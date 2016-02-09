Как сделать ваш дом похожим на гостиничный люкс?

Что может сравниться с этим чувством, когда после долгого дня, проведённого в походах по музеям и лавкам в манящих закоулках новооткрытого городка, или на широких бульварах роскошных столиц посреди многоязыкой толпы, вернувшись в свой гостиничный номер, найти свою постель свежей, убранной новеньким чистым бельём, с маленькой шоколадкой на взбитой подушке? Или проснувшись, спустить ноги в высокий, шикарный ковёр, пройти в ванную-спа, где в прозрачной душевой, наслаждаться ароматом сделанного вручную прованского лавандового мыла. Всё это – вкус изысканной жизни в роскошном отеле, где легко спуская трудно заработанные деньги, человек получает заслуженный отдых среди, по сути, бесхитростных радостей.
Почему же, возвращаясь к обыденной жизни по завершении отпуска, мы вынуждены окунаться в вереницу бытовых невзгод – к не застланной кровати, маленькому и докучливому беспорядку и неизвестно откуда происходящей пыли? Как сделать так, чтобы спутником нашей каждодневной жизни стала радость лёгкой роскоши, с которой мы встречаемся в гостиничном люксе? Посмотрим, что можно предпринять, чтобы привнести в нашу повседневность хоть небольшую часть этой жизни.
Что приходит вам на ум, когда речь заходит о ванной в роскошном гостиничном номере? Остеклённая душевая, где струи направлены так, чтобы покрывать всё тело целиком. Разумеется, джакузи! Пара глубоких раковин с большими зеркалами позади них, со сверкающими бра, с аккуратной стопкой свежих и нежных полотенец и банным халатом из тонкого хлопка здесь же. Тёплый пол и тёплые банные принадлежности – всё служит созданию атмосферы неги и непринуждённости. Ванная в стиле люксового сюита служит далеко не только вульгарной гигиене, но тонкой чувственной радости.
Если вам кажется очевидной несправедливость, по которой столь различными оказываются жизнь в отеле и дома, имеет смысл задуматься над тем, как перенести атмосферу гостиничного люкса в свою квартиру. Безусловно, невозможно предполагать, что таким же чудесным образом, как и в отеле, будто по волшебству, в комнатах будет поддерживаться постоянный порядок, всегда будут чистыми ванные полотенца и отглаженным – постельное бельё. Но в остальном Ваш дом может нисколько не уступать в комфорте сюиту.
Удобство во всех мыслимых мелочах и ситуациях – вот отличительная особенность жизни в люксовом номере отеля. Уместное освещение, свежий воздух и климат контроль, перманентный порядок, всегда сподручное расположение необходимых предметов – всё здесь устроено так, чтобы предупредить наши желания.
Центром квартиры в стиле люксового номера безусловно является спальня. Безукоризненно подобранные подушки, постельное бельё и занавески – первое, что останавливает взгляд в роскошных номерах.
Начинать превращение спальни стоит с кровати, и даже – матраса. Не пожалейте денег, выбирая матрас, ведь от него зависит качество сна и пробуждения – залог комфорта, которого мы ждём от роскоши. Спальня в гостиничном сюите всегда великолепна оформлена, дизайн деталей – дотошен. Пуховые подушки на тонком белье, обитое плюшем изголовье кровати, изящный прикроватный столик и светильники в головах, пара причудливых и удобных кресел, бюро или письменный стол с подготовленными письменными принадлежностями, пускай по нынешним временам и слегка архаичными – каждый элемент ненавязчиво включён в гармоничный ансамбль, ничего не загромождает пространства, вещи убраны в стенной шкаф. По существу, спальня – единственное помещение в доме, на обустройство которого с целью создания атмосферы роскоши и комфорта нельзя скупиться ни в каком случае. Не стоит думать, что укрытую от глаз гостей, эту комнату можно обделять вниманием. Ведь комфортный сон – основа роскошной частной жизни.
