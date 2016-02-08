Эффектные фасады домов на зависть соседям!

В доме должно быть красиво и гармонично все – и дизайн интерьера и архитектура фасада.

Оформление фасадов загородного дома сегодня выполнять и удобно и одновременно сложно. Богатство выбора современных средств декорирования, оформления фасадов облегчает творчество, но как сориентироваться в многообразии декора и не ошибиться в выборе дизайна и материала?

В этой статье мы рассмотрели самые эффектные примеры фасадов частных домов, что поможет вам сделать верный выбор на зависть соседям.