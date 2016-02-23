Трендовая однушка в стиле минимализм

Проект дизайна этой квартиры наверняка вас удивит. Он стильный и современный, но уютный и идеально подходит для молодой семейной пары в самом начале их совместного жизненного пути. Специально созданный для молодоженов студией Solo Design Studio этот проект оформлен в стиле скандинавского минимализм с его креативными орнаментами, любовью к нейтральной цветовой гамме и лаконичным мебельным фасадам.

Эта однокомнатная квартира пережила перепланировку – вместо отдельных гостиной и кухни мы теперь видим общую зону студии – кухни, столовой и гостиной, а также отдельную спальню в нише со встроенной гардеробной в одной из стен.

Ванная комната осталась на своем прежнем месте, как и небольшой балкон с выходом из гостиной, а отделка характерна для скандинавского стиля – декоративная штукатурка под бетон, керамическая плитка с орнаментом и паркетная доска по всей открытой площади квартиры.