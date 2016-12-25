Секреты выращивания ароматических трав в помещении

Ароматические травы практически все обладают лекарственными свойствами. Их состав богат ароматными, вкусовыми и минеральными веществами, витаминами. Все эти компоненты улучшают пищеварение, влияют на образование желчи и сока желудка и имеют много других полезных свойств. Поэтому каждой хозяйке просто необходимо иметь в своем доме ароматические травы и использовать их как на кухне, так и для своего здоровья и красоты. Чем хороши ароматические травы и как их выращивать, попробуем разобраться.
Выращивание ароматических трав не только для кухни позволяет использовать их в косметических целях и употреблять более полезную пищу, при этом экономя деньги на покупке свежих растительных ингредиентов, добавляемых в блюда.
Небольшой садик, оригинально обустроенный и ухоженный, привлекателен на вид и с эргономической точки зрения также наделен преимущества. Ароматические растения не только для кухни позволят создать в доме уютные уголки полезной растительности, источающие приятный аромат. Кроме того, использование выращенных в доме растений в зимний период позволит пополнить свой рацион полезными веществами, витаминами не выходя из дома.
Целебные и ароматические свойства этих трав можно использовать не только в кулинарных целях.
1. Добавлением в воду ароматных сушенных или свежих растений позволит сделать принятие ванн приятным и полезным. Среди трав, которые наиболее часто применяются для этих целей, следует отметить ромашку, мяту, лаванду, шалфей.
2. Сухие ароматические травы в саше раскладываются в шкафах, где хранится одежда, при этом она имеет приятный запах, который попутно отпугивает моль.
3. Если есть желание и время можно самостоятельно приготовить маску для лица с использованием ароматической травы или сделать отвар для полоскания волос. Для этих целей подойдут ромашка, крапива, шалфей.
4. Целебные свойства трав иногда заставляют многих людей выращивать их у себя на подоконниках, чтобы готовить отвары, настои и употреблять их по назначению.
Можно выращивать ароматические травы не только на кухне. Для их хорошего роста прекрасно подходит балкон или лоджия. Некоторые из них прекрасно себя чувствуют и в комнате. Как и любые другие растения, ароматические травы требуют постоянного ухода, полива, замены грунта и его подпушивания.
Однако, такой декор дизайнеры советуют внедрять очень осторожно. Использование ароматических трав, не только для кухни может, к сожалению, иметь не только приятные стороны. Если в доме есть люди, страдающие различными формами аллергий, выращивание ароматических растений категорически противопоказано. Не желательно выращивать их в квартире, если кто-либо из домочадцев имеет астму или другие заболевания, при которых контакт с пряностями и ароматическими растениями противопоказан.
Одним из самых интересных и рекомендованных для выращивания из ароматических трав не только для кухни является базилик. Южное растение, нежное и солнцелюбивое, требует утреннего полива. Удачное освещение и постоянная влажность почвы создаст прекрасные условия для жизни и роста этого растения в квартире. При этом комнатный базилик будет иметь столько же эфирных масел, сколько их находится в базилике, растущем в огороде. Особый аромат этого чудесного растения наиболее сильный в самом начале его цветения. Примечательным есть то, что этот аромат способен отпугивать комаров. И если в комнате будет расти базилик, комары в ночное время беспокоить хозяев дома не будут.
Для кулинарных рецептов наиболее подходят свежие листья базилика, так как во время сушки он становится значительно менее ароматным. Для того чтобы базилик хорошо себя чувствовал в квартире, стоять он должен на окне с солнечной стороны. Размножается он семенами и черенкованием. Растение, выращенное из семян, будет всходить дольше, но при этом оно даст хорошую зелень и будет длительнее пригодно к употреблению, так как растение можно использовать только до периода его цветения. Базилик, посаженый из черенка, быстрее даст побеги, зацветет и куст его будет менее пышным. Высаживать это растение можно круглый год.
Для посадки используется 1 часть биогумуса и 2 части волокна кокоса. Перед посадкой землю нужно хорошо увлажнить, а семена выдержать в слабом растворе марганцовки. Нельзя забывать о дренаже, это обязательное условие нормального развития и роста базилика. Семена, посаженные в грунт, нужно закрыть пленкой до первых всходов. Если температура в помещении находится в пределах + 22-25 градусов, всходы появятся через 3-5 дней. Температурой, которая наиболее благоприятна для базилика, считается + 20-25 С°.
Лаванда как ароматическая трава не только для кухни, может выращиваться в комнатных условиях так же, как и в саду. Она имеет противовоспалительные и спазмолитические свойства и с его помощью можно лечить респираторные заболевания, неврозы, стрессы, и заболевания ЖКТ. Ее с успехом применяют в кулинарии, парфюмерии и используют как ароматерапию.
Это растение очень любит свет, влагу (без переизбытка) и плодородную почву с низким уровнем кислотности. Наиболее благоприятное место для ее высадки – солнечная сторона. Дренаж у растения должен быть хороший. Лаванда быстро вырастает, вредители ее редко поражают, особенного ухода ей не нужно, только подрезание куста.
Большое количество аромамасел в цветах лаванды делает ее исключительно ароматной. Цветы этого растения можно употреблять для приготовления успокаивающего чая, обладающего седативными свойствами. В состав цветов входят эфирные масла, витамины, кумарины, дубильные вещества и много других полезных компонентов.
Выращивание лаванды дело не очень простое. Для высаживания в квартирных условиях подходит французская лаванда. Ее посадка производится черенками или отводками на глубину 2-3 см, после этого ее нужно укрыть пленкой и активно увлажнять. Когда черенки укоренятся, их с особой осторожностью пересаживают. Лаванде неприятны частые пересадки, но она любит рыхлый грунт с доступом воздуха к корням и нечастый полив. Обрезку нужно делать минимальную, так как она может погибнуть.
Розмарин славится своими целебными свойствами в борьбе с раковыми клетками. Он благотворно влияет на нервную систему и улучшает аппетит. Для выращивания этой ароматической травы не только на кухне, но и на балконе, нужно воспользоваться черенком. Из семян выращивать это растение труднее. Черенок опускается в воду и при появлении корней высаживается в землю. Этому растению нравится солнце, а вода не очень, поливать его нужно довольно умеренно. Хоть это растение неприхотливо в уходе, резкой смены температуры оно не любит.
О полезных свойствах мяты знают все. Она успокаивает, обезболивает, дарит хороший сон и снимает нервное напряжение, а также борется с головной болью и другими заболеваниями. Выращивать на подоконнике эту ароматическую траву не только на кухне, легко. Для этого подходят как семена, так и черенки. Всходы появляются быстро и при регулярном поливе это растение будет хорошо и быстро расти, так как оно неприхотливо в уходе. В летнее время мята любит быть в тени. Под осень ее можно ставить на лоджии при температуре не ниже + 15 С° и избегать сквозняков.
Это только небольшая часть ароматических трав не только для кухни, но и для здоровья, красоты и молодости. Выращивание этих чудодейственных и очень полезных растений совершенно необременительное, а польза от них очень велика.
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