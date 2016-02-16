Какие есть самые актуальные идеи оформления стен? Сделать общий вид комнаты более интересным поможет добавление текстуры и дополнительных деталей на стены. Если на стене есть какая-либо иллюстрация или изображение, то их можно оформить в рамку или подчеркнуть при помощи багетов. Хорошо будут смотреться деревянные панели, придающие уют. При помощи декоративных планок вы можете создать интересный акцент и неповторимость стены. Если вы добавляете дополнительные декоративные элементы к стенам, то помните, что они должны создавать гармоничный вид, не нарушать баланс, вписываться в общий стиль интерьера. Если что-то будет находиться не на своем месте, то оно будет постоянно попадаться на глаза, вызывая негативные эмоции. Для создания визуальных необычных эффектов используйте разные формы и тени. Выигрышным вариантом являются настенные и потолочные светильники, они создадут более интересный вид помещения. Освещением вы подчеркнете разные зоны комнаты.

Таким образом, вы ознакомились с самыми актуальными идеями оформления стен, которые помогут создать неповторимый и запоминающийся интерьер. Если вы воплотите хотя бы одну из предложенных идей, то получите оригинальное помещение. В зависимости от вида стены ее можно украсить по-разному. Для оформления стен используйте разные идеи с цветами, обоями, различными материалами. Добавьте полосы, точки, иллюстрации, не бойтесь также экспериментировать и придумывать что-то свое.