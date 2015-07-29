Художественная эклектика в ярких цветах

Элегантным решением для кухни стали деревянные фасады оригинального оттенка мокрого камня. В нем есть слегка розоватые нотки и он является одним из немногим теплых серых цветов.

Такой оттенок является идеальным фоном, а также прекрасно сочетается как с яркими цветами, так и с классическими мрамором и позолотой. Последнюю вы можете увидеть в декоративном панно на правой стене комнаты.

Зеркальный фартук не только прекрасно смотрится, но еще и очень практичен в уходе. Несмотря на то, что брызги могут принести некоторые неудобства, убрать их проще, чем с керамической плитки.

Пол выложен глянцевой черной плиткой под паркет «елочкой», а все стены комнаты обиты деревом, как столовые богатых особняков. Потолочные светильники здесь установлены необычные, сдвоенные, и их достаточное количество позволяет отказаться от люстры. У картины — точечная подсветка, без которой вечерний антураж был бы неполным.