Кухни в скандинавском стиле – простота и уют

Благодаря своей простоте, светлой цветовой гамме, жизнерадостным аксессуарам и практичности скандинавский стиль в дизайне завоевывает все больше поклонников. Этот универсальный стиль особенно хорошо подходит для обустройства семейного очага в доме, где есть дети. При этом он не ограничивается подушками с оленями. Скандинавский стиль довольно многогранен и отлично сочетается с другими направлениями в дизайне интерьеров.
Скандинавский стиль нельзя назвать новым веянием в архитектуре и дизайне. Он имеет свою многолетнюю историю. В Норверии, Швейии и Финляндии не могут похвастать наличием множества солнечных дней, поэтому жители этих стран стараются наполнить свои интерьеры как можно большим количеством света, подчеркнуть тепло и уют своих домов. В скандинавских интерьерах доминирует белый цвет и кремовые тона. Часто встречаются пастельные оттенки и яркие цветовые акценты. Великолепная скандинавская природа с ее озерами, лесами и водопадами находит свое отражение и в интерьере благодаря использованию натуральных элементов. Дерево находится в особенном почете среди приверженцев стиля. Оно используется при оформлении пола, потолка и даже стен, не говоря уже о мебели и декоре. Дизайн в скандинавском стиле должен особенно понравиться поклонникам деревенского стиля.
Не стоит забывать, что потомки суровых викингов не терпят излишнего украшательства и причудливых форм. Вместо этого предпочтительна простая деревянная мебель, натуральные ткани, четкие, даже минималистские линии. Мы продемонстрируем на примерах работ наших экспертов, насколько разным может быть скандинавский стиль и чем отличается дизайн кухни в скандинавском стиле.
Скандинавский стиль очень универсален и именно по этой причине его часто сочетают с другими направлениями – минимализмом, современной классикой, лофтом, деревенским стилем и тд. Дизайн-проект жилой квартиры в жилом комплексе Wellton Park на западе Москвы отлично демонстрирует органичное сочетание скандинавского стиля и минималистской классики.
Квартира находится на 23 этаже и обладает уникальным панорамным видом и остеклением переменной высоты. Сам жилой комплекс выполнен по голландскому архитектурному проекту. Основываясь на этих факторах был выбран органично сочетающийся с экстерьером стиль – микс скандинавского и современной классики. Жилое пространство разделено на кухню-студию, спальню, рабочий кабинет, а так же гардеробную комнату и санузел. Общая площадь 60 кв. м.
Кухня-студия зонирована таким образом чтобы рабочая зона располагалась по стене и вдоль окна, переходила в барную стойку. Кухонная мебель немецкой фабрики Nolte, стулья фабрики KFF и потолочное освещение Linia Light (Италия). В зоне студии используется мебель датской фабрики Bo Concept. Белая глянцевая поверхность шкафов и столешницы нашей кухни в скандинавском стиле отлично сочетается с матовым темным деревом и металлом двух светильников. Сдержанную цветовую гамму разбавляет несколько ярких бирюзовыых акцентов. Декор в чисто скандинавском стиле делает кухню более уютной и сглаживает минимализм мебели.
В проекте использовались сделанные на заказ дубовые подоконники. Они декорированы эргономичными подушками. В стенах размещены так же спроектированные дизайнером ниши из натурального дерева сочетающиеся с натуральным паркетом полом и деревянными рамами окон.
В целом получилось свободное открытое эргономичное пространство гармонирующее с городом и заказчиком.
Этнические мотивы как в дизайне этой кухни, эклектика, элементы деревенского тиля хорошо
уживаются со скандинавским дизайном. При создании этого интерьера дизайнеры хотели достичь сочетания тишины и уюта загородного дома с современными технологиями и строгостью скандинавского стиля. Интерьер получился одновременно строгим и может даже немного неприступным, и в то же время очень мягким и теплым. Засчет использования спокойной гаммы цветов, и создавая акцент на фактуре материалов и был достигнут этот эффект.
