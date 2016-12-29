Эффектные варианты использования свободной комнаты

Еще один практичный вариант – организация домашнего офиса. Дизайн комнаты под домашний офис зависит от нескольких факторов:

Если вы, например, планируете принимать посетителей, то вам понадобится создать небольшую зону для приема. Это должно быть кресло или хотя бы удобный стул.

Если вам часто нужно будет быть на связи – к примеру, во время переговоров с партнером, заказчиком, во время выступления на семинаре, то продумайте, каким будет фон за вашей спиной. Идеально, если это будет стена или шкаф (но тогда здесь необходимо будет поддерживать идеальный порядок).

В-третьих, комната для офиса должна быть хорошо освещена – здесь обязательно должно быть хотя бы одно большое окно. Будет прекрасно, если вид из него будет открываться на природу.

В традиционном домашнем офисе центром является письменный стол. Пусть он будет большим и с широкой рабочей поверхностью. В идеале он должен свободно вмещать три зоны – для компьютера, для необходимых во время работы материалов и непосредственно рабочую (она нужна для того, чтобы прочитать что-то , написать от руки, просмотреть бумажные документы).

И, конечно, уделите внимание основному цвету вашего домашнего офиса. Лучше всего остановиться на свежих, но немного холодных оттенках (теплые чрезмерно настраивают на отдых и расслабление) – голубом, сером, нежно-зеленом – или на нейтральных цветах – песочном, бежевом, блеклом оранжевом, древесных оттенках.