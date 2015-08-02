Скандинавский романс на Ленинском проспекте

Очаровательная гостиная расположилась в одном из углов общей комнаты, где главными декоративными элементами стали подушки, пуфики и коврик. Обилие разноцветного текстиля позволяет создать объемный интерьер на маленькой площади, а этнические и геометрические узоры добавляют ему колорита.

Еще один вариант оформления подобной творческой гостиной вы можете найти в нашей статье о стиле богемный шик.