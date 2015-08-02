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Скандинавский романс на Ленинском проспекте

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Современная эклектика, «Студия 3.14» «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
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Светлая и изящная квартира в скандинавском стиле стала новым проектом дизайнеров из команды «Студия 3.14». Элегантное решение для молодой семьи с ребенком было найдено в светлой цветовой гамме, легком минимализме и нескольких цветовых акцентах.

Пастельная эклектика

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Очаровательная гостиная расположилась в одном из углов общей комнаты, где главными декоративными элементами стали подушки, пуфики и коврик. Обилие разноцветного текстиля позволяет создать объемный интерьер на маленькой площади, а этнические и геометрические узоры добавляют ему колорита.

Еще один вариант оформления подобной творческой гостиной вы можете найти в нашей статье о стиле богемный шик.

Камин в городской квартире

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

В гостиной был оборудован фальш-камин, который вместо настоящего очага располагает нишей для свечей разных форм и размеров. А еще камин используется как полочка под декоративные аксессуары или DVD-плеер для висящего над ним телевизора.

Из пастельных тонов выбран мятный и цвет желтого сорбета для пуфиков и более насыщенный, красно-рыжий ковер с индейской вышивкой.

Открытая планировка

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Гостиные в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

На этой фотографии мы видим, что за гостиной находится столовая на 4 персоны и кухня. Стены здесь оформлены декоративными обоями под оштукатуренный кирпич, что позволяет разнообразить декор в почти полностью белой комнате.

Вдали мы видим разделительную перегородку со шкафами, которая отделяет кухонную зону от проходного холла с арт-галереей на стенах. Она используется и как барная стойка для двоих с обратной стороны.

Скандинавский дизайн кухни

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Столовая комната в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Гостиная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Кухонные фасады выполнены в двух цветах — пепельно-сером снизу и белом сверху. Фартук имеет традиционный для скандинавского интерьера геометрический узор в виде треугольников. В их цветах повторяются оттенки гарнитура и бледный мятный оттенок, что использован для пуфа в гостиной.

Спальня с кроваткой для ребенка

Спальня в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Спальня в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Спальня в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Небольшая по площади хозяйская спальня подразумевает не только изысканный дизайн, красивые оттенки и большое ложе, но и уголок для ребенка с кроваткой и пеленальным столиком.

В интерьере этой комнаты использованы два прекрасно сочетающихся оттенка — горчичный и морской волны, которые делают простой белый интерьер более классическим и весомым.

Детская на вырост

Детская в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Детские комната в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Детская в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Есть в квартире и полноценная детская. Когда ребенок немного подрастет, он переедет именно сюда. Здесь, как в любой другой комнате проекта акцент ставится на яркий разноцветный текстиль.

В детской есть особое разнообразие в выбранной мебели — она имеет интересные дополнения и очень многофункциональна. Так, пуфик у кровати является также ящиком для игрушек с откидной крышкой, а альков в виде крыши домика над кроватью имеет крепления для гирлянды и может быть использован и для развешивания интересных картинок на скотч, не вредя обоям.

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Скандинавские идеи хранения

Детская в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Детские комната в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Детская в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

В зоне рабочего стола в детской мы наблюдаем торжество скандинавской геометрии. Интересные полки для книг и игрушек в форме поставленных в ряд разнокалиберных домиков имеют разные цвета — от серого до голубого.

Скандинавский стиль в принципе может считаться одним из самых геометричных, хотя чаще всего это используется в мелких вещах, текстиле и декоре, орнаментах на обоях (и особенно — на акцентных стенах).

Интерьер прихожей

Прихожая в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Прихожая в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

В прихожей светлые стены помогли создать максимально аккуратный дизайн в маленьком пространстве. Небольшая мягкая тумба с вешалкой и отдельное зеркало в пол составляют легкий и простой ансамбль.

Ванная комната

Ванная в квартире на Ленинском проспекте «Студия 3.14» Ванная комната в эклектичном стиле
«Студия 3.14»

Ванная в квартире на Ленинском проспекте

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Интерьер этой комнаты поражает обилием мелких деталей для создания целостного образа. Ванная на позолоченных ножках — изумрудного цвета, а мозаика на полу напоминает колониальные мотивы в европейских интерьерах. Особенно выделяются на общем фоне и бело-серые занавески в крупную полоску, держащиеся на французский манер на овальной конструкции по периметру ванной чаши.

Отделка стен в этой комнате, как и в других, тяготеет к традиционному скандинавскому варианту в белом цвете. Не забывая это золотое правило нордического интерьера, можно легко добиться эффекта опрятности в любой комнате.

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