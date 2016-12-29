Эффектные варианты использования свободной комнаты

Если вы счастливый обладатель свободной комнаты в своем доме, то вам нереально повезло, вы можете осуществить свою давнишнюю мечту, воплотив задуманное в реальность. Свободное помещение не должно пустовать, иначе в нем заведется сырость и другие не желаемые вами обитатели.
Подумайте хорошо, чтобы вам хотелось иметь в своем доме, какой комнаты еще нет и какая была бы просто находкой для хозяина собственного дома. Может у вас недостаточно комнат для гостей? Или же вы любите кино или бильярд? Тогда вы можете организовать у себя дома собственный кинотеатр или бильярдную. Какие еще есть варианты эффективного использования пустующей комнаты, читайте в этой статье.
Если вы любитель больших праздников у себя дома, то наверняка были ситуации, когда друзья могли бы и остаться с ночевой, но положить их было негде. Чтобы никому не приходилось среди ночи срываться, брать такси и мчаться домой, обустройте пустую комнату для гостей.
Гостевая спальня, в свою очередь, должна быть бледной копией спальни хозяйской. То есть обстановка в ней может быть намного проще, но набор предметов примерно такой же. Кроме традиционного «комплекта» кровать+тумбочка+шкаф не помешает комод с зеркалом. В спальне для гостей вполне может быть и телевизор. То же касается и освещения: бра над изголовьем, подсветка в шкафу, потолочный светильник — на тех же местах, что и в собственной спальне.
Еще один практичный вариант – организация домашнего офиса. Дизайн комнаты под домашний офис зависит от нескольких факторов:
Если вы, например, планируете принимать посетителей, то вам понадобится создать небольшую зону для приема. Это должно быть кресло или хотя бы удобный стул.
Если вам часто нужно будет быть на связи – к примеру, во время переговоров с партнером, заказчиком, во время выступления на семинаре, то продумайте, каким будет фон за вашей спиной. Идеально, если это будет стена или шкаф (но тогда здесь необходимо будет поддерживать идеальный порядок).
В-третьих, комната для офиса должна быть хорошо освещена – здесь обязательно должно быть хотя бы одно большое окно. Будет прекрасно, если вид из него будет открываться на природу.
В традиционном домашнем офисе центром является письменный стол. Пусть он будет большим и с широкой рабочей поверхностью. В идеале он должен свободно вмещать три зоны – для компьютера, для необходимых во время работы материалов и непосредственно рабочую (она нужна для того, чтобы прочитать что-то , написать от руки, просмотреть бумажные документы).
И, конечно, уделите внимание основному цвету вашего домашнего офиса. Лучше всего остановиться на свежих, но немного холодных оттенках (теплые чрезмерно настраивают на отдых и расслабление) – голубом, сером, нежно-зеленом – или на нейтральных цветах – песочном, бежевом, блеклом оранжевом, древесных оттенках.
Самой популярной идеей использования свободного помещения является комната для бильярда. Для этого нужно купить бильярдный стол, некоторые приобретают уже использованный, ведь цены на такое увлечение могут быть заоблачные. К стене обычно прибивают держатель для кия и забитых шаров.
Не забудьте о правильном освещении в такой комнате – обычно над столом висят лампы, чтобы можно было точно рассчитать траекторию движения шара. Сама бильярдная должна иметь темные тона. Используйте музыкальное сопровождение спортивной игры, поставьте комфортную мебель по периметру помещения.
Еще возможно пригодится барная стойка, где можно будет выпить стакан освежительного напитка. У окна соорудите пространство для курения – мужчины обычно нервничают во время игры.
Если у вас есть хобби, отведите себе под него отдельную комнату, чтобы никто не мешал вашему творчеству.
Прежде всего, определите для себя две вещи: как много рабочего пространства вам нужно. Следует
также заранее учесть фактор расширения запасов, ведь мелкие детали (если вы, например, шьете, вяжете или вышиваете) вы будет покупать постоянно, а значит, для них также нужно будет отдельное место.
Стол должен либо быть довольно широким, либо иметь возможность раскладываться в процессе работы над вашим проектом. Очень важно также большое количество света, если комната недостаточно светлая, добавьте ламп.
Определите объемы и назначение ящиков. В вашей будущей системе хранения должны быть полностью исключены хаос и спутанность, основная суть в том, чтобы за каждой группой мелких деталей было строго закреплено определенное место. Поэтому заранее рассчитайте количество не только ящиков и полок, но даже внутренних отделений в них.
Если вы любите кино и не любите хруст попкорна у вас за спиной во время просмотра фильма, то есть выход – домашний кинотеатр.
Архитекторы и дизайнеры советуют подбирать форму комнаты прямоугольную, вытянутую. Количество окон должно быть минимальным. Естественно, вам понадобятся плотные шторы, портьеры, чтобы дневной свет не искажал изображение на экране. Размер выбираемой техники домашнего кинотеатра будет напрямую зависеть от размера комнаты, где он будет располагаться. Не имея возможности вместить большой экран, замените его плазменной панелью.
Освещение лучше выбрать многоуровневое, которое будет регулироваться по направлению и яркости. Наилучший вариант расположения источников света – в разных зонах комнаты и на разных уровнях. Для этой цели используйте точечные светильники, которые позволяют добиться эффекта рассеянного и равномерного освещения.
Очень органично вписывается в интерьер и дизайн домашнего кинотеатра бар с любимыми напитками для всех членов семьи.
Ну и наконец – домашняя библиотека с множеством книг различных направлений, авторов. Этот вариант уже как-то давно использовался хозяевами. Здесь будет приятно читать газеты, для этого можно поставить мягкое кресло или стол с офисным креслом. Можно повесить темные шторы, поставить торшер и свечи по всей библиотеке.