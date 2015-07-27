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Дом мечты с «изюминкой»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Речник, Forma-T studio Forma-T studio
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Красивый и новый деревянный дом не обязательно должен соответствовать всем традициям в классическом дизайне. В этот раз мы представляем вам нестандартный проект коттеджа в стиле шале с элементами эклектики.

Авторами проекта являются дизайнеры из FORMA-T STUDIO.

Экстерьер и терраса

фото "после" Forma-T studio
Forma-T studio

фото после

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Классические балконы в стиле шале с массивными деревянными перилами добавляют атмосферности дома в горах. Облицовка цоколя брутальным серым камнем тоже визуально утяжеляет легкую конструкцию, которая имеет практически сплошное панорамное остекление.

Утопающее в зелени шале в современном варианте полностью открыто природе — большие окна дают возможность наслаждаться потрясающими видами, тогда как в оригинале маленькие окошки использовались просто для освещения.

Великолепие натурального дерева, покрашенного в два традиционных цвета дает право этому экстерьеру называться новым вариантом идеального загородного дома для любителей домашнего уюта.

Главная гостиная

фото гостиная Forma-T studio
Forma-T studio

фото гостиная

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Внутри мы находим наполненный светом интерьер, с деревянными полами и видимыми потолочными балками. Каменная отделка присутствует в интерьере гостиной, добавляя комнате колорита. Единственным цветовым акцентом является васильковый цвет, нежно отражающий лучи солнца в текстиле.

Столовая

фото гостиная Forma-T studio
Forma-T studio

фото гостиная

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Гостиная в этом проекте объединена с парадной столовой. Мраморная отделка пола и многочисленные светильники заставляют эту зону блестеть, как дворец. Несущие колонны в комнате оформлены деревянными экранами с рейками, а вывешенные предметы искусства имеют персональную подсветку.

Лестничный холл и коридор

фото холл Forma-T studio
Forma-T studio

фото холл

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Продолжая путешествие по дому, мы наблюдаем, как в коридоре начинают доминировать азиатские традиции. Кажется, что на этой кухне витает аромат либо суши, либо аппетитного плова. Минимализм имеет здесь очень современные очертания, тогда как натуральное дерево возвращает нас в эпоху самураев.

Глянцевая черно-белая кухня

фото кухня Forma-T studio
Forma-T studio

фото кухня

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Весьма неожиданно в этом дизайн-проекте использование кухни в стиле минимализм. Главная рабочая поверхность является кухонным островом, и как дополнение к ней здесь встроены системы хранения и бытовая техника. Для завтраков и легких перекусов остров используется и как барная стойка.

Эклектика — это, чаще всего, смешение именно традиционных европейских стилей различных эпох. Но в этом интерьере мы можем видеть и колониальное восточное влияние, которое добавляет всему дому атмосферу уютного минимализма.

Черный лак здесь соседствует с неокрашенным деревом, мрамор — с изящными изгибами металла, а подсветка объединяет все элементы с помощью эффектного мерцания.

Каминная

фото каминная Forma-T studio
Forma-T studio

фото каминная

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Еще одна комната для отдыха расположилась в уютном уголке дома на первом этаже. Каминная имеет два дивана и выступающий очаг и предназначена прежде всего для проведения здесь зимних вечеров.

Но каждый из родителей и дети могут использовать эту комнату для встреч друзей, тогда как основная гостиная остается местом просмотра кинофильмов.

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Холл на втором этаже

фото холл 2 этажа Forma-T studio
Forma-T studio

фото холл 2 этажа

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Элегантная деревянная лестница со стеклянными перилами сама по себе достаточно эклектична и позволяет объединить уже упомянутые два стиля в холле. Поднимаясь наверх, мы видим несколько дверей спален и ванных комнат, а в другом крыле — зимний сад, фотографию которого вы можете увидеть ниже.

Двухуровневая детская

фото детская Forma-T studio
Forma-T studio

фото детская

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Для детской комнаты в доме было выделено особое место прямо под сводом крыши. Внизу разместили диванную зону и кабинет, тогда как наверху располагается сама спальня.

Одна из стен оформлена фото-обоями с изображением белоснежной яхты. Так, стандартная морская тема для детской мальчика здесь принимает более аристократичный вид.

Зимний сад

фото зимний сад Forma-T studio
Forma-T studio

фото зимний сад

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Эта комната находится над каминной и имеет прекрасный вид на бушующую по трем сторонам растительность. Уютное местечко может быть использовано как творческая студия, библиотека, место для чтения или игр детей.

Ванная

фото ванная комната 2 Forma-T studio
Forma-T studio

фото ванная комната 2

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

Ванная с нишей выглядит слегка футуристично на фоне остального интерьера и напоминает мультифункциональную пещеру или грот.

Если вас интересует эффектный дизайн ниш в интерьере вашего дома, присмотритесь к нашим идеям в другой статье.

Экстерьер

фото "после" Forma-T studio
Forma-T studio

фото после

Forma-T studio
Forma-T studio
Forma-T studio

С другой стороны дома видно, как в отделке красиво гармонируют все материалы, а асимметричность фасада лишь играет на руку столь интересному проекту.

Глянцевая кухня: плюсы и минусы
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