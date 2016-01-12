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Как создать идеальный интерьер для влюбленных?

Shunny_Star Shunny_Star
Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Ванная комната в стиле минимализм
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Решение жить вместе — важный шаг вперед в отношениях, на который не всегда легко пойти. Ведь этап встречаний постепенно перерастает в семейную жизнь. Это можно сравнить с диалогом в интернете и реальной жизни. В сети всегда есть время подумать, как лучше написать и как остроумно ответить, пошутить. Или вовсе улучшить свою грамотность с помощью поисковых систем и программ проверки правописания. Общение «льется» более или менее равномерно. В жизни же все становится иначе и возникает понимание того, кто на что горазд.

Так же и в совместной жизни — открываются настоящие черты и привычки, которые удавалось скрыть во время свиданий.

В то же время нельзя сказать, что стараться обустроить свое новое «гнездышко» не стоит. Между напускным приличием и реальной заботой есть разница, и чтобы чего-то добиться, нужно также работать.

Обустраивая современную квартиру для молодой пары, важно учитывать интересы и предпочтения обоих. При этом будет идеально, если вкусы одной из личностей не преобладают, а вступают в гармоничную связь с желаниями другого.

Игра начинается здесь: уютная гостиная с диваном

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Совместное проживание — это прежде всего общее пространство в современной квартире, где время нахождения дома проводится вместе. Если говорить о гостиной, то она может стать одним из основных помещений, где влюбленная пара будет находиться дома. Естественно, сразу после спальни. То есть, это место для совместного отдыха. В этом вопросе следует исходить из таких факторов: 

1. Какие хобби и увлечения есть у каждого из партнеров? Так, некоторые хобби могут иметь домашний характер. Поэтому в гостиной можно предусмотреть место для занятия творчеством. 

2. Какой вид отдыха они любят? Отдыхать иногда нужно не только от работы, но и от хобби. Если пара более домашняя, то ей подойдет уютный мягкий диван с журнальным столиком, а также широкоформатный телевизор, с помощью которого будут просматриваться любимые фильмы. Активная пара потребует, возможно, более просторный уголок, а то и два, на которых разместится их компания.

3. Наличие площади. В условиях небольшого пространства в квартире, гостиную можно сочетать с кухней. Получится так называемая кухня-студия, которая очень удобна для молодежи. Ведь для того, чтобы взять вкусности, не нужно идти в другое помещение — все рядом. 

4. Количество вещей удвоилось. У каждого в паре есть в свои личные вещи, которые нужно, а, возможно, и очень хочется разместить, где-то выставив напоказ. Поэтому с расстановкой вещей и аксессуаров лучше не спешить, а выставить необходимое и наиболее приемлемое для обоих.

Две ванные комнаты лучше, чем одна: для него

Визуализации проекта "Частичка Скандинавии", Alyona Musina Alyona Musina Ванная комната в скандинавском стиле
Alyona Musina

Визуализации проекта Частичка Скандинавии

Alyona Musina
Alyona Musina
Alyona Musina

Если площадь позволяет, то в современной квартире лучше спланировать две ванные комнаты. Это имеет свои преимущества для совместной жизни. 

Во-первых, предметы личной гигиены не будут путаться. Ведь в мужской ванной обычно всего по минимуму — только то, что необходимо. А необходимо не так уж много. В женской же, наоборот, изобилие всевозможных шампуней, гелей для душа и других косметических средств. Такой наплыв вещей может вызвать у мужчины «шок». 

Во-вторых, две ванных комнаты будут экономить время, так как никому не придется ждать, пока другой закончит водные процедуры. 

В-третьих, в одной комнате будет ванна, в другой — душевая. Это позволит выбирать более комфортный на данный момент вариант. 

Учитывая, что мужчины, как правило, ведут активный образ жизни, то для мужской комнаты подойдет установка душ-кабины, а не ванны. Это сэкономит для него время.

Также важно разместить большое зеркало, перед которым мужчина может нормально побриться.

