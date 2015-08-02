Растения в интерьере гостиной

Каждому человеку время от времени необходимо оказаться наедине с природой и своими мыслями, вдохнуть свежий воздух и прочувствовать всю красоту окружающего мира. Это все можно сделать, не покидая стен родного дома, если окружить себя растениями. Наличие растений в интерьере всегда привносит не только умиротворение и спокойствие, но и больше ярких красок и уюта. В современных домах и квартирах растения – это часть декора комнаты, и на нескольких примерах мы расскажем, как преобразить гостиную в чудесный сад.
Чаще всего в интерьерах гостиных встречаются растения, посаженные в горшки. Это очень элегантный способ украсить комнату, ведь растения делают интерьер более «живым», цветущим, оригинальным. Для гостиной можно выбирать самые разнообразные виды растений: от привычного фикуса до экзотичной амазонской лилии. Невероятная красота и благоухание растений наполнят гостиную весенней атмосферой, однако стоит помнить, что каждый цветок требует особого ухода и определенной температуры и влажности, а с этим могут возникнуть проблемы в отопительный период.
Любителям живых растений можно проявить фантазию и оригинально вписать растение в интерьер гостиной. Рынок предлагает невероятное разнообразие декоративных горшков и кашпо из металла, пластика, дерева, керамики, которые дополнят и классический, и современный интерьер. Высокие растения в массивных горшках удобно разместятся на полу, средние и маленькие экземпляры займут почетное место на подоконнике или на полках стеллажа и шкафа. Можно придумать более оригинальную композицию, например, установив несколько горшков на специальную подставку или прикрепив необычный подвесной горшок. В магазинах декора всегда есть огромное количество классических и диковинных горшков, кашпо и подставок для любого стиля интерьера.
Помимо традиционных живых растений есть и другие способы разнообразить интерьер гостиной в этой тематике. Например, выберите обои с цветочным принтом или орнаментом в виде листьев. Нежные цветы дополнят гостиную в стиле кантри, прованс, классика, также хорошо этот рисунок будет гармонировать с эклектичным и скандинавским дизайном. Главное, цвет обоев должен сочетаться с общей гаммой интерьера. Можно сконцентрировать внимание на одной стене, а другие сделать однотонными. Кстати, один из последних трендов отделочных материалов – натуральные обои. Их основой служит бумага или флизелин, а внешний слой представляет собой нити, переплетенные с различными видами растений, листьев, древесины. Эти обои уже сами по себе растительные, с ними интерьер гостиной станет экологичным и уникальным.
Еще один вариант отделки гостиной в природных мотивах – это фотообои. В окружении красочных реалистичных пейзажей вы будете чувствовать единение с природой прямо у себя дома. Производители выпускают фотообои на разных текстурах: лен, холст, пыль, песок, глянец. Как правило, фотообои не требуют специальных навыков для поклейки, они долговечны и просты в уходе. Можно выбрать основу, размер и понравившееся изображение – это очень удобно для тех, кто создает аутентичный интерьер. Глядя на фотообои, использованные в интерьере турецким дизайнером AKDENİZ TADİLAT DEKORASYON, легко представить, что находишься в тихом летнем парке. Как не полюбить такие растения в гостиной?
Если растения в горшках навевают на вас тоску и воспоминания о комнатах в хрущевке, то можно нестандартно подойти к оформлению интерьера гостиной. В последнее время архитекторы все чаще прибегают к такой инновации в сфере дизайна, как стена из растений. Она может быть выполнена как из живых растений, так и из искусственных. Многие фирмы, специализирующиеся на создании ландшафтных дизайнов, предлагают разнообразные варианты живой стены по вполне разумным ценам. Но можно сделать ее самостоятельно, для этого нужно лишь запастись материалами и терпением. Стена будет небанальным акцентом в интерьере гостиной, подчеркивающим индивидуальность хозяев.
Выбирая живые растения для стены, обратите внимание на их корневую систему: она должна быть хорошо развита. Существует несколько видов растений, которые можно использовать для создания композиции: ампельные растения, декоративные винограды, спатифиллумы – любые типы вьющихся кустовых растений. Остановите выбор на неприхотливых видах, чтобы из-за недостатка полива или солнечных лучей эффектный декор не превратился в жалкое зрелище. Стена из живых растений помимо декоративной функции играет роль «санитара», улучшая микроклимат в комнате и насыщая воздух кислородом.
Разбавьте интерьер гостиной комнаты текстилем, украшенным растительными мотивами. Это могут быть и изящные шторы, и декоративные наволочки на диванные подушки, и обивка мебели, и дверцы комода с рисунком в виде лепестков, бутонов цветов или любым другим флористическим принтом. Текстиль – один из наиболее простых и красивых материалов, создающих уют в помещении. А растения в рисунках сделают интерьер более свежим, утонченным, романтичным.
Красочный диван или кресло с растительным рисунком тоже может лаконично дополнить гостиную комнату. Такая мебель выглядит необычно, ярко, интересно. Даже одно кресло с принтом сделает интерьер экстравагантным, другую мебель можно выбрать в однотонной цветовой гамме, схожей с рисунком. Если гостиная совмещена с кухней, а в центре стоит большой обеденный стол, то можно подобрать к нему стулья с текстильной обивкой в красивых цветочных узорах. Для гостиной-кухни есть еще один способ раскрасить интерьер природными мотивами – постелить на стол утонченную скатерть с природным орнаментом.
Существует стереотип, что искусственные растения – это некрасиво и безвкусно. Но с развитием технологий на смену грубым неживым растениям пришло настоящее декоративное искусство. Бывает не так просто отличить искусственный цветок от настоящего, и если вы хотите видеть растения в гостиной, но у вас совсем нет времени или желания ухаживать за ними, то искусственный декор – отличный выход из положения. Цветы, кусты, пальмы, веточки, деревья, букеты не оставят равнодушными даже самых взыскательных хозяев. Обзавестись точной копией живого растения или чем-то оригинальным и ни на что не похожим – решать вам. Такие растения будут ежедневно радовать своей красотой, при этом полностью избавят от проблем с уходом.
Взгляните на выбор растений в гостиную шире: они могут присутствовать в интерьере в виде статуэток, настольных ламп, абажуров, вазонов, на картинах или постерах. Любая дизайнерская вещь в природном стиле станет изюминкой интерьера, наполнив пространство ощущением тепла и весны. Особенно часто такие декоративные аксессуары встречаются в оформления стиля прованс, кантри, скандинавском, средиземноморском, тропическом стиле. В гостиной можно воплотить один из них, а можно добавить в уже созданную гостиную несколько штрихов в виде живых и искусственных растений или флористических рисунков. Не бойтесь проявлять больше фантазии и воплощать смелые идеи, и тогда гостиная станет любимым местом хозяев жилища и их друзей.