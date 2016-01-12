Как создать идеальный интерьер для влюбленных?

Решение жить вместе — важный шаг вперед в отношениях, на который не всегда легко пойти. Ведь этап встречаний постепенно перерастает в семейную жизнь. Это можно сравнить с диалогом в интернете и реальной жизни. В сети всегда есть время подумать, как лучше написать и как остроумно ответить, пошутить. Или вовсе улучшить свою грамотность с помощью поисковых систем и программ проверки правописания. Общение «льется» более или менее равномерно. В жизни же все становится иначе и возникает понимание того, кто на что горазд.

Так же и в совместной жизни — открываются настоящие черты и привычки, которые удавалось скрыть во время свиданий.

В то же время нельзя сказать, что стараться обустроить свое новое «гнездышко» не стоит. Между напускным приличием и реальной заботой есть разница, и чтобы чего-то добиться, нужно также работать.

Обустраивая современную квартиру для молодой пары, важно учитывать интересы и предпочтения обоих. При этом будет идеально, если вкусы одной из личностей не преобладают, а вступают в гармоничную связь с желаниями другого.