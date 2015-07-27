Дом мечты с «изюминкой»

Красивый и новый деревянный дом не обязательно должен соответствовать всем традициям в классическом дизайне. В этот раз мы представляем вам нестандартный проект коттеджа в стиле шале с элементами эклектики.
Авторами проекта
являются дизайнеры из FORMA-T STUDIO.
Классические балконы в стиле шале с массивными деревянными перилами добавляют атмосферности дома в горах. Облицовка цоколя брутальным серым камнем тоже визуально утяжеляет легкую конструкцию, которая имеет практически сплошное панорамное остекление.
Утопающее в зелени шале в современном варианте полностью открыто природе — большие окна дают возможность наслаждаться потрясающими видами, тогда как в оригинале маленькие окошки использовались просто для освещения.
Великолепие натурального дерева, покрашенного в два традиционных цвета дает право этому экстерьеру называться новым вариантом идеального загородного дома для любителей домашнего уюта.
Внутри мы находим наполненный светом интерьер, с деревянными полами и видимыми потолочными балками. Каменная отделка присутствует в интерьере гостиной, добавляя комнате колорита. Единственным цветовым акцентом является васильковый цвет, нежно отражающий лучи солнца в текстиле.
Гостиная в этом проекте объединена с парадной столовой. Мраморная отделка пола и многочисленные светильники заставляют эту зону блестеть, как дворец. Несущие колонны в комнате оформлены деревянными экранами с рейками, а вывешенные предметы искусства имеют персональную подсветку.
Продолжая путешествие по дому, мы наблюдаем, как в коридоре начинают доминировать азиатские традиции. Кажется, что на этой кухне витает аромат либо суши, либо аппетитного плова. Минимализм имеет здесь очень современные очертания, тогда как натуральное дерево возвращает нас в эпоху самураев.
Весьма неожиданно в этом дизайн-проекте использование кухни в стиле минимализм. Главная рабочая поверхность является кухонным островом, и как дополнение к ней здесь встроены системы хранения и бытовая техника. Для завтраков и легких перекусов остров используется и как барная стойка.
Эклектика — это, чаще всего, смешение именно традиционных европейских стилей различных эпох. Но в этом интерьере мы можем видеть и колониальное восточное влияние, которое добавляет всему дому атмосферу уютного минимализма.
Черный лак здесь соседствует с неокрашенным деревом, мрамор — с изящными изгибами металла, а подсветка объединяет все элементы с помощью эффектного мерцания.
Еще одна комната для отдыха расположилась в уютном уголке дома на первом этаже. Каминная имеет два дивана и выступающий очаг и предназначена прежде всего для проведения здесь зимних вечеров.
Но каждый из родителей и дети могут использовать эту комнату для встреч друзей, тогда как основная гостиная остается местом просмотра кинофильмов.
Элегантная деревянная лестница со стеклянными перилами сама по себе достаточно эклектична и позволяет объединить уже упомянутые два стиля в холле. Поднимаясь наверх, мы видим несколько дверей спален и ванных комнат, а в другом крыле — зимний сад, фотографию которого вы можете увидеть ниже.
Для детской комнаты в доме было выделено особое место прямо под сводом крыши. Внизу разместили диванную зону и кабинет, тогда как наверху располагается сама спальня.
Одна из стен оформлена фото-обоями с изображением белоснежной яхты. Так, стандартная морская тема для детской мальчика здесь принимает более аристократичный вид.
Эта комната находится над каминной и имеет прекрасный вид на бушующую по трем сторонам растительность. Уютное местечко может быть использовано как творческая студия, библиотека, место для чтения или игр детей.
Ванная с нишей выглядит слегка футуристично на фоне остального интерьера и напоминает мультифункциональную пещеру или грот.
Если вас интересует эффектный дизайн ниш в интерьере вашего дома, присмотритесь к нашим идеям в другой статье.
С другой стороны дома видно, как в отделке красиво гармонируют все материалы, а асимметричность фасада лишь играет на руку столь интересному проекту.