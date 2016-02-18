Дизайн однокомнатной в стиле ар-деко

Прекрасный вариант дизайна типовой однокомнатной квартиры без дорогостоящей перепланировки и со стандартными туалетной и ванной комнатами выглядит просто обворожительно!
Студия Волковых создала этот проект на вдохновении стилем ар-деко – его роскошью, глянцем, блеском и зеркалами. Приятно, что даже самые шикарные дизайнерские приемы, реализованные в проекте, не стоят множества усилий и не слишком отягощают бюджет.
Итак, посмотрим, как обычная однокомнатная стала роскошными классическим будуаром для ее хозяйки?
Среди самых важных условий в дизайне хозяйка квартиры озвучила желание создать в жилой комнате две зоны – гостиной и спальни, оформленные в едином стиле, но при этом максимально приватные.
Дизайнеры решили задачу с помощью нескольких приемов. Зона для сна организована на небольшом подиуме, создана зонирующая декоративная перегородка из гипсокартона и зеркал, плюс визуально делит комнату потолок с декоративными элементами в классическом стиле.
Зона гостиной при этом оформлена в изысканных лиловых тонах, а портреты хозяйки в зеркальных рамах украшают главную акцентную стену. Среди прекрасных мелочей – люстра в стиле Гетсби с хрусталем и придиванный столик из стекла и металла, они выглядят невероятно привлекательно.
В гостиной под TV – дизайнерский декоративный камин без имитации дымохода, он может стать полочкой для красивых фотографий в рамах или подсвечников. Задняя стенка портала зеркальная, что позволяет удвоить эффект от огня и создать обворожительные блики по всей комнате.
В гостиной рядом со входом разместился шкаф-купе шириной более 3-х метров. Белые глянцевые фасады его дверей в стальных рамах декорированы зеркальными полосками.
Удивительно романтичная спальня расположилась возле окна и выглядит, как сказочный сон. Акцентная стена с французскими обоями, зеркала в пол справа от кровати, прикроватный столик с зеркальной столешницей – все это смотрится изумительно!
Со стороны спальни декоративная перегородка выглядит, как стеллаж для декора и мелких аксессуаров. Нижняя часть реализована как модуль для хранения с 4-мя ящиками для маленьких вещей.
Дизайн интерьера кухни выполнен в изящной комбинированной манере. Столовая выражает страсть к ар-деко и драматичному глянцу, тогда как гарнитур выполнен в стиле модерн, но тоже с использованием глянцевых фасадов.
С этого ракурса отлично видно кухонный гарнитур. Под TV мы найдем узкие полочки – хит сезона для малогабаритных квартир, а верхние шкафы чуть выше обычных и доходят до потолка.
Стильная ванная комната находится в отдельном помещении от туалетной и вмещает в себя раковину, стиральную машину и саму ванную чашу. Для последней дизайнеры подобрали стеклянный экран для использования в формате душа, а на туалетном столике мы найдем стильные аксессуары.
Стандартная по планировке (то есть очень маленькая) туалетная комната стала гламурной и очень стильной. Зеркало в стиле ар-деко перекликается с мозаикой акцентной стены, а биде здесь заменяет мини-душ справа от слива.
Небольшая прихожая, в которой нет окна, старается впустить больше солнечного света за счет зеркальной двери и зеркала, а также светлой отделки. Для полноценного модуля хранения здесь не нашлось места, поэтому дизайнеры решили остановиться на варианте вешалки и полочки для обуви, а также пуфика и декоративного стеллажа.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.