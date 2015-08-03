Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Ландшафтный дизайн дачного участка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Ландшафтный дизайн на маленьком участке может стать достаточно сумбурным занятием, если не найти правильный к нему подход. В этой статье мы разложим по полочкам все секреты того, как можно создать красивый сад без особых хлопот.

В первую очередь, с помощью декоративно цветущих и лиственных насаждений обозначьте вашу зону отдыха. Это может быть веранда, настил для патио или просто зеленая полянка для пикников.

Напомним, что выбор конкретных растений зависит от вашей климатической зоны и типа почвы. Если вы хотите создать эстетику, требующую минимального ухода, обратитесь к злаковым, суккулентами и традиционным местным растениям.

Атмосфера очарования и изобилия

Rear Garden Barnes Walker Ltd Сад в рустикальном стиле
Barnes Walker Ltd

Rear Garden

Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd
Barnes Walker Ltd

Очень декоративными, но при этом неприхотливыми в средней полосе будут кустовые хризантемы, люпин, ромашка садовая, ирисы, пионы, лилейники, хоста, эхинацея, многолетние астры, флоксы, рудбекия рассеченная. Эти растения отлично справляются с отвоевыванием территории у сорняков при минимальной помощи с вашей стороны.

Кроме того, все они многолетние и разноцветные, что позволяет за один год создать весь образ сада. Из кустарников выбирайте сирень, шиповник, калину, гортензию и рябинник и вам не придется тратить слишком много времени на свой сад.

Для ранних весенних цветов мы советуем вам создать одну или две клумбы, где вы будете высаживать первоцветы и луковичные, без которых не обойдется ни один сад. В этой зоне работы у вас будет больше, но если вы четко обозначите ее границы, вам будет гораздо легче.

Интересные скульптуры

Mad March Hares in bronze wire Rupert Till Сад в стиле кантри
Rupert Till

Mad March Hares in bronze wire

Rupert Till
Rupert Till
Rupert Till

Одним из модных трендов в дачном ландшафтном дизайне являются плетеные скульптуры. Они могут быть сделаны вами самими либо куплены в магазине.

По-прежнему очень популярны скульптуры в виде металлических шаров, классические вазы и фигурки Будды.

Зонирование участка

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs Сад в стиле модерн
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

Для того, чтобы заставить каждый квадратный метр работать на вас, следует разделить всю площадь на зоны. Наравне с обычным типом посадки вы можете также использовать вертикальное озеленение, а с помощью экранов создать порядок во дворе.

Мульчирование

Getting up Close Alitura Landscape and Garden Design Сад в стиле модерн
Alitura Landscape and Garden Design

Getting up Close

Alitura Landscape and Garden Design
Alitura Landscape and Garden Design
Alitura Landscape and Garden Design

Не забывайте про такую полезную вещь в садоводстве, как мульчирование. Мелкий щебень, галька, керамзит, сухая трава, любые камешки и ракушки помогут почве сберечь влагу и придадут участку особый шарм.

Альпийская горка

Реализация Альпинарий на дачном участке Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Реализация Альпинарий на дачном участке

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Альпийская горка, рокарий, декоративные инсталляции и другие интересные трудозатратные вещи настоятельно советуем вам внедрять только после получения полного представления о том, как будет использоваться каждый уголок вашего участка.

Садово-парковая зона

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes Сад в стиле кантри
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

Проектируя зонирование участка, обязательно составьте список всех элементов с примерной площадью, чтобы было легче размещать на плане. Вы даже можете вырезать специальные шаблоны «песочница», «огород» и другие, пытаясь найти идеальную конфигурацию.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Плавный переход между зонами

Little Eden Aralia Сад в стиле кантри Камень Бежевый
Aralia

Little Eden

Aralia
Aralia
Aralia

Неровные плавные линии посадок и дорожек помогут создать особенно расслабляющий эффект на участке. Пользуйтесь скругленными формами в саду для получения максимально природной умиротворяющей атмосферы.

Ограждения — часть ландшафта

Дом в Оренбурге, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в классическом стиле
Максим Любецкий

Дом в Оренбурге

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Очень важно при установлении дачного забора найти золотую середину между приватностью и красотой. Очень высокие и слишком глухие могут помешать вам наслаждаться природой.

В этом проекте архитектор Максим Любецкий старался максимально осторожно добиться большей интимности пространства. Идиллический белый забор и романтичная пергола, увитая цветами, помогли ему в этом.

Разноуровневые посадки

Дом, Николай Карачев Николай Карачев Сад в классическом стиле
Николай Карачев

Дом

Николай Карачев
Николай Карачев
Николай Карачев

Для миксбордеров, клумб и рабаток очень удобно использовать разноуровневые посадки.

Генеральный план участка

Дом в Оренбурге, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в классическом стиле
Максим Любецкий

Дом в Оренбурге

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Иметь представление о том, как будет выглядеть ваш участок сверху, очень полезно для эффективности проекта. 3D-визуализациями может заняться архитектор или ландшафтный дизайнер.

Французский декоративный стиль

West London Contemporary Front Garden Christine Wilkie Garden Design Сад в стиле модерн
Christine Wilkie Garden Design

West London Contemporary Front Garden

Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design

На маленьком участке все приемы французского декоративного огорода могут быть использованы с небольшими поправками.

Азиатский символический сад

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Сад в азиатском стиле
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Если вы — любитель простого и аккуратного дизайна, обратитесь к восточному типу сада. В первую очередь, он создан для медитации и чайных церемоний в тишине и спокойствии.

Инновационный минимализм

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging Сад в стиле модерн
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

С помощью плит и различных конструкций вы можете создать на участке и образец передового минимализма. Для этого вам понадобится как минимум 2—3 площадки разного уровня, мощение крупной плиткой, квадратные контейнеры и вазоны, а также строгого вида навес или беседка, покрашенные в черный или белый.

Различные типы дорожек

Загородный дом, Leonid Voronin Architect Leonid Voronin Architect Сад в классическом стиле
Leonid Voronin Architect

Загородный дом

Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect
Leonid Voronin Architect

Особое внимание уделите дорожкам в дизайне вашего участка. В первую очередь, определитесь с материалом: камень, дерево и плитка конкурируют друг с другом за право называться самыми популярными. Устройство дорожки может быть сплошное или прерывистое, а сама она ровной или с изгибами.

По линеечке

Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год. homify Сад в стиле модерн
homify

Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год.

homify
homify
homify

Посадки в соответствии со строгой геометрией помогут сделать сад более аккуратным.

Другие идеи для дизайна сада, участка и огорода смотрите в нашей коллекции.

А о дизайне интерьера идеальной дачи можно прочитать в другой нашей статье.

Оформление дорожек и палисадника

はつが野 中庭の家, Garden design office萬葉 Garden design office萬葉 Сад в эклектичном стиле
Garden design office萬葉

Garden design office萬葉
Garden design office萬葉
Garden design office萬葉

Там, где у вас особо узкие проходы и совсем не хватает места, посадите простые кустовые растения, типа хризантем или ромашек, ровной рабаткой.

Если посадки будут достаточно плотными, вам даже не придется иметь дело с сорняками.

Вечерняя романтика

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Не забудьте и про вечернее освещение дачного участка, которое может украсить ваши ужины на свежем воздухе и оставить в памяти незабываемые воспоминания.

Демократичная эклектика – американский стиль
А у вас есть дача? Какие приемы по декорированию вы используете?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо