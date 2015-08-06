Облицовка стен на кухне – 10 примеров

На кухне проводится достаточно много времени. В этом же помещении люди часто принимают гостей и проводят семейные ужины. Поэтому немаловажно, как выглядит кухонный интерьер, какая выбрана облицовка стен на кухне. Следует подобрать такую отделку, которая будет не только стильно оформлена, но и максимально практична.
При выборе материала обратите внимание на то, что для зоны приема пищи и для зоны ее приготовления лучше брать разные материалы. Отделка основной зоны должна быть более стильной, материалы более дорогими. Для кухонного фартука нужна максимально практичная облицовка.
У этого материала имеются все самые лучшие свойства древесины. Такая вагонка делает воздух приятнее, регулирует уровень влажности. К тому же кухня будет выглядеть по-особенному уютно. Вагонка из дерева легко моется, она устойчива к солнечному свету, перепадам температуры и влажности. С ее помощью стены выглядят более ровными, но пространства в кухне станет меньше. Также для приобретения этого материала нужно немало денежных средств.
Чтобы выполнить внутреннюю отделку кухонного помещения, лучше всего взять вагонку из ольхи, сосны, липы, дуба. Для этого дела хорош и кедр, так как он заполняет воздух своим ароматом, предотвращает появление бактерий, благодаря исходящим флюидам. Если хотите, чтобы вагонка имела четкий рисунок, то выбирайте ель. Для облицовки всей кухни понадобится много материала, что будет затратно, поэтому можно его сочетать с другой отделкой. Также можно выбрать пластиковые панели, имитирующие дерево.
Такая облицовка стен на кухне является традиционной, практичной и доступной. Для этого можно использовать антимикробную или водоэмульсионную краску. Если выбрать правильную цветовую гамму, то дизайн будет выглядеть интересно, особенно учитывая все разнообразие оттенков. При грамотном окрашивании стен можно зрительно увеличить помещение. Используя яркие контрасты, кухня станет очень стильной. Выделите другим цветом обеденную зону или примените другую фактуру. Учтите, что при высыхании краска может поменять свой тон.
Можно выбрать краску в зависимости от ее степени блеска – от матовой до глянцевой (для нанесения этой краски стены должны быть идеально подготовленными, так как глянец вскроет все имеющиеся дефекты). Сделайте часть стен матовыми, а место у стола пусть будет глянцевым. Также лучше взять материал, который легко будет мыться, поскольку на кухне загрязнений не избежать.
Многие предпочитают отделку стен на кухне в виде плитки-мозаики. В основном ее укладывают на место кухонного фартука. С ее помощью можно добиться зонирования пространства. Для плитки-мозаики также необходимы подготовительные работы для стен (зачистка и выравнивание).
Облицовка стен на кухне должна обязательно быть влагостойкой, так как на кухне часто проводится влажная уборка. Нередко на обои попадают капли жира или масла, поэтому обои лучше брать моющиеся, иначе придется вскоре делать новый ремонт. Кухонные обои должны быть плотными, поскольку от этого зависит прочность и срок службы отделки. Также благодаря высокой плотности меньше скапливается грязь. Желательно, чтобы обои обладали хорошей светостойкостью, что препятствует их выгоранию. Если вы хотите взять обои под покраску, то выбирайте те, которые можно окрашивать много раз. Ни в коем случае не берите бумажные обои, хоть этот вариант и дешевый, но не столь качественный.
Такая отделка встречается достаточно редко, но студия архитектуры и дизайна
Риц взялась за это дело . Это связано с тем, что влага негативно влияет на древесину, а на кухне влажность повышена из-за пара, возникающего при приготовлении еды. Этот вариант более приемлем, если кухня имеет большую площадь. Дерево хорошо своей экологичностью и натуральностью, а также эстетичностью.
Облицовка стен на кухне кафельной плиткой является классическим и распространенным вариантом отделки. Особенно кафель используют в тех местах на кухне, где наиболее возможно загрязнение и попадание влаги, так как он легко очищается и не портится от таких воздействий. Плитка имеет самый разнообразный дизайн, который без труда можно подобрать под имеющийся интерьер. Также можно найти любой размер кафельной плитки. Она имеет весомое преимущество перед другими видами отделки, поскольку перед ее укладкой не требуется никаких подготовительных работ для стен.
Облицовка стен на кухне возможна и декоративным камнем. Этот вариант не так популярен, но тоже заслуживает внимания. Особенно декоративный камень подходит для тех кухонь, где использован стиль прованс, хай-тек, кантри или этно. Желательно не укладывать камень по всему периметру помещения, лучше делать фрагментами (зонирование, отделка откосов или углов), поскольку в противном случае визуально кухня утяжелится. Также применение этого материала выйдет недешево по сравнению с другими вариантами отделки.
Пластиковые панели для отделки кухонных стен так же распространены. Они обладают целым рядом полезных характеристик. На поверхности панелей не собирается грязь и микробы, они моются легко. Этот материал имеет устойчивость к перепадам температур и к влаге, устанавливается быстро и дополнительная подготовка стен не нужна. Но стоит учитывать, что при использовании данных панелей уменьшается объем кухонного помещения, поэтому для маленьких кухонь они не подходят.
Если вы предпочитаете уникальный дизайн, не похожий на остальные, то следует выбрать в качестве отделки декоративную штукатурку. С ее помощью создаются настоящие шедевры, которые украсят любую кухню. Самое главное – это подобрать правильный вид штукатурки, подходящий именно для этого помещения. Наносится она различными способами, имеет разнообразный декор. Ее главные свойства – практичность, влагостойкость, высокое звукопоглощение, пожароустойчивость, экологичность (для изготовления используют минеральные волокна и натуральные наполнители). Компоненты, входящие в состав декоративной штукатурки, могут принимать любую форму и рельеф. В соответствии со стилем вашего интерьера можно выбрать фактуру коры дерева, природного камня, кожи животных, льняной ткани и многое другое.
Многие выбирают для отделки несколько материалов и комбинируют их между собой. Например, хорошо сочетается вагонка или пластиковые панели с керамической плиткой. К обоям также подходят стеклянные и пластиковые панели. Натуральный камень сочетается с разными видами обоев.
Одну стену на кухне можно сделать акцентной. Этого можно достичь как другим цветом, так и другим видом материала. Такой стеной можно отделить функциональную зону.
Таким образом, облицовка стен на кухне может быть выполнена при помощи самых разнообразных материалов. Изучите все их плюсы и минусы, выбирайте то, что наиболее вам подходит. Даже с помощью недорогого и традиционного материала можно получить красивый и стильный интерьер в кухне.