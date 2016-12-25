Секреты выращивания ароматических трав в помещении

Выращивание ароматических трав не только для кухни позволяет использовать их в косметических целях и употреблять более полезную пищу, при этом экономя деньги на покупке свежих растительных ингредиентов, добавляемых в блюда.

Небольшой садик, оригинально обустроенный и ухоженный, привлекателен на вид и с эргономической точки зрения также наделен преимущества. Ароматические растения не только для кухни позволят создать в доме уютные уголки полезной растительности, источающие приятный аромат. Кроме того, использование выращенных в доме растений в зимний период позволит пополнить свой рацион полезными веществами, витаминами не выходя из дома.

Целебные и ароматические свойства этих трав можно использовать не только в кулинарных целях.

1. Добавлением в воду ароматных сушенных или свежих растений позволит сделать принятие ванн приятным и полезным. Среди трав, которые наиболее часто применяются для этих целей, следует отметить ромашку, мяту, лаванду, шалфей.

2. Сухие ароматические травы в саше раскладываются в шкафах, где хранится одежда, при этом она имеет приятный запах, который попутно отпугивает моль.

3. Если есть желание и время можно самостоятельно приготовить маску для лица с использованием ароматической травы или сделать отвар для полоскания волос. Для этих целей подойдут ромашка, крапива, шалфей.

4. Целебные свойства трав иногда заставляют многих людей выращивать их у себя на подоконниках, чтобы готовить отвары, настои и употреблять их по назначению.