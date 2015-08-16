Гламурный прованс в питерской квартире

Авторы проекта стремились на столь небольшой площади создать аристократическую и вдохновляющую атмосферу благородного дома.
В напряженной городской жизни такой интерьер сможет помочь вам вывести жизнь на новый уровень, когда вы точно знаете, что дома вас ждет идеальный личный мир.
Чтобы подобная затея действительно осуществилась, стоит очень аккуратно рассмотреть все ваши предпочтения, как сделали хозяйка и дизайнер в этом проекте, и выбрать только те элементы, что будут сочетаться между собой.
Объединение двух комнат в квартире позволило создать уютное пространство для встречи гостей и элегантного чая 5'o clock. Находясь в такой роскошной гостиной, начинаешь и чувствовать себя по-другому, вести себя более сдержанно и ощущать романтический трепет.
Элегантная цветовая гамма, составленная сразу из нескольких оттенков серого, белого и нежного кораллового оттенка делают интерьер очень простым и приятным. В такой комнате можно проводить большую часть свободного времени, так как она визуально и психологически очень спокойная, несмотря на то, что является парадной.
Другие роскошные гостиные вы можете увидеть в нашей тематической статье.
Два консольных столика разделяют рабочую зону кухни и гостиную. Здесь есть место для двух традиционных настольных ламп, книг и мелких аксессуаров, а посередине будет эффектно смотреться в сезон ваза со свежесрезанными цветами.
Здесь нашлось место и искусству — акцентная стена в абстрактном, но особенно мечтательном стиле, отлично рифмуется с современной техникой.
Секрет данного интерьера в том, что здесь сочетаются в нужных пропорциях матовые и глянцевые поверхности. Зеркала по обеим сторонам камина уравновешиваются светло-грифельными стенами, стеклянные настольные лампы — тяжелой деревянной мебелью. Даже особенно нежные сиреневые шторы висят над черными радиаторами, а белая софа стоит напротив черного камина.
При создании подобного интерьера не обязательно подбирать предметы попарно, но постоянно оценивать гармонию по характеристикам яркости, блеска и насыщенности будет очень полезно.
Такой проект развеивает все сомнения тех, кто думает, что классика неуместна в маленькой квартире. Если подойти к ее воплощению осторожно, с очень скромной цветовой гаммой и только функциональной мебелью, то все становится возможным!
Элегантный камин, украшенный в стиле ар-деко, является центром всей композиции в гостиной. Его особое французское настроение поддерживает птичья клетка, которая используется для украшения растения, и разноуровневый кофейный столик. Ковер с высоким ворсом создает ощущение безмятежности и легкого покоя.
Камины очень популярны для гостиной в классическом, средиземноморском и провинциальном стиле.
Очаровательные подушки в традиционном французском стиле и соответствующей цветовой гамме, разложенные на подоконнике, таким образом только хранятся, а используются чаще всего на диване.
В холле стоит изящная софа, поставленная прямо посередине комнаты, удачно вписавшись по площади. Ее нежный розовый цвет, как и остальные его оттенки, использованные по всей квартире, сразу дают понять, что здесь живет очаровательная особа.
В целом интерьер получается очень сдержанный, по-европейски изящный, но достаточно строгий, чтобы иметь нужную функциональность для маленькой квартиры. Данный стиль легко можно назвать гламурным провансом, который вырвался из глубинки на обескураживающие улицы большого города.