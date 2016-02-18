Дизайн однокомнатной в стиле ар-деко

Прекрасный вариант дизайна типовой однокомнатной квартиры без дорогостоящей перепланировки и со стандартными туалетной и ванной комнатами выглядит просто обворожительно!

Студия Волковых создала этот проект на вдохновении стилем ар-деко – его роскошью, глянцем, блеском и зеркалами. Приятно, что даже самые шикарные дизайнерские приемы, реализованные в проекте, не стоят множества усилий и не слишком отягощают бюджет.

Итак, посмотрим, как обычная однокомнатная стала роскошными классическим будуаром для ее хозяйки?