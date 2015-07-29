Художественная эклектика в ярких цветах

Квартира для супружеской пары реставратора и дизайнера наполнена духом искусства и очарованием антикварных вещей. 64 квадратных метра, оформленные в стиле художественной эклектики, позволяют постоянно быть рядом с красивыми вещами и черпать вдохновение в окружающем мире.
Авторы проекты, дизайнеры из Krupp Interiors, воплотили мечты хозяев в жизнь и сделали их идеи практичными и максимально адаптированными под площадь стандартной квартиры.
Художественная эклектика — это некий микс классических стилей и богемного антуража, но более тяжеловесный и основательный, чем сам стиль богемный шик. В данном проекте мы видим использование глубоких, насыщенных оттенков, традиционной мебели, любовь к лепнине и тяжелым шторам.
Тем не менее, оранжевые акценты, современное искусство и брутальная кирпичная стена не позволяют нам назвать данный стиль классикой или эклектикой, ведь здесь есть что-то куда более креативное.
Элегантным решением для кухни стали деревянные фасады оригинального оттенка мокрого камня. В нем есть слегка розоватые нотки и он является одним из немногим теплых серых цветов.
Такой оттенок является идеальным фоном, а также прекрасно сочетается как с яркими цветами, так и с классическими мрамором и позолотой. Последнюю вы можете увидеть в декоративном панно на правой стене комнаты.
Зеркальный фартук не только прекрасно смотрится, но еще и очень практичен в уходе. Несмотря на то, что брызги могут принести некоторые неудобства, убрать их проще, чем с керамической плитки.
Пол выложен глянцевой черной плиткой под паркет «елочкой», а все стены комнаты обиты деревом, как столовые богатых особняков. Потолочные светильники здесь установлены необычные, сдвоенные, и их достаточное количество позволяет отказаться от люстры. У картины — точечная подсветка, без которой вечерний антураж был бы неполным.
В дальнем от окна углу гостиной расположилась полноценная столовая и зона библиотеки. Здесь можно комфортно принимать большее количество гостей в самой парадной комнате дома, даже если не все поместились на диване.
После перепланировки гостиная стала проходной комнатой, и в кухню нельзя попасть из коридора. Это новшество было отлично обыграно широким прямоугольным проходом, украшенным гипсовой лепниной. Двери решили не ставить для экономии пространства, зато шторы, карнизы которых спрятаны под декоративный фриз, помогают в нужное время сделать гостиную или кухню более приватным местом.
Спальня оформлена в английском колониальном стиле с использованием этнических элементов из арабской и африканской культур.
Эклектичный интерьер всегда старается аккуратно построить мост между различными дизайнерскими традициями, впитав в себя все самое лучшее из разных миров.
Роскошное ложе с тяжелым балдахином пришло из арабского мира, а анималистичный орнамент в картине на стене — уже из Африки. Кроме того, традиционные линии деревянной мебели отсылают нас к европейским традициям, как и текстильное изголовье кровати.
О главных правилах расстановки мебели читайте в другой нашей статье.
В душевой оборудована очень удобная встроенная система хранения, которая позволяет убрать все мелочи и оставить интерьер максимально аккуратным. Использование здесь ярких постеров особенно понравится любителям стиля поп-арт.