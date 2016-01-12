Как создать идеальный интерьер для влюбленных?

Решение жить вместе — важный шаг вперед в отношениях, на который не всегда легко пойти. Ведь этап встречаний постепенно перерастает в семейную жизнь. Это можно сравнить с диалогом в интернете и реальной жизни. В сети всегда есть время подумать, как лучше написать и как остроумно ответить, пошутить. Или вовсе улучшить свою грамотность с помощью поисковых систем и программ проверки правописания. Общение «льется» более или менее равномерно. В жизни же все становится иначе и возникает понимание того, кто на что горазд.
Так же и в совместной жизни — открываются настоящие черты и привычки, которые удавалось скрыть во время свиданий.
В то же время нельзя сказать, что стараться обустроить свое новое «гнездышко» не стоит. Между напускным приличием и реальной заботой есть разница, и чтобы чего-то добиться, нужно также работать.
Обустраивая современную квартиру для молодой пары, важно учитывать интересы и предпочтения обоих. При этом будет идеально, если вкусы одной из личностей не преобладают, а вступают в гармоничную связь с желаниями другого.
Совместное проживание — это прежде всего общее пространство в современной квартире, где время нахождения дома проводится вместе. Если говорить о гостиной, то она может стать одним из основных помещений, где влюбленная пара будет находиться дома. Естественно, сразу после спальни. То есть, это место для совместного отдыха. В этом вопросе следует исходить из таких факторов:
1. Какие хобби и увлечения есть у каждого из партнеров? Так, некоторые хобби могут иметь домашний характер. Поэтому в гостиной можно предусмотреть место для занятия творчеством.
2. Какой вид отдыха они любят? Отдыхать иногда нужно не только от работы, но и от хобби. Если пара более домашняя, то ей подойдет уютный мягкий диван с журнальным столиком, а также широкоформатный телевизор, с помощью которого будут просматриваться любимые фильмы. Активная пара потребует, возможно, более просторный уголок, а то и два, на которых разместится их компания.
3. Наличие площади. В условиях небольшого пространства в квартире, гостиную можно сочетать с кухней. Получится так называемая кухня-студия, которая очень удобна для молодежи. Ведь для того, чтобы взять вкусности, не нужно идти в другое помещение — все рядом.
4. Количество вещей удвоилось. У каждого в паре есть в свои личные вещи, которые нужно, а, возможно, и очень хочется разместить, где-то выставив напоказ. Поэтому с расстановкой вещей и аксессуаров лучше не спешить, а выставить необходимое и наиболее приемлемое для обоих.
Частичка Скандинавии
Если площадь позволяет, то в современной квартире лучше спланировать две ванные комнаты. Это имеет свои преимущества для совместной жизни.
Во-первых, предметы личной гигиены не будут путаться. Ведь в мужской ванной обычно всего по минимуму — только то, что необходимо. А необходимо не так уж много. В женской же, наоборот, изобилие всевозможных шампуней, гелей для душа и других косметических средств. Такой наплыв вещей может вызвать у мужчины «шок».
Во-вторых, две ванных комнаты будут экономить время, так как никому не придется ждать, пока другой закончит водные процедуры.
В-третьих, в одной комнате будет ванна, в другой — душевая. Это позволит выбирать более комфортный на данный момент вариант.
Учитывая, что мужчины, как правило, ведут активный образ жизни, то для мужской комнаты подойдет установка душ-кабины, а не ванны. Это сэкономит для него время.
Также важно разместить большое зеркало, перед которым мужчина может нормально побриться.
Спальня — это, пожалуй, самое важное в современной квартире для влюбленных, ведь именно здесь происходят вещи, определяющие благополучие совместной жизни.
Поэтому, спальня должна учесть привычки и интересы обоих.
Спальня должна быть максимально просторной, чтобы не нагнетать обстановку и не раздражать излишним накоплением вещей, которых для каждого стало вдвое больше. Поэтому желательно приобрести два шкафа — для него и нее. Чтобы визуально сохранить пространство, можно заказать шкаф-купе на всю площадь стены, однако предусмотрев отсеки для вещей каждого из пары.
Кровать должна быть большая и удобная. Скорее всего, придется привыкать спать все время вместе. Поэтому пространство на кровати сгладит возможный первоначальный дискомфорт, связанный с «урезанием» места для сна.
Важно продумать основное и локальное освещение. Если кто-то любит читать на ночь, так он не будет мешать второму. Приборы управления освещением также лучше предусмотреть в разных местах.
Интерьер спальни в современной квартире влюбленных лучше выполнить в светлых, нейтральных тонах.
Дубровка.
Женщины после рабочего дня любят больше расслабиться и понежиться в горячей воде. Поэтому для нее ванная комната в современной квартире для влюбленных оборудуется ванной.
Учитывая большее количество предметов личной гигиены у женщин, для их хранения необходимо разместить в ванной функциональные полочки и шкафы. Не менее важно для женщины и большое зеркало.
В отличие от мужского интерьера ванной комнаты, который можно выполнить в стиле минимализма, женщине подойдет более мягкий и уютный интерьер в классическом стиле или кантри.
Хотя и путь к сердцу мужчины уже давно проложен, учитывая стадию совместной жизни, забывать о кухне не стоит. Ведь приготовление еды необязательно должно быть рутинным, его можно превратить в одно из любимых совместных занятий пары.
Кухня в любой современной квартире должна отличаться чистотой и практичностью. Исходя из этого важно ее обеспечить многофункциональной мебелью и бытовыми приборами. При этом важно сохранить свободное пространство. Например, размещая кухонную мебель вдоль углов, стен и окон. Одновременно так скрываются инженерные коммуникации, которые прокладываются вдоль стен. Учитывая малое пространство многих современных квартир, площадь стен нужно использовать максимально: сверху можно оборудовать антресоль.
Для молодой пары вместо кухонного стола подойдет барная стойка, которая сейчас в тренде среди ведущих дизайнеров кухонь. На такой стойке достаточно место чтобы и приготовить, и с удовольствием принимать пищу.
В известном сериале «Юристы Бостона» два лучших друга-адвоката в конце каждой серии устраивались на балконе, попивая виски и раскуривая дорогие сигары. Между прочим обсуждались связанные с работой и отвлеченные от нее темы.
Действительно, балкон давно уже утратил статус места, где только сушат вещи, сваливается потенциально полезный в будущем хлам или места для курения. В дизайне современных квартир это, по сути, еще одна комната, где можно уединится и наслаждаться красивым видом вечернего города.
Интересным решением будет установка панорамного стекла, обеспечивающего максимальный обзор. Для обеспечения уюта на пол можно установить деревянный паркет, а поверх него — постелить мягкий ковер.
Из мебели необходимо оставить два кресла и небольшой кофейный столик. Альтернативой креслам может стать двухместные качели, обложенные мягкими подушками.
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