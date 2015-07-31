Три жемчужины в стиле модерн

Функциональность и гармония, возведенные на пьедестал, в этих проектах заставят вас по-новому взглянуть на бетон и общий образ идеального коттеджа.

Архитектурное бюро ARCH.625 представляет нашему вниманию эти три проекта в стиле элегантного модерна, с помощью которых мы переносимся в футуристическую реальность.