Стоит ли верить мифам о декорировании дома?

Как правило, мы не очень доверяем себе, когда речь заходит о принятии решений в тех областях, где вступает в силу мода. Декорирование собственного дома представляется нам зачастую чем-то загадочным, действом, требующим соблюдения каких-то раз и навсегда установленных правил. Не нормальное нас отпугивает. Настоящему стилю мы предпочитаем следование некоторым устойчивым представлениям или компиляцию из признаков мнимого “правильного” дома. Однако за всем этим теряется особенный характер именно нашего дома, проступает множество непродуманных нюансов, для решения которых не подходят стандартные схемы.
Что же возможно предпринять для того, чтобы дом, в котором мы живём выглядел безукоризненно и отражал нашу индивидуальность? Первым делом, необходимо опровергнуть ряд мифов, так глубоко врезавшихся в наше обиходное представление о правильном декоре, что мы порою даже не отдаём себе в этом отчёта.
Вам наверняка не раз приходилось сталкиваться с утверждениями вроде того, по которому предписывается в обязательном порядке выбирать для покраски потолка белую краску, либо очень светлые смешанные тона, в противном, дескать, случае комнату “сплющит”, и жить в ней станет не комфортно. В большинстве случаев, однако, всё далеко не так категорично. Безусловно, есть некоторые известные всем правила, но не будет лишним в очередной раз вспомнить старую сентенцию о том, что правила пишутся для того, чтобы их нарушать.
Будьте дерзкими и самоуверенными! Декор Вашего дома – это как раз самый подходящий случай для того, чтобы позволить себе вольнодумство! Вот несколько мифов, которые необходимо опровергнуть первым делом.
Что за странный запрет? Разве не видим мы подобного смешения в традиции, когда узорочья и орнаментированные ткани сочетаются с декоративными бордюрами, лепными розетками, обоями, исписанными арабесками, изощрённой резной мебелью и прочими орнаментами? Ведь всё богатство фактур, цветов, пластики – это не просто не простое украшение, но настоящая персональная сказка у Вас дома. Есть несколько способов организовать самое изощрённое разнообразие принтов. Например, подчинить общее решение единому колористическому решению. Соблюдая строгость выбранной гаммы и включая в неё деликатные местные акценты, Вы без труда сможете организовать уникальный и многоуровневый ансамбль.
В противоположность тому убеждению, которого придерживается большинство, картины и прочие произведения декоративного искусства совершенно не обязательно должны быть расположены на уровне глаз. В современном интерьере можно часто видеть, как картины помещаются то под потолок, то попросту ставятся на пол – и оба варианта могут производить потрясающий декоративный эффект! Очень важно, тем не менее, следить за тем, как эти изображения смотрятся под разными углами: сидя на диване, из соседней комнаты или вблизи. То есть расположение картин на стенах – вопрос исключительно индивидуальный. Если в каком-то интерьере одна, даже не большая картина может стать главным композиционным центром, то в ином – возможно устроить персональную галерею, развесив на ковровый манер множество картин от пола до потолка.
Дизайн-проект – это не просто картинка и не дань моде. Работа дизайнера заключается в том, чтобы учитывая Ваши пожелания, веяния времени и множество специальных технических аспектов, найти идеальный союз всех элементов. Действуя совершенно самостоятельно без какого бы то ни было дизайн-проекта, велика вероятность, что Вы будете просто не в состоянии учесть всех возможных сложностей, предусмотреть всё. Задумайтесь например о том, как Вы будете общаться с работниками, выполняющими декор дома? Можете ли Вы навскидку ответить, где и сколько следует расположить розеток? Куда поместить и какого типа предпочесть выключатели для каждого помещения? Куда должны быть сориентированы двери? Эти и многие другие нюансы способны поставить в тупик всякого человека, не имеющего профессиональных знаний и компетенции. Принимая множество случайных и не обдуманных по сути решений самостоятельно, Вы рискуете попасть в порочный круг постоянных переделок, что повлечёт за собою траты, значительно превышающие цену дизайн-проекта. Таким образом, только Вы можете взвешенно ответить, так ли дороги на самом деле услуги профессионала, как может статься решение обойтись только своими силами.
