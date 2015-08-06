Облицовка стен на кухне – 10 примеров

На кухне проводится достаточно много времени. В этом же помещении люди часто принимают гостей и проводят семейные ужины. Поэтому немаловажно, как выглядит кухонный интерьер, какая выбрана облицовка стен на кухне. Следует подобрать такую отделку, которая будет не только стильно оформлена, но и максимально практична.

При выборе материала обратите внимание на то, что для зоны приема пищи и для зоны ее приготовления лучше брать разные материалы. Отделка основной зоны должна быть более стильной, материалы более дорогими. Для кухонного фартука нужна максимально практичная облицовка.