Вы живёте по принципам ваби-саби?

Ваби-саби – это один из самых необычных дизайнерских направлений в интерьере. Свой путь он начал в Японии, но вскоре покорил своей особенностью, простотой и непринуждённостью весь мир. Впервые в Европе о нем узнали в XX веке – это стало началом японской культуры в западных странах. Именно интерьер в стиле ваби-саби был зачинателем всем известного европейского «минимализма». Обычным европейцам будет нелегко сразу прижиться к такому интерьеру.
Тенденция оформления ваби-саби не ставит акценты на роскоши или яркости, она создана для того, чтобы искать истину, смысл и красоту намного глубже, а не поверхности. Стиль ваби-саби часто можно встретить в японских гостиницах, в самих дорогих номерах. Это указывает на то, насколько ценят японцы неподдельность, искренность и простоту, которую «впитал» в себя ваби-саби. Теперь, даже в современном интерьере европейца можно увидеть мотивы этого стиля. Они с охотой оформляют весь дом старинными материалами под ваби-саби, давая новую жизнь изношенным вещам со своей, особенной историей.
Если перевести словосочетание «ваби-саби», то дословно оно будет звучать как скромность, простота, спокойствие. «Ваби» − непритязательная простота, а саби – гармония в одиночестве. Этот стиль являет собой японскую красоту и утончённость. Она выражается не только в одном из стилей интерьера, это целая философия и образ жизни японцев. Особенность тенденции дизайна ваби-саби заключается в том, чтобы показать то, что именно хаос правит над точностью и рассудительностью. Это выражено в асимметрии и неправильности линий. Ваби-саби хочет показать нам хорошие стороны несовершенного мира.
Для этого дизайнеры
WABI SABI Shop&Gallery постарались
продемонстрировать нам саму текстуру
использованных материалов, не скрывая
их под слоем неестественных красок. Они
не выбирают те детали интерьера, которые
явно заявляют о своей новизне, предпочтение
отдаётся более «выдержанным» вещам,
которые имеют давнюю историю.
Японцы очень ценят пространство, поэтому не привыкли заставлять все свободные щели. Это и является одним из главных особенностей такого дизайна. Если дать самую точную характеристику ваби-саби, то можно сказать что он характеризует любовь к жизни.
В японском интерьере должны преобладать естественные и лёгкие оттенки. Для создания интерьера под старину лучше использовать белые, бежевые, молочные, серые и коричневые цвета. Особую популярность имеет грязно-белый цвет. Именно он может настолько точно передать настроение дизайна ваби-саби. Его часто используют в отделке стен, пола или мебели. Тенденция дизайна ваби-саби включает в себя непрерывную связь с природой. Для этого в интерьере активно используют темные породы деревьев, которые ярко контрастируют на фоне светлых стен. Все материалы, которые применяют в ваби-саби, стараются оставлять необработанными. Это же касается и деревянных поверхностей, которые ни в коем случае не должны быть окрашенными в неестественные цвета, а только слегка скрыты лаком. Это не только создаёт уникальный интерьер в вашем доме, но и поддерживает в нём уникальную атмосферу. Таким образом, японцы стремятся показать всю красоту несовершенства.
Как мы уже говорили, главное в этом стиле − простота, не навязчивость и естественность. Это касается не только мелких деталей дизайна ваби-саби, но и самой отделки стен. Лучшими материалами станет камень, дерево, кирпич, металл или бетон. Не имеет значение, что это будет, главное, чтобы они могли сами «говорить» о себе. Удачным материалом для отделки стен станет кирпич, закрашенный в светлые тона. Дом ни в коем случае не должен кричать о своей новизне и роскоши, только сдержанность и скромность. Тенденция оформления в стиле немного похожа на рустикальный стиль, более того, можно заметить чёткие мотивы его оформления в ваби-саби . Но, в отличии от рустикального, второй таит в себе философию и таинственность японской красоты. Минимум отделки, шлифовки, покраски, а максимум естественности и не совершенности. Ваби-саби не признаёт искусственности и шика – всё должно быть лёгким и ненавязчивым.
Мебель для этого стиля тоже нужно подбирать особенную. При её выборе стоит обращать внимание на натуральные и природные материалы. Мебель не должны быть идеальной, она может выглядеть незавершённой и асимметричной. В дизайне интерьера ваби-саби часто используют мебель ручной работы, которая ещё больше подчёркивает особенность стиля. Неотесанный камень, которым обложен камин, шероховатая поверхность дерева, «изношенный» вид, странные формы скамеек, стульев, столов – это то, что выделяет японский интерьер. Но, не смотря на то, что ваби-саби подразумевает старинные, затёртые вещи, это не значит, что в него нельзя внести современных ноток. Новые технологии отлично сочетаются с несовершенным японским стилем. Дизайнеры научились комбинировать современность со стариной, а это добавляет в классический стиль ваби-саби свежих ноток.
Лучшими материалами для пола в стиле ваби-саби будут дерево или бетон. Никаких изысканных паркетов, ковролина или яркого кафеля, только сдержанность и простота. Если это бетонный пол, то он должен быть хорошо отшлифован. Материал может выглядеть потёртым и стареньким – это станет основой для всего дизайна интерьера в стиле ваби-саби. Если же вам по душе дерево, то оно должно также показывать своим видом свою древнюю историю. Современные строительные магазины предоставляют нам огромный выбор различных видов покрытий для пола, которые сделаны под интерьер ваби-саби. Они станут хорошими помощниками в создании этого уникального дизайна.
Просто – не значит дёшево. Это касается аксессуаров в интерьере ваби-саби. Правильно подобрать детали к этому стилю в современном мире не так уж просто. Они должны быть максимально натуральными, естественными и незаконченными. Как известно, натуральность стоит не малых денег. В оформлении ваби-саби приветствуются различные вазы, горшочки, мисочки, статуэтки, гравюры и т.д. Главное в коллекции Wabi Sabi – это природные материалы, такие как глина, камень, метал или дерево. Очень цениться в интерьере присутствие вещей ручной работы, особенно посуда. Она станет отличным дополнением к общей атмосфере. Не маловажными являются и различные растения, которые внесут жизнь в ваш дом. Горшочки для них тоже лучше подобрать из глины.
Как мы видим, в стиле ваби-саби правит не мода, а способность вещей рассказать свою историю. В нём нет ничего лишнего, что могло бы отвлекать внимание. Ваби-саби создан для уюта и уединения, чтоб человек мог привести свои мысли в порядок.
Но не стоит расстраиваться, если интерьер ваби-саби вам не по карману. Главное быть креативными и находчивыми, тогда дом можно оформить своими руками. Уникальность этому стилю добавят национальные мотивы. Не обязательно же всё перенимать у японцев. «Минимализм» можно создать и самому. Оформление комнат в соответствующих цветах – половина проблемы, главное – внести правильные детали. Постарайтесь поискать на чердаке в своей деревне старые глиняные горшки, чашки, тарелки. Они станут незаменимыми аксессуарами в вашем доме. Если же таких вы не найдёте, то сейчас можно легко купить обычный глиняный горшочек и задекорировать его с помощью баллончиков различных цветов под старину. Ярким элементом также станут различные корзинки и деревянные сундуки. Включите фантазию, и у вас всё получиться!