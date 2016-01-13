Стоит ли верить мифам о декорировании дома?

Как правило, мы не очень доверяем себе, когда речь заходит о принятии решений в тех областях, где вступает в силу мода. Декорирование собственного дома представляется нам зачастую чем-то загадочным, действом, требующим соблюдения каких-то раз и навсегда установленных правил. Не нормальное нас отпугивает. Настоящему стилю мы предпочитаем следование некоторым устойчивым представлениям или компиляцию из признаков мнимого “правильного” дома. Однако за всем этим теряется особенный характер именно нашего дома, проступает множество непродуманных нюансов, для решения которых не подходят стандартные схемы.

Что же возможно предпринять для того, чтобы дом, в котором мы живём выглядел безукоризненно и отражал нашу индивидуальность? Первым делом, необходимо опровергнуть ряд мифов, так глубоко врезавшихся в наше обиходное представление о правильном декоре, что мы порою даже не отдаём себе в этом отчёта.