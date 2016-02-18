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Дизайн однокомнатной в стиле ар-деко

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Однокомнатная квартира в Пятигорске, Volkovs studio Volkovs studio
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Прекрасный вариант дизайна типовой однокомнатной квартиры без дорогостоящей перепланировки и со стандартными туалетной и ванной комнатами выглядит просто обворожительно!

Студия Волковых создала этот проект на вдохновении стилем ар-деко – его роскошью, глянцем, блеском и зеркалами. Приятно, что даже самые шикарные дизайнерские приемы, реализованные в проекте, не стоят множества усилий и не слишком отягощают бюджет.

Итак, посмотрим, как обычная однокомнатная стала роскошными классическим будуаром для ее хозяйки?

Гостиная

Гостиная Volkovs studio
Volkovs studio

Гостиная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Среди самых важных условий в дизайне хозяйка квартиры озвучила желание создать в жилой комнате две зоны – гостиной и спальни, оформленные в едином стиле, но при этом максимально приватные.

Дизайнеры решили задачу с помощью нескольких приемов. Зона для сна организована на небольшом подиуме, создана зонирующая декоративная перегородка из гипсокартона и зеркал, плюс визуально делит комнату потолок с декоративными элементами в классическом стиле.

Зона гостиной при этом оформлена в изысканных лиловых тонах, а портреты хозяйки в зеркальных рамах украшают главную акцентную стену. Среди прекрасных мелочей – люстра в стиле Гетсби с хрусталем и придиванный столик из стекла  и металла, они выглядят невероятно привлекательно.

Декоративная зона

Гостиная Volkovs studio
Volkovs studio

Гостиная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

В гостиной под TV – дизайнерский декоративный камин без имитации дымохода, он может стать полочкой для красивых фотографий в рамах или подсвечников. Задняя стенка портала зеркальная, что позволяет удвоить эффект от огня и создать обворожительные блики по всей комнате.

Невидимое хранение

Гостиная Volkovs studio
Volkovs studio

Гостиная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

В гостиной рядом со входом разместился шкаф-купе шириной более 3-х метров. Белые глянцевые фасады его дверей в стальных рамах декорированы зеркальными полосками.

Спальня

Спальная Volkovs studio
Volkovs studio

Спальная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Удивительно романтичная спальня расположилась возле окна и выглядит, как сказочный сон. Акцентная стена с французскими обоями, зеркала в пол справа от кровати, прикроватный столик с зеркальной столешницей – все это смотрится изумительно!

Декоративное зонирование

Спалная Volkovs studio
Volkovs studio

Спалная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Со стороны спальни декоративная перегородка выглядит, как стеллаж для декора и мелких аксессуаров. Нижняя часть реализована как модуль для хранения с 4-мя ящиками для маленьких вещей.

Кухня

Кухня-столовая Volkovs studio
Volkovs studio

Кухня-столовая

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Дизайн интерьера кухни выполнен в изящной комбинированной манере. Столовая выражает страсть к ар-деко и драматичному глянцу, тогда как гарнитур выполнен в стиле модерн, но тоже с использованием глянцевых фасадов.

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Столовая

Кухня-столовая Volkovs studio
Volkovs studio

Кухня-столовая

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

С этого ракурса отлично видно кухонный гарнитур. Под TV мы найдем узкие полочки – хит сезона для малогабаритных квартир, а верхние шкафы чуть выше обычных и доходят до потолка.

Ванная комната

Ванная Volkovs studio
Volkovs studio

Ванная

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Стильная ванная комната находится в отдельном помещении от туалетной и вмещает в себя раковину, стиральную машину и саму ванную чашу. Для последней дизайнеры подобрали стеклянный экран для использования в формате душа, а на туалетном столике мы найдем стильные аксессуары.

Туалетная комната

Санузел Volkovs studio
Volkovs studio

Санузел

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Стандартная по планировке (то есть очень маленькая) туалетная комната стала гламурной и очень стильной. Зеркало в стиле ар-деко перекликается с мозаикой акцентной стены, а биде здесь заменяет мини-душ справа от слива.

Прихожая

Прихожая Volkovs studio
Volkovs studio

Прихожая

Volkovs studio
Volkovs studio
Volkovs studio

Небольшая прихожая, в которой нет окна, старается впустить больше солнечного света за счет зеркальной двери и зеркала, а также светлой отделки. Для полноценного модуля хранения здесь не нашлось места, поэтому дизайнеры решили остановиться на варианте вешалки и полочки для обуви, а также пуфика и декоративного стеллажа.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

Удобные места для хранения кастрюль и сковород на кухне
А вам понравилась цветовая гамма проекта?

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