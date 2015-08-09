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Насколько безопасна перепланировка в квартире

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
подборка детских комнат, izooom izooom Детские комната в эклектичном стиле
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Собираетесь сделать перепланировку, но не знаете, что можно, а что нельзя? Читайте нашу статью с советами о том, как максимально безопасно изменить облик квартиры и получить официальное разрешение.

Чаще всего владельцев квартир интересует три типа перепланировки: объединение санузла, присоединение лоджии и снос стены между гостиной и кухней.

В данной статье мы обсудим все эти варианты, а также предоставим вашему вниманию примеры интерьеров после перепланировки.

Запрещено: снос несущих стен

Уютная гостиная в современном стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Столовая комната в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Уютная гостиная в современном стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Очень важно перед ремонтом и составлением дизайн-проекта понять, что именно категорически запрещено менять в вашей планировке. Изменения, угрожающие прочности несущих конструкций, а также те, что ухудшают сохранность фасада здания, не будут одобрены.

Кроме того, запрещены абсолютно любые работы, ухудшающие условия эксплуатации дома вами (и вашими соседями, в том числе). Жилая комната без естественного освещения или отопления тоже не будет признана годной. А еще запрещено устройство спален до 9 квадратных метров и шириной менее 2,25 метра. Но самым важным аспектом здесь является все-таки сохранность несущих стен, поэтому будьте крайне осторожны в данном вопросе.

Создание студии в однокомнатной квартире

apartment of 32sq.m., Entalcev Konstantin Entalcev Konstantin Гостиная в стиле лофт
Entalcev Konstantin

apartment of 32sq.m.

Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin
Entalcev Konstantin

Однокомнатная квартира не может лишиться единственной стены, без которой кухня объединится с жилой комнатой. Такая квартира может стать лишь полностью нежилым помещением.

Вы должны обязательно предусмотреть разграничение — легкие раздвижные двери из стекла, пластика или дерева. Учтите, что если стена в вашей однокомнатной является несущей, то планировка не будет одобрена вовсе.

Если кухня газифицирована

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda Гостиная в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 42м2

sreda
sreda
sreda

Кроме того, если у вас в квартире проведен газ, то по требованиям газовой службы вы тоже не сможете согласовать такую перепланировку. Заменив плиту на электрическую, вы решите проблему.

Запрещенные приемы с мокрыми зонами

Квартира в стиле пост-модерн, Denis Krasikov Denis Krasikov Гостиная в стиле лофт
Denis Krasikov

Квартира в стиле пост-модерн

Denis Krasikov
Denis Krasikov
Denis Krasikov

Ванные и санузлы вы можете переместить лишь в то место, где у соседей сверху и снизу размещен коридор, прихожая или кладовка. Кухню нельзя располагать под санузлом, а теплые полы категорически запрещается подключать к общему водоснабжению.

Запрещено: забирать общие чердак, подвал, коридор

Современная семейная квартира, OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в стиле модерн
OK Interior Design

Современная семейная квартира

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Если вы проведете процедуру перепланировки с присоединением в прошлом общих чердака, подвала или коридора, любой из жильцов может официально пожаловаться на вас, и тогда кроме большого штрафа вас вновь ждут ремонтные работы по демонтажу изменений.

Розетки, отверстия и каналы

Квартира в современном стиле Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Гостиная в стиле лофт
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Квартира в современном стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Если ваш дом является панельным, то новые коммуникационные каналы нарушают прочность несущей стены, соответственно, для такой работы требуется официальное согласование.

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Присоединение лоджии

Лоджия studio forma Балкон и веранда в стиле лофт
studio forma

Лоджия

studio forma
studio forma
studio forma

Увеличение площади квартиры за счет лоджии обязательно должно проводиться вместе с полным остекление и устройством отопления. Разрешение можно получить, только соблюдая эти строительные меры, в результате которых комната станет официально жилой.

Как узнать, какие стены несущие

Квартира для девушки, Иван Урека Иван Урека Гостиная в скандинавском стиле
Иван Урека

Квартира для девушки

Иван Урека
Иван Урека
Иван Урека

Выписку вы можете взять в ПИБе, где на плане квартире будут четко указаны характеристики каждой стены. Хотя гораздо легче обратиться к специалистам-дизайнерам, которые занимаются перепланировками, и спросить у них совета.

Возможно, по требованиям БТИ вам придется оставить часть стены, но не пугайтесь этого. Профессиональный дизайнер может сделать ваш интерьер красивым при любых условиях.

Законная перепланировка

Гостиная, Stanislav Booth Stanislav Booth Гостиная в стиле лофт
Stanislav Booth

Гостиная

Stanislav Booth
Stanislav Booth
Stanislav Booth

Даже если у вас есть полный дизайн-проект перепланировки квартиры, он не является реальной возможностью для ремонта. Согласование проекта в БТИ абсолютно обязательно для любого типа серьезных изменений.

Не спешите

трехкомнатная квартира, цуккини цуккини Балкон и веранда в стиле лофт
цуккини

трехкомнатная квартира

цуккини
цуккини
цуккини

Только после утверждения приступайте к работам. Настоятельно не рекомендуем начинать ремонт ранее, в надежде утвердительного ответа. Все работы, проведенные самостоятельно, могут повлечь за собой не только штрафы, но и реальный обвал и значительные разрушения.

Специалисты из БТИ будут сравнивать первоначальный вариант планировки с новым и оценивать безопасность изменений не только лично для вас, но и для всего дома.

Создание дополнительной стены

Скандинавия: визуализация современной квартиры , OK Interior Design OK Interior Design Гостиная в скандинавском стиле
OK Interior Design

Скандинавия: визуализация современной квартиры

OK Interior Design
OK Interior Design
OK Interior Design

Если вы хотите не разрушить, а создать новую стену, вам так же придется получить разрешение в БТИ. Здесь дело в том, что вы можете превысить нагрузку на плиты перекрытия.

Работы, не требующие согласования

подборка детских комнат, izooom izooom Детские комната в эклектичном стиле
izooom

подборка детских комнат

izooom
izooom
izooom

Работы по ремонту делятся на те, что не требуют согласования, те, что требуют согласования по эскизу, и третьи, для которых нужен проект для согласования.

Косметический ремонт (покраска, обои), установка встроенной мебели, замена сантехника (без перестановки!) относятся к