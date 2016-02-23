Трендовая однушка в стиле минимализм

Проект дизайна этой квартиры наверняка вас удивит. Он стильный и современный, но уютный и идеально подходит для молодой семейной пары в самом начале их совместного жизненного пути. Специально созданный для молодоженов студией Solo Design Studio этот проект оформлен в стиле скандинавского минимализм с его креативными орнаментами, любовью к нейтральной цветовой гамме и лаконичным мебельным фасадам.
Эта однокомнатная квартира пережила перепланировку – вместо отдельных гостиной и кухни мы теперь видим общую зону студии – кухни, столовой и гостиной, а также отдельную спальню в нише со встроенной гардеробной в одной из стен.
Ванная комната осталась на своем прежнем месте, как и небольшой балкон с выходом из гостиной, а отделка характерна для скандинавского стиля – декоративная штукатурка под бетон, керамическая плитка с орнаментом и паркетная доска по всей открытой площади квартиры.
После объединения двух комнат перед дизайнером стояла задача расстановки мебели с комфортом и эстетической уравновешенностью. Так, было решено поставить диван спиной к кулинарной зоне, а TV-зону разместить напротив. Столовая таким образом образовалась за его спинкой, а спальне досталась уютная ниша.
Одна из очень удачных идей – размещение столовой прямо за диваном и использованием традиционного прямоугольного стола лишь для двух стульев, это стало главным моментом в экономии квадратных метров в этой квартире. Для гостей в таком случае вы всегда можете найти место, поставив стол посередине, а не с краю кухонной зоны, но в повседневности такой стол не будет мешать вам своим большим размером.
Новая перегородка, отделяющая зону спальни от прихожей, стала возможностью создать места для хранения. Две трети из полученного пространства было отдано спальне, а одна треть – прихожей.
Еще два шикарных дизайнерских решения ждут нас на кухне. Здесь гарнитур продлен до потолка контрастными модулями хранения, которые делают интерьер этой комнаты просто обворожительно современным. Двухцветные фасады, подчеркнутые плиткой с геометричным орнаментом на кухонном фартуке, идеально справляются с ролью главного декоративного эффекта.
Второе интересное решение – организации модуля для хранения под подоконником на кухне, тогда как радиатор был вынесен в зону столовой и разместился прямо возле стола. Такое решение помогло сэкономить в особенно важном месте (кулинарной зоне) целый квадратный метр и сделать квартиру более удобной для проживания.
Шторы – также важная часть жизни в квартире в большом городе, ведь и от их качества и эстетического вида зависит наше душевное равновесие. Дизайнеры остановились на классическом варианте темных штор в пол в гостиной, а для кухни выбрали практичные римские, но тоже из высококачественного текстиля. На балконе мы также найдем римские шторы уже из другого вида ткани – трендового льна природного оттенка, идеально подходящего под скандинавский минимализм.
Еще одно оформленное шторами место – ниша для спальни, оно выглядит очень эффектно за счет акцентной стены с декоративной штукатуркой цвета чирок. К ней же были подобраны цветовые акценты и аксессуары в других частях квартиры, а специальная подсветка под потолком делает стену особенно рельефной и стильной.
В итоге проект для молодой пары получился современным, стильным, практичным и очень удобным для двух работающих людей. Здесь, кажется, нашлось место всему, и даже появилась возможность пригласить гостей в парадную гостиную, скрыв спальню за декоративной шторой.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.