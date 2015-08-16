Гламурный прованс в питерской квартире

Авторы проекта стремились на столь небольшой площади создать аристократическую и вдохновляющую атмосферу благородного дома.

В напряженной городской жизни такой интерьер сможет помочь вам вывести жизнь на новый уровень, когда вы точно знаете, что дома вас ждет идеальный личный мир.

Чтобы подобная затея действительно осуществилась, стоит очень аккуратно рассмотреть все ваши предпочтения, как сделали хозяйка и дизайнер в этом проекте, и выбрать только те элементы, что будут сочетаться между собой.