Стильная спальня — проявление индивидуальности

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Спальня — это, пожалуй, самое важное в современной квартире для влюбленных, ведь именно здесь происходят вещи, определяющие благополучие совместной жизни.

Поэтому, спальня должна учесть привычки и интересы обоих.

Спальня должна быть максимально просторной, чтобы не нагнетать обстановку и не раздражать излишним накоплением вещей, которых для каждого стало вдвое больше. Поэтому желательно приобрести два шкафа — для него и нее. Чтобы визуально сохранить пространство, можно заказать шкаф-купе на всю площадь стены, однако предусмотрев отсеки для вещей каждого из пары.

Кровать должна быть большая и удобная. Скорее всего, придется привыкать спать все время вместе. Поэтому пространство на кровати сгладит возможный первоначальный дискомфорт, связанный с «урезанием» места для сна.

Важно продумать основное и локальное освещение. Если кто-то любит читать на ночь, так он не будет мешать второму. Приборы управления освещением также лучше предусмотреть в разных местах.

Интерьер спальни в современной квартире влюбленных лучше выполнить в светлых, нейтральных тонах.

Две ванные комнаты лучше, чем одна: для нее

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Ванная комната в стиле минимализм
Александра Петропавловская

Проект квартиры ЖК Дубровка.

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

Женщины после рабочего дня любят больше расслабиться и понежиться в горячей воде. Поэтому для нее ванная комната в современной квартире для влюбленных оборудуется ванной. 

Учитывая большее количество предметов личной гигиены у женщин, для их хранения необходимо разместить в ванной функциональные полочки и шкафы. Не менее важно для женщины и большое зеркало. 

В отличие от мужского интерьера ванной комнаты, который можно выполнить в стиле минимализма, женщине подойдет более мягкий и уютный интерьер в классическом стиле или кантри.

Практичная кухня

Кухня для влюбленных Сделано со вкусом на ТНТ КухняОсвещение
Сделано со вкусом на ТНТ

Кухня для влюбленных

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

Хотя и путь к сердцу мужчины уже давно проложен, учитывая стадию совместной жизни, забывать о кухне не стоит. Ведь приготовление еды необязательно должно быть рутинным, его можно превратить в одно из любимых совместных занятий пары.

Кухня в любой современной квартире должна отличаться чистотой и практичностью. Исходя из этого важно ее обеспечить многофункциональной мебелью и бытовыми приборами. При этом важно сохранить свободное пространство. Например, размещая кухонную мебель вдоль углов, стен и окон. Одновременно так скрываются инженерные коммуникации, которые прокладываются вдоль стен. Учитывая малое пространство многих современных квартир, площадь стен нужно использовать максимально: сверху можно оборудовать антресоль.

Для молодой пары вместо кухонного стола подойдет барная стойка, которая сейчас в тренде среди ведущих дизайнеров кухонь. На такой стойке достаточно место чтобы и приготовить, и с удовольствием принимать пищу.

Место для «побега»: балкон

Садовые кварталы, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Балкон и терраса в стиле минимализм лоджия,кофейный столик,дизайн,интерьер,визуализация
ARCHDUET&amp;DA

Садовые кварталы

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

В известном сериале «Юристы Бостона» два лучших друга-адвоката в конце каждой серии устраивались на балконе, попивая виски и раскуривая дорогие сигары. Между прочим обсуждались связанные с работой и отвлеченные от нее темы.

Действительно, балкон давно уже утратил статус места, где только сушат вещи, сваливается потенциально полезный в будущем хлам или места для курения. В дизайне современных квартир это, по сути, еще одна комната, где можно уединится и наслаждаться красивым видом вечернего города.

Интересным решением будет установка панорамного стекла, обеспечивающего максимальный обзор. Для обеспечения уюта на пол можно установить деревянный паркет, а поверх него — постелить мягкий ковер.

Из мебели необходимо оставить два кресла и небольшой кофейный столик. Альтернативой креслам может стать двухместные качели, обложенные мягкими подушками.

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