В отделке использованы натуральные материалы, дерево, текстиль, стены выполнены с эффектом деревенской «мазанки», и в противопоставление этому использованы минималистично-строгие формы. Интерьер построен на контрасте этих двух тем.
Геометричная рама барной стойки, делит пространство кухни и столовой пополам, а потолок выполнен из деревянных балок как в самом что ни на есть деревенском доме. Светильник Match в гостиной, из черных металлических прутьев и мягкий длинноворсный ковер. На стене в гостиной геометричные бра в виде ромбов соседствуют рядом с головой оленя. Сдержанность цветов так же не случайна, она создает эффект тишины, так и хочется сесть на диван возле камина и поразмышлять на философские темы.
Лаконичное пространство сочетает в себе элементы скандинавского стиля и французской Нормандии. В холодные оттенки серого виртуозно вплетены этнические мотивы. Иранский килим и китайские вазы, лампы декорированные рогом и современная живопись – такое сочетание возможно только если интерьером занимался профессионал высокого уровня. Этот интерьер, оформленный дизайнером Мариной Поклонцвой, является ярким примером утонченной классики и современого шика в дизайне кухни в скандинавском стиле.
В скандинавский стиль идеально вписываются ретро-детали, особенно в стилистике 50-60х годов:
пузатые холодильники, стулья и столы в стилистике mid-century (можно даже пластиковые), милые таблички и картинки, лампы с текстильными абажурами, кухонные полотенца и скатерти с наивными ретро-узорами, фигурками людей и зверей. Обратите внимание, как в этом проекте благодаря шторе контрастного цвета решили проблему с зонированием и изоляцией от звуков и запахов кухни.
Интерьер загородного дома на берегу Финского Залива проектировался как теплое, уютное загородное гнездышко для молодой пары. Была поставлена задача подчеркнуть, что в этом доме ты на отдыхе, вдали от городской суеты, наедине с природой.
Архитектура дома сыграла непоследнюю роль в формировании внутреннего убранства – непосредственно интерьера кухни в скандинавском стиле. Дом из бруса – это уже небольшая, но вполне конкретная заявка на стиль. Интерьер в скандинавском стиле предполагает доминирование в отделке, наполнении преимущественно белого цвета с использованием ярких акцентов. Разумеется, каждому свое. В данном случае (в целях практичности и легкости в эксплуатации) были использованы не чисто-белые, а слегка бежевые тона стен, выделяющих на своем фоне акцентом белоснежную кухню с добавлением нежного цвета морской волны – в тандеме Финского Залива. Как известно, к полностью деревянному интерьеру глаз очень быстро привыкает, а позже и просто устает. Поэтому, цвет бруса максимально приближен к белому, а внутреннее пространство разбавлено натуральным камнем камина, стеклянной панелью кухни, принтами на текстиле и декоре. Сопоставление предметов различных стилей (кованые классические люстры и бра, мягкий шведский торшер, современные фасады кухни и пр.) создало образ этого дома. Дома с оттенком Скандинавии, с легким, как дуновение ветра, ее запахом.
Скандинавский стиль позволяет проектировать в меру функциональные пространства – продуманные, светлые и актуальные.
В этом проекте дизайнеры объединили жилую комнату с кухней. Все помещения этой квартиры имеют совсем небольшие площади, поэтому серо-белая цветовая схема была выбрана не случайно. Как известно, серый цвет отлично сочетает на своем фоне абсолютно любые цвета и оттенки и даже предметы из разных стилей и эпох, именно поэтому наши хозяева могут смело экспериментировать, добавляя в этот интерьер яркие детали и необычные предметы декора.
Особого внимания заслуживает выкладка пола в прихожей и вдоль рабочей зоны кухни – три оттенка серого цвета, обрамленные правильными шестиугольниками выложенные в произвольном порядке, являются одной из визитных карточек этой кухни в скандинавском стиле.