Ландшафтный дизайн дачного участка

Ландшафтный дизайн на маленьком участке может стать достаточно сумбурным занятием, если не найти правильный к нему подход. В этой статье мы разложим по полочкам все секреты того, как можно создать красивый сад без особых хлопот.

В первую очередь, с помощью декоративно цветущих и лиственных насаждений обозначьте вашу зону отдыха. Это может быть веранда, настил для патио или просто зеленая полянка для пикников.

Напомним, что выбор конкретных растений зависит от вашей климатической зоны и типа почвы. Если вы хотите создать эстетику, требующую минимального ухода, обратитесь к злаковым, суккулентами и традиционным местным растениям.