Совершенно пустое утверждение о том, что окна, оставленные без штор, выглядят сиро и по-канцелярски легко опровергается опытом обустройства современных интерьеров в минималистском или индустриальном ключе. В большом количестве случаев шторы могут не просто загромождать пространство и препятствовать естественному освещению, но и сообщать помещению душок казёнщины, какой-то старозаветной ритуальности. Достаточно обратиться к опыту нидерландского интерьера, предписывающего ради соблюдения хорошего тона как раз избегать штор и всего, что скрывает внутреннюю жизнь дома. Пускай, такая этика и слишком радикальна для нас, тем не менее, не лишним будет обратить внимание на то, как при всей своей открытости классический голландский интерьер не только не теряет в уюте и декоративной привлекательности, но совсем напротив – утверждает именно эти самые характеристики.
Английском квартале
Очень часто можно услышать мнение, дескать, в декоре нельзя, не возможно сочетать два и более металлических оттенка. В особенности требуют соблюдения чистоты в применении золота и серебра. Нужно согласиться с тем, что невоздержанное обилие “богатых” элементов декора и в правду смотрится вульгарно. Но необходимо понимать также и то, что за последнее время вкус наш изрядно изменился, и уж, пожалуй, почти никому не придёт в голову превратить свой дом в этакую дарохранительницу. А вот деликатно смешивать золотые и серебряные акценты – совершенно не возбраняется. Напротив, и в этом случае к нам в свидетели защиты приходит традиция: во все времена сочетание благородных металлов почиталось более чем естественным. Так что единственный закон здесь, – как и бывает частенько, – умеренность.
Принято думать, что белый цвет делает пространство комнаты шире и светлее, чем она есть на самом деле. Безусловно, в большой степени это утверждение верно, но не нужно думать, что значение цвета стен для процедуры визуального увеличения помещения так велико. Значительно эффективнее с этой целью справляется мебель, точнее её размер и положение в комнате.Но помимо этого, чести ради: разве расширение комнаты – это единственное, чего мы ищем, погружаясь в декораторские дебри? Чего дурного в том, что комната не велика (если, конечно, это не единственное помещение в доме)? Небольшая гостиная может обладать значительно большей привлекательностью и уж точно – уютом, если рассчитана она не на обширное общества, но на тесную дружескую компанию. Кроме того, тёмные или интенсивного тона стены перестают быть просто нейтральным фоном, точнее становятся уже не просто стенами, а активными декоративными “агентами”. Они взаимодействуют с предметами мебели, с текстилем, оттеняют живопись и выявляют изыски освещения. Тёмная комната в череде прочих выглядит глубже, объёмнее и привлекательней.
Это утверждение так же свидетельствует о дурной памяти и невыветриваемых ассоциациях. Однако, достаточно взять в качестве материала, например, бумагу, изменить характер цветов, обнажить их искусственность – и мы получим совершенно новый ряд привлекательных коннотаций. На самом деле, искусственные цветы – более чем органичный элемент декора, когда речь ведётся о историческом либо японском стиле, либо о наиболее распространённой ныне эклектике. В общем, здесь, как и везде в декоре, всё упирается в Вашу инициативу и индивидуальное виденье, так что не идите на поводу у тех, кто пытается навязать Вам какие-либо догмы!
Уже достаточно давно мы слышим, что располагать мебель строго вдоль стен – это только пережиток времён тотальной экономии и вынужденной аскетичности. Мало того, нужно снова и снова вспоминать, что такое расположение мебели не справляется и с той задачей, которую обычно предписывают такому методу организации пространства. Следование этому мифу не только зачастую портит впечатление от того или иного пространства, но также препятствует и просто рациональному использованию этих пространств.
Попробуйте зонировать пространство комнаты, отодвигая мебель от стен или ставя её перпендикулярно им. Возможно самое подходящее место для пары кресел и маленького столика посредине комнаты, а не в углу. Сочетайте мебель нарочито необычно, и возможно в результате таких манипуляций Вы найдёте самый удачный способ для конкретно Вашего случая.
Помните, что следование каким бы то ни было предписаниям относительно декорирования вашего дома не гарантирует Вам какого-то “идеального” решения. Такой идеал достижим только в том случае, если Вы доверитесь своему собственному чувству и попробуете позабыть на время всякие “образцы”. Лучшим же вариантом будет совместное творчество с профессионалом-декоратором, который не только поможет Вам сформулировать Ваши собственные предпочтения, но и подскажет конкретные решения всех трудных вопросов.