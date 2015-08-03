Ландшафтный дизайн дачного участка

Ландшафтный дизайн на маленьком участке может стать достаточно сумбурным занятием, если не найти правильный к нему подход. В этой статье мы разложим по полочкам все секреты того, как можно создать красивый сад без особых хлопот.
В первую очередь, с помощью декоративно цветущих и лиственных насаждений обозначьте вашу зону отдыха. Это может быть веранда, настил для патио или просто зеленая полянка для пикников.
Напомним, что выбор конкретных растений зависит от вашей климатической зоны и типа почвы. Если вы хотите создать эстетику, требующую минимального ухода, обратитесь к злаковым, суккулентами и традиционным местным растениям.
Очень декоративными, но при этом неприхотливыми в средней полосе будут кустовые хризантемы, люпин, ромашка садовая, ирисы, пионы, лилейники, хоста, эхинацея, многолетние астры, флоксы, рудбекия рассеченная. Эти растения отлично справляются с отвоевыванием территории у сорняков при минимальной помощи с вашей стороны.
Кроме того, все они многолетние и разноцветные, что позволяет за один год создать весь образ сада. Из кустарников выбирайте сирень, шиповник, калину, гортензию и рябинник и вам не придется тратить слишком много времени на свой сад.
Для ранних весенних цветов мы советуем вам создать одну или две клумбы, где вы будете высаживать первоцветы и луковичные, без которых не обойдется ни один сад. В этой зоне работы у вас будет больше, но если вы четко обозначите ее границы, вам будет гораздо легче.
Одним из модных трендов в дачном ландшафтном дизайне являются плетеные скульптуры. Они могут быть сделаны вами самими либо куплены в магазине.
По-прежнему очень популярны скульптуры в виде металлических шаров, классические вазы и фигурки Будды.
Для того, чтобы заставить каждый квадратный метр работать на вас, следует разделить всю площадь на зоны. Наравне с обычным типом посадки вы можете также использовать вертикальное озеленение, а с помощью экранов создать порядок во дворе.
Не забывайте про такую полезную вещь в садоводстве, как мульчирование. Мелкий щебень, галька, керамзит, сухая трава, любые камешки и ракушки помогут почве сберечь влагу и придадут участку особый шарм.
Альпийская горка, рокарий, декоративные инсталляции и другие интересные трудозатратные вещи настоятельно советуем вам внедрять только после получения полного представления о том, как будет использоваться каждый уголок вашего участка.
Проектируя зонирование участка, обязательно составьте список всех элементов с примерной площадью, чтобы было легче размещать на плане. Вы даже можете вырезать специальные шаблоны «песочница», «огород» и другие, пытаясь найти идеальную конфигурацию.
Неровные плавные линии посадок и дорожек помогут создать особенно расслабляющий эффект на участке. Пользуйтесь скругленными формами в саду для получения максимально природной умиротворяющей атмосферы.
Очень важно при установлении дачного забора найти золотую середину между приватностью и красотой. Очень высокие и слишком глухие могут помешать вам наслаждаться природой.
В этом проекте архитектор Максим Любецкий старался максимально осторожно добиться большей интимности пространства. Идиллический белый забор и романтичная пергола, увитая цветами, помогли ему в этом.
Для миксбордеров, клумб и рабаток очень удобно использовать разноуровневые посадки.
Иметь представление о том, как будет выглядеть ваш участок сверху, очень полезно для эффективности проекта. 3D-визуализациями может заняться архитектор или ландшафтный дизайнер.
На маленьком участке все приемы французского декоративного огорода могут быть использованы с небольшими поправками.
Если вы — любитель простого и аккуратного дизайна, обратитесь к восточному типу сада. В первую очередь, он создан для медитации и чайных церемоний в тишине и спокойствии.
С помощью плит и различных конструкций вы можете создать на участке и образец передового минимализма. Для этого вам понадобится как минимум 2—3 площадки разного уровня, мощение крупной плиткой, квадратные контейнеры и вазоны, а также строгого вида навес или беседка, покрашенные в черный или белый.
Особое внимание уделите дорожкам в дизайне вашего участка. В первую очередь, определитесь с материалом: камень, дерево и плитка конкурируют друг с другом за право называться самыми популярными. Устройство дорожки может быть сплошное или прерывистое, а сама она ровной или с изгибами.
Посадки в соответствии со строгой геометрией помогут сделать сад более аккуратным.
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А о дизайне интерьера идеальной дачи можно прочитать в другой нашей статье.
Там, где у вас особо узкие проходы и совсем не хватает места, посадите простые кустовые растения, типа хризантем или ромашек, ровной рабаткой.
Если посадки будут достаточно плотными, вам даже не придется иметь дело с сорняками.