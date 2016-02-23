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Дизайн однокомнатной в стиле неоклассика

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в классическом стиле
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Оттенки бирюзы и ясного неба в этой потрясающей 50-метровой однокомнатной квартире отлично подошли заказчице – девушке с изысканным классическим вкусом. Так, небольшие апартаменты, украшенные с аристократическим шармом, стали местом для отдыха, работы и встречи гостей, о котором она так мечтала!

Авторы проекта – Юрий и Яна Волковы являются сильным дуэтом в работе и по жизни, наверное, в этом и есть секрет их столь гармоничных интерьеров.

Образ мечты и планировка

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Образ классической мечты в формате маленькой городской квартиры – сложная задача для дизайнеров, но вполне выполнимая.  Жемчужно-серый оттенок стен подчеркнут лаконичным молдингом, что добавляет интерьеру очарование классического дизайна.

Удобная и очень стильная планировка сделала квартиру похожей на традиционный французский будуар. Спальня расположилась в небольшой нише, столовая и гостиная – на виду, в центре комнаты, а кухня заняла место вдоль стены возле столовой. Ванная и туалетные комнаты легко доступны из прихожей и являются совмещенными.

Изысканное зонирование спальни  и гостиной с помощью декоративных экранов со вставками стекла и черными рамами с классической расстекловкой является шикарным ходом в дизайне однокомнатной квартире. Это создает для изысканной мебели и декора удивительное аутентичное окружение.

Гостиная

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Гостиная в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

В гостиной нас ждет акцентная стена с эффектными обоями, традиционное расположение полочек и модулей для хранения с двух сторон камина и зеркальная отделка стен – модный тренд последнего сезона.

Фальш-камин расположен посередине и может использоваться как полочка для подсвечников и другого декора. Рядом с диваном честерфилд нас ждет изысканное белое кресло, а по всей комнате расставлено множество очаровательных аксессуаров.

Столовая

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Продвигаясь чуть ближе к кухне, мы найдем столовую и уютное место для чтения на широком подоконнике с прекрасным видом из окна. Это место действительно особенное, ведь делает квартиру по-настоящему романтичной и по-европейски уютной. Здесь можно изумительно принять гостей на чашечкой чая с капкейками и, только представьте, как прекрасно здесь завтракать по утрам!

Зона у окна

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Солнечная кухня с современным остеклением оформлена в цветовой гамме нежной весенней свежести, с элементами металлического блеска и классической столовой группой. Изысканная отделка в виде стеклянного кухонного фартука и керамической плитки с классическими европейскими вставками на полу выглядят здесь очень стильно.

Кухонный гарнитур

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Кухня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Достаточно небольшой кухонный гарнитур, благодаря стараниям дизайнеров, вышел прекрасным местом для кулинарии – удобным и красивым. Холодильник встроен в левом модуле, за котором идет раковина и местом для резки. Справа мы найдем местечко для сервировки и мелкой бытовой техники, а также варочную панель с духовкой и встроенной вытяжкой. Верхние шкафы гарнитура продлены до самого потолка, что позволяет существенно увеличить используемую площадь.

Спальня

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Спальня в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

В нише для изысканной спальни слева мы найдем встроенный шкаф-купе с белыми глянцевыми дверьми, которые визуально воспринимаются очень легко, несмотря на их большой размер. Это – главное место хранения в доме, и почти 3 метров его длины вполне достаточно для одной леди

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Ванная комната

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Ванная в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Ванная комната оказалась небольшой, но благодаря дизайнерам стала очень удобной. В одном из шкафов даже скрываются стиральная и сушильная машины, а большое зеркало придает ощущение люкса и роскоши.

Туалетная комната

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ, Volkovs studio Volkovs studio Ванная в классическом стиле
Volkovs studio

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КВАРТИРА В ПОДМОСКОВЬЕ

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

В туалетной комнате вдоль длинной стены расположена столешница с зеркалом, умывальником и системами хранения — этот прием вдвое увеличивает пространство. Отдельный шкаф для бытовой химии расположили в нише над унитазом, что очень удобно.

В целом проект получился очень оригинальный и при этом изысканно классический, полный европейского декора  и правильных идей по организации комфортного пространства. Таким образом, на площади 50 квадратных метров можно создать настоящий райский уголок на 1 или 2 человек, с парадной и приватными зонами и солнечными комнатами.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

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