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Три жемчужины в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
G LA S S B OX., ARCH.625 ARCH.625
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Функциональность и гармония, возведенные на пьедестал, в этих проектах заставят вас по-новому взглянуть на бетон и общий образ идеального коттеджа. 

Архитектурное бюро ARCH.625 представляет нашему вниманию эти три проекта в стиле элегантного модерна, с помощью которых мы переносимся в футуристическую реальность.

House T9: в стиле ретро 40-х

www.arch-625.ru ARCH.625
ARCH.625

www.arch-625.ru

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Удивительное сочетание нежности и брутальности притаилось в этом интерьере и ждет своего звездного часа. В целях архитекторов было создать дом, который будет максимально невидимым и достаточно невысоким, чтобы вписаться в ландшафт. В итоге было принято решение о линейной планировке. В центре расположились гостиная и кухня, а по обеим сторонам — 3 спальни и ванные комнаты.

Проект является модульным, и в следующий раз архитекторы собираются увеличивать или уменьшать размеры помещений под новых заказчиков. И все это без потери в качестве и эргономике.

Кухня и черное стекло

www.arch-625.ru ARCH.625
ARCH.625

www.arch-625.ru

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Самой изысканной в этом доме является кухня, выполненная в стиле кухонного острова со всей необходимой встроенной техникой. Панорамное остекление фасада позволяет любоваться лесным массивом во время кулинарии, а окна в крыше — наблюдать за малейшими изменениями погоды как на открытом воздухе.

С кухней граничит главная спальня, которая находится за черной раздвижной дверью, и ванная с санузлом. Особая энергетика всего дома делает приватные зоны открытыми миру и окружающей среде, но при этом психологически полностью изолированными.

House T7: дом, построенный за 3 месяца

T_7 Ho us e, ARCH.625 ARCH.625
ARCH.625

T_7 Ho us e

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Следующий проект является чудом быстровозводимого строительства в сегменте бизнес-класса. Методы, примененные в проектировании, были взяты из традиций промышленной архитектуры. За 3 месяца удалось полностью реализовать проект. Работы над фасадами и интерьерами проводились параллельно.

Панорамное остекление в виде вытянутых ленточных окон было применено на северном и южном фасадах, а односкатная кровля дополнена окнами по центру. Облик здания в данном случае продиктован максимально комфортной планировкой, созданной для удобной жизни, а дизайн — выбранными технологиями.

Черный глянец и огонь

T_7 Ho us e, ARCH.625 ARCH.625
ARCH.625

T_7 Ho us e

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Сами архитекторы говорят, что выбор одного материала для строительства и декора помог существенно уменьшит хлопоты и сэкономить время. Дерево, а точнее клееные панели, покрытые лессирующим оттеночным составом тика и эбенового дерева, смотрятся великолепно как при солнечном свете, так и с волшебной подсветкой.

GLASSBOX: стеклянная квартира

G LA S S B OX., ARCH.625 ARCH.625
ARCH.625

G LA S S B OX.

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Данный проект московской квартиры площадью 75 квадратных метров выполнен по заказу молодой и современной семьи. Эффектное пространство в стилях минимализм и модерн решило все эстетические задачи, поставленные перед дизайнером Ильей Егоркиным.

Все перегородки сделаны из прозрачного стекла, а для дополнительного комфорта оснащены белыми шторами. Утепление двух балконов и присоединение их к общей площади было одним из самых важных инженерных решений, сильно повлиявших на облик квартиры.

Эксклюзивный диван имеет обивку из мульти-ткани светло-серого оттенка. Он прекрасно дополняет белоснежные стены и позволяет сфокусировать внимание на главном акценте — деревянном полу.

Функциональная кухня

G LA S S B OX., ARCH.625 ARCH.625
ARCH.625

G LA S S B OX.

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Вся мебель в проекте, в том числе фасады кухни и кухонный остров, выполнены по индивидуальным чертежам в Российской Федерации.

Вместо традиционных плинтусов и бордюров в квартире между стенами, полом и подвесным потолком оставлены тонкие «щели» со встроенной подсветкой. Это создает особенно оригинальный эффект исключительно многофункционального и современного дома. В принципе, идеи для интерьера в стиле модерн всегда отличаются лаконичностью и предельной строгостью.

Белоснежный мир

G LA S S B OX., ARCH.625 ARCH.625
ARCH.625

G LA S S B OX.

ARCH.625
ARCH.625
ARCH.625

Здесь, также как и в других проектах, был применен принцип линейной планировки с минимальными разделениями. Открытые навстречу друг другу гостиная, кухня и спальня соседствуют с изолированными ванной и туалетной комнатами.

Еще проект в стиле модерн вы можете найти в другой нашей статье.

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