственные растения – это некрасиво и безвкусно. Но с развитием технологий на смену грубым неживым растениям пришло настоящее декоративное искусство. Бывает не так просто отличить искусственный цветок от настоящего, и если вы хотите видеть растения в гостиной, но у вас совсем нет времени или желания ухаживать за ними, то искусственный декор – отличный выход из положения. Цветы, кусты, пальмы, веточки, деревья, букеты не оставят равнодушными даже самых взыскательных хозяев. Обзавестись точной копией живого растения или чем-то оригинальным и ни на что не похожим – решать вам. Такие растения будут ежедневно радовать своей красотой, при этом полностью избавят от проблем с уходом.