Мы всё время стремимся осветить свой дом так ярко и пронзительно, насколько это возможно. Но стиль люкс не терпит суеты, производимой избыточным освещением. Не терпит он и мрака. Будьте умерены и деликатны в освещении. Пригасите свет,откажитесь от господства люстры в пользу бра и напольных светильников. Обзаведитесь контроллерами интенсивности освещения – диммерами, это лучший способ согласовать свет с вашим настроением. Занавесьте окна изящными шторами в пол. Не для того, чтобы укрыться от дневного света: что может быть изысканней пробуждения среди солнечных бликов на стенах и кровати? – но чтобы подчеркнуть интимность вечера, когда зажигаются электрические огни. Расположите в гостиной и спальне несколько свечей, возможно убранных в диковинные канделябры. Ни один светильник не способен тягаться со свечами, когда речь идёт об уюте. Трепетно соблюдая естественное чувство освещённости, света, яркого днём и ненавязчивого в тёмное время, вы добьётесь впечатления заботливой внимательности, необходимого для создания атмосферы комфорта.
Воздух, свобода и лёгкость – неизменные составляющие люксового стиля, залог ощущения непринуждённости, главный ресурс, которым располагает отель. Не переусердствуйте с мебелью! Совершенно невозможно представить себе в гостиничном номере беспорядка. Полки, стол, комод – выставьте на всеобщее обозрение только то, что может составить предмет эстетического наслаждения, но найдите способ убрать всё прочее в шкафы, ящики – ничто лишнее не должно застить Вашего взгляда. Доверьтесь вашему вкусу или профессионалам при выборе подходящей мебели. Помните, что каждое пространство должно иметь своё ясное предназначение. Следите за соответствием деталей с функцией комнаты, это поможет вам поддерживать чувство законченности дизайна, чистоты стиля, что так свойственно гостиничным номерам люкс.
Занавески, шторы, покрывала, постельное бельё – в своей совокупности текстиль образует смысловую пару с мебелью: на игре между ними строится среда, в которую помещается всё прочее. Увы, здесь совершенно не позволительно экономить: дешёвые шторы, тривиальные скатерти – это то, что тотчас вернёт вас из сказки сюита в обычный мир. Лучше всего, если вы возьмёте на себя выбор ткани и доверите пошив профессиональным швеям. Штучный дизайн – признак тонкого вкуса, что превосходно соответствует требованию люксового стиля.
Дубровка.
Даже, если вы располагаете однокомнатной квартирой, не стоит думать, что вам заказана дорога в мир роскошного. Соблюдая здесь все те же правила, что и в прочих случаях, вы можете максимально приблизиться к ощущению люкса. По необходимости совмещая в одном пространстве разные функции, следует визуально разделить зоны комнаты. Разграничьте область сна и гостевую зону изящной перегородкой, например, лёгкой ширмой. Поместите над кроватью пару сдержанных светильников и установите торшер поблизости. В это же время в гостевой зоне имеет смысл предусмотреть более яркое освещение: направленная группа светильников над ломберным столиком, напольный светильник при креслах. Игра с коврами на полу, чуткость к детали в ванной комнате и предусмотренная на кухне обеденная область – в случае однокомнатной квартиры каждая мелочь будет играть важную роль и ничем нельзя поступиться. Будьте взыскательны и откажитесь от ненужных мелочей: аккуратность и строгость довершат картину.
Нужно понимать, что желание создать у себя дома атмосферу отельного люкса – недешёвая забава. Для декорирования первоклассных сюитов нанимаются команды многоопытных дизайнеров, которым предоставляется для работы всё, что они сочтут нужным ввести в интерьер. Но всё же, сочетая тонкий вкус и строгость в отборе деталей, сверяясь со своими впечатлениями и руководствуясь рядом не сложных рекомендаций, приведённых выше, вы вполне можете создать у себя дома атмосферу того особого комфорта, ради которого мы зачастую готовы пойти на более чем существенные траты.