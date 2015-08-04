Кухни в скандинавском стиле – простота и уют

Благодаря своей простоте, светлой цветовой гамме, жизнерадостным аксессуарам и практичности скандинавский стиль в дизайне завоевывает все больше поклонников. Этот универсальный стиль особенно хорошо подходит для обустройства семейного очага в доме, где есть дети. При этом он не ограничивается подушками с оленями. Скандинавский стиль довольно многогранен и отлично сочетается с другими направлениями в дизайне интерьеров.

Скандинавский стиль нельзя назвать новым веянием в архитектуре и дизайне. Он имеет свою многолетнюю историю. В Норверии, Швейии и Финляндии не могут похвастать наличием множества солнечных дней, поэтому жители этих стран стараются наполнить свои интерьеры как можно большим количеством света, подчеркнуть тепло и уют своих домов. В скандинавских интерьерах доминирует белый цвет и кремовые тона. Часто встречаются пастельные оттенки и яркие цветовые акценты. Великолепная скандинавская природа с ее озерами, лесами и водопадами находит свое отражение и в интерьере благодаря использованию натуральных элементов. Дерево находится в особенном почете среди приверженцев стиля. Оно используется при оформлении пола, потолка и даже стен, не говоря уже о мебели и декоре. Дизайн в скандинавском стиле должен особенно понравиться поклонникам деревенского стиля.

Не стоит забывать, что потомки суровых викингов не терпят излишнего украшательства и причудливых форм. Вместо этого предпочтительна простая деревянная мебель, натуральные ткани, четкие, даже минималистские линии. Мы продемонстрируем на примерах работ наших экспертов, насколько разным может быть скандинавский стиль и чем отличается дизайн кухни в скандинавском стиле.