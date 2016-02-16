Стены являются одной из самых характерных особенностей любой комнаты. Они также считаются идеальным фоном для создания различных идей декора. Стены могут добавить дому эстетическую привлекательность и стиль. Кроме того, есть ряд креативных идей, которые смело можно воплотить. К ним относится добавление различных тонов цвета, которые будут соответствовать настроению комнаты, полосы для создания визуального эффекта, горошек, добавляющий оригинальности, иллюстрации и художественные дизайны, чтобы создать роскошную привлекательность, освещение и другие декоративные детали, способствующие оригинальности и приданию стиля дому. Вот некоторые идеи, предназначенные для разных типов стен.
В данной статье вы узнаете самые актуальные идеи оформления стен. Вы ознакомитесь с разными способами того, как оформить стены, сделать их акцентными, привлекательными.
Эффект от выбора правильного цвета для стен может быть весьма значительным. Цвет стен создает настроение и атмосферу в помещении. Любой вид стен может подвергаться окрашиванию в разные тона. Например, для гостиной подходят позитивные и яркие цвета, а если для спальни выбрать приглушенную палитру, то вы получите ощущение расслабленности. Важно, чтобы цвет стен сочетался со стоящей мебелью. Иногда очень трудно подобрать подходящий тон из-за их большого выбора. В таком случае лучше обращаться за помощью к дизайнерам интерьера. Если вам нужно выбрать какой-то цвет в качестве акцентного, то возьмите его из ковра, аксессуаров, картин, обивки мебели, тогда вы точно не ошибетесь. Имейте в виду и предназначение комнаты. К примеру, синие и зеленые тона нужны для спален, яркие и теплые цвета смотрятся в гостиной.
Графические элементы в виде полос также хорошо смотрятся на стенах. Полосы всегда остаются актуальны, они придают наиболее стильный вид. Можно добиться некоторых эффектов при их использовании. К примеру, расширить и добавить длины в комнату помогут вертикальные полоски. Также можно сделать широкие полосы разных тонов одного цвета, но только на больших стенах. Наиболее популярным сочетанием являются яркие оранжевые полосы, сменяющиеся приглушенными серыми. Такая идея оформления стен еще отлично смотрится в детской комнате. Только подбирайте правильно цвета, они не должны быть слишком яркими или слишком тусклыми. Обратите внимание на синий, серый, красный цвета, они придадут живости комнате.
Какие еще самые актуальные идеи оформления стен? В современных домах все чаще начинают применять изображение точек (горошка) на стенах. Комната благодаря этому приобретает современный и стильный вид. Горошек предоставляет неограниченные возможности в выборе цвета и размера. Например, на нейтральной стене можно создать множество разноцветного горошка или же, наоборот, рт нейтральный оттенок горошка будет смотреться на яркой стене. Выбирая точки для стен, стоит учесть некоторые нюансы. Чем нейтральнее стена, тем больше и ярче точки могут быть. Цвет может соответствовать обивке, подушкам, ковру, каким-то аксессуарам. При большом количестве точек лучше всего делать палитру проще. Например, для ярко-розовой стены нужны точки на два-три тона светлее.
Если вы являетесь творческим и креативным человеком, то вам не будет достаточно точек и полосок на стенах. Если добавить красивые художественные рисунки, то вы получите привлекательный и глубокий вид стен. Здесь вы можете воплотить любые желания и фантазии. Как добавить художественный дизайн на стену? Его можно создать при помощи любых подручных средств. Также есть обои, украшенные встроенным дизайном. Популярно создание генеалогического дерева, сделанного при помощи фотографий. В детской комнате часто рисуют любимых героев из мультфильмов. Поэтому проявляйте креатив настолько, насколько вы хотите. Любители музыки могут украсить стены нотами и рисунками музыкальных инструментов. Также для стен подойдет образец дикой природы, цветочных принтов, городской жизни и многое другое.
Иллюстрация является отличным способом придать оригинальности дому, а в частности определенной комнате. Что можно взять в качестве иллюстрации? Креативные личности могут использовать какой-либо момент (фото), связанный с историей семьи или личными приключениями. Подойдут, конечно же, картины художников, пейзажи. Все зависит от того, какое настроение вы хотите создать в помещении – более веселое или романтическое. Если вы умеете рисовать, то создайте свой сюжет, это будет выглядеть очень самобытно.
Какие есть самые актуальные идеи оформления стен? Сделать общий вид комнаты более интересным поможет добавление текстуры и дополнительных деталей на стены. Если на стене есть какая-либо иллюстрация или изображение, то их можно оформить в рамку или подчеркнуть при помощи багетов. Хорошо будут смотреться деревянные панели, придающие уют. При помощи декоративных планок вы можете создать интересный акцент и неповторимость стены. Если вы добавляете дополнительные декоративные элементы к стенам, то помните, что они должны создавать гармоничный вид, не нарушать баланс, вписываться в общий стиль интерьера. Если что-то будет находиться не на своем месте, то оно будет постоянно попадаться на глаза, вызывая негативные эмоции. Для создания визуальных необычных эффектов используйте разные формы и тени. Выигрышным вариантом являются настенные и потолочные светильники, они создадут более интересный вид помещения. Освещением вы подчеркнете разные зоны комнаты.
Таким образом, вы ознакомились с самыми актуальными идеями оформления стен, которые помогут создать неповторимый и запоминающийся интерьер. Если вы воплотите хотя бы одну из предложенных идей, то получите оригинальное помещение. В зависимости от вида стены ее можно украсить по-разному. Для оформления стен используйте разные идеи с цветами, обоями, различными материалами. Добавьте полосы, точки, иллюстрации, не бойтесь также экспериментировать и придумывать что-то свое.