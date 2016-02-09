Как сделать ваш дом похожим на гостиничный люкс?

Что может сравниться с этим чувством, когда после долгого дня, проведённого в походах по музеям и лавкам в манящих закоулках новооткрытого городка, или на широких бульварах роскошных столиц посреди многоязыкой толпы, вернувшись в свой гостиничный номер, найти свою постель свежей, убранной новеньким чистым бельём, с маленькой шоколадкой на взбитой подушке? Или проснувшись, спустить ноги в высокий, шикарный ковёр, пройти в ванную-спа, где в прозрачной душевой, наслаждаться ароматом сделанного вручную прованского лавандового мыла. Всё это – вкус изысканной жизни в роскошном отеле, где легко спуская трудно заработанные деньги, человек получает заслуженный отдых среди, по сути, бесхитростных радостей.

Почему же, возвращаясь к обыденной жизни по завершении отпуска, мы вынуждены окунаться в вереницу бытовых невзгод – к не застланной кровати, маленькому и докучливому беспорядку и неизвестно откуда происходящей пыли? Как сделать так, чтобы спутником нашей каждодневной жизни стала радость лёгкой роскоши, с которой мы встречаемся в гостиничном люксе? Посмотрим, что можно предпринять, чтобы привнести в нашу повседневность хоть небольшую часть этой жизни.