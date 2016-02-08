Эффектные фасады домов на зависть соседям!

В доме должно быть красиво и гармонично все – и дизайн интерьера и архитектура фасада.
Оформление фасадов загородного дома сегодня выполнять и удобно и одновременно сложно. Богатство выбора современных средств декорирования, оформления фасадов облегчает творчество, но как сориентироваться в многообразии декора и не ошибиться в выборе дизайна и материала?
В этой статье мы рассмотрели самые эффектные примеры фасадов частных домов, что поможет вам сделать верный выбор на зависть соседям.
Безусловно, наличие балкона преображает частный дом и создаёт некую эстетичную завершенность всего строения.
Если дом находится за пределами городской черты, в экологически чистой зоне, то без балкона просто не обойтись. Одно дело — дышать ароматом леса или поля через открытое окно, и совсем другое — расположиться с чашечкой чая на балконе приятным летним вечером. Балконы могут быть разных типов и устроены из разных материалов. Многое в этом выборе зависит от отделки всего фасада.
Балкон — пристройка или балкон-терраса, эти два варианта часто встречаются в проектах частных домов. Но балкон в этом случае является не только неотделимым декоративным элементом дизайна общего вида – он очень функционален.
На такой шикарной пристройке можно легко устраивать семейные праздники, вечерние чаепития или отдыхать с книгой в тени крыши летним погожим днем. В данном случае, балкон объединен в композиции с террасой первого этажа — это придает ему надежности и гармоничности. Акцент этой лаконичной архитектурной детали фасада является настоящим украшением дома.
В наше время стремительно набирают популярность современные архитектурные стили домов.
Сравнительно современным архитектурным стилем домов можно назвать конструктивизм, берущий свое начало в 20-х гг. прошлого века. В основе создания образа здания – целесообразность, рациональность форм, отсутствие декора, геометрические поверхности.
Хай-тек – современный архитектурный стиль здания, получивший свое развитие в 70-х гг. прошлого века, и продолжающий оставаться модным до настоящего времени. Стиль отделки фасада подразумевает использование конструктивных элементов здания не только как функциональные объекты, но и как декор: например, лифты, лестницы, вентиляционные системы, которые выносятся наружу. Широко используется стекло, металл, пластик.
Еще один необычный современный архитектурный стиль домов (представленный на фото) – деконструктивизм, в котором сочетаются непривычные, несочетаемые вещи, нарушена визуальная тектоника зданий, которые производят впечатление разрушающихся: стиль фасадов домов в этом стиле подразумевает использование ломаных поверхностей, резких переходов между поверхностями, нарушение пропорций.
Футуризм – архитектурный стиль домов, подразумевающий динамические формы, характеризующие скорость, движение.
Задача архитектурного освещения состоит в том, чтобы подчеркнуть уникальность строения и красоту архитектурного объекта. Художественная подсветка позволяет выгодно выделить силуэт здания на фоне других построек, подчеркивая тем самым статус владельцев дома. Но помимо эстетической функции освещение фасада дома обеспечивает также комфортные условия для проживания и отдыха в темное время суток.
Основные типы архитектурного освещения:
- Заливающий свет. Общее заливающее освещение позволяет показать архитектурный замысел создателей и эффектно подчеркнуть стилевые особенности постройки. Осветительные приборы размещают как правило на земле.
Но заливающее освещение работает только в комплексе с направленным светом, задача которого состоит в том, чтобы выделить самые интересные детали и «изюминки» постройки. Направленный свет создают с помощью приборов меньших размеров и более слабой мощности, которые устанавливают на специальные опоры по периметру здания.
- Локальная подсветка. Такой тип подсветки применяют для точечного выделения самых ярких архитектурных элементов постройки: рельефа, колонн, табличек.
- Скрытая подсветка. В световом дизайне выделяется три типа скрытой и локальной подсветки: Силуэтная – создает выразительные очертания, не детализируя отдельные элементы. Контурная – придает зданию мягкое сияние. Для этой цели по контуру фасада крепят неоновые и светодиодные ленты. Цветодинамика – комбинированный вариант подсветки, с помощью которого можно изменять силу света, цветовую палитру, и обыгрывать эффекты световых теней.
Рафшторы, или фасадные жалюзи, становятся все популярнее. Рафшторы не только эффективно перераспределяют солнечные потоки, но и позволяют получить действительно ощутимую экономию на отоплении и кондиционировании.
Рафшторы служат стильным украшением фасада здания, придавая ему законченный облик. Разнообразие цветовой гаммы позволяет максимально приблизить наружные жалюзи к цвету фасада или сделать их насыщенным, динамичным цветовым пятном.
Рафшторы можно использовать как стильный и элегантный оптический элемент любого фасада. После монтажа рафштор в двойной фасад сооружения, значительно расширяются функциональные возможности остекления и придается современный вид здания, не зависимо от высоты и размеров.
Рафшторами легко управлять, по желанию они могут иметь ручной привод или оснащаются электродвигателем. Конструктивно различают две основные разновидности направляющих рафштор – тросовые и профильные. Дополнительная комплектация может включать датчики солнца, ветра, ручной пульт дистанционного управления, также возможно применение программируемых управляемых блоков.
Фасад дома часто используется для того, чтобы здание лучше вписывалось в окружающий ландшафт. Оригинальных вариантов для того, чтобы оформить фасад в едином стиле с окружающим ландшафтом, существует немало, для этого он должен каким-то образом отражать особенности пространства вокруг, причем отражать здание может буквально.
Архитекторы нередко используют зеркальные поверхности в оформлении фасадов. С помощью зеркал можно визуально «раздвинуть» пространство вокруг здания, изменить объем и конфигурацию объекта или вовсе растворить, спрятать его в пространстве.
Вместо фасадной штукатурки или кирпичной кладки у этого дома – зеркальные поверхности.
Особенно красиво такие здания смотрятся на природе, а не среди городских серых бетонных коробок.
Каменный фасад является прочным, привлекательным и стойким к различным погодным условиям. В зависимости от дизайна и стиля дома, каменный фасад используется либо на всех внешних стенах или только на выбранных архитектурных элементах. Для гармоничного дизайна пространства, окружающего дом, вы можете повторить фрагменты из камня на фрагментах малой садовой архитектуры или изгороди.
Камень для отделки целесообразно использовать на цоколях, колоннах, углах дома или выделить им оконные и дверные проемы. Отделка камнем всех наружных стен будет хорошо выглядеть только на больших особняках, имеющих значительную площадь стен. Чтобы каменный фасад оправдал ваши ожидания и служил долгие годы, следует выбрать соответствующий камень для облицовки.
Гранит – твердый, выносливый и морозостойкий камень, имеющий много сортов и расцветок. Гранит для отделки фасада легко вписывается в любой дизайн дома, поэтому, несмотря на относительно высокую цену, часто используется для наружной облицовки фасада.
Песчаник -твердый и гладкий минерал, отлично смотрится на каменном фасаде. Песчаник встречается самых разных расцветок , часто он используется для облицовки стен.
Травертин – разновидность известняка идеально подходит для облицовки фасада дома. Травертин чаще поставляется бежевого и бронзового цвета.
Кварцевый сланец незаменим для создания фасада из камня. Кварцевый сланец не боится перепадов температуры воздуха, не выгорает под действием солнечных лучей и чудесным образом изменяет свой цвет при попадании на него воды.
Выбор соответствующего камня для фасада дома и регулярный уход за ним позволит получить прочный и стойкий фасад.