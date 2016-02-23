Дизайн однокомнатной в стиле неоклассика

Оттенки бирюзы и ясного неба в этой потрясающей 50-метровой однокомнатной квартире отлично подошли заказчице – девушке с изысканным классическим вкусом. Так, небольшие апартаменты, украшенные с аристократическим шармом, стали местом для отдыха, работы и встречи гостей, о котором она так мечтала!

Авторы проекта – Юрий и Яна Волковы являются сильным дуэтом в работе и по жизни, наверное, в этом и есть секрет их столь гармоничных интерьеров.