Дом мечты с «изюминкой»

Весьма неожиданно в этом дизайн-проекте использование кухни в стиле минимализм. Главная рабочая поверхность является кухонным островом, и как дополнение к ней здесь встроены системы хранения и бытовая техника. Для завтраков и легких перекусов остров используется и как барная стойка.

Эклектика — это, чаще всего, смешение именно традиционных европейских стилей различных эпох. Но в этом интерьере мы можем видеть и колониальное восточное влияние, которое добавляет всему дому атмосферу уютного минимализма.

Черный лак здесь соседствует с неокрашенным деревом, мрамор — с изящными изгибами металла, а подсветка объединяет все элементы с помощью эффектного мерцания.