Вы живёте по принципам ваби-саби?

Просто – не значит дёшево. Это касается аксессуаров в интерьере ваби-саби. Правильно подобрать детали к этому стилю в современном мире не так уж просто. Они должны быть максимально натуральными, естественными и незаконченными. Как известно, натуральность стоит не малых денег. В оформлении ваби-саби приветствуются различные вазы, горшочки, мисочки, статуэтки, гравюры и т.д. Главное в коллекции Wabi Sabi – это природные материалы, такие как глина, камень, метал или дерево. Очень цениться в интерьере присутствие вещей ручной работы, особенно посуда. Она станет отличным дополнением к общей атмосфере. Не маловажными являются и различные растения, которые внесут жизнь в ваш дом. Горшочки для них тоже лучше подобрать из глины.

Как мы видим, в стиле ваби-саби правит не мода, а способность вещей рассказать свою историю. В нём нет ничего лишнего, что могло бы отвлекать внимание. Ваби-саби создан для уюта и уединения, чтоб человек мог привести свои мысли в порядок.

Но не стоит расстраиваться, если интерьер ваби-саби вам не по карману. Главное быть креативными и находчивыми, тогда дом можно оформить своими руками. Уникальность этому стилю добавят национальные мотивы. Не обязательно же всё перенимать у японцев. «Минимализм» можно создать и самому. Оформление комнат в соответствующих цветах – половина проблемы, главное – внести правильные детали. Постарайтесь поискать на чердаке в своей деревне старые глиняные горшки, чашки, тарелки. Они станут незаменимыми аксессуарами в вашем доме. Если же таких вы не найдёте, то сейчас можно легко купить обычный глиняный горшочек и задекорировать его с помощью баллончиков различных цветов под старину. Ярким элементом также станут различные корзинки и деревянные сундуки. Включите фантазию, и у вас всё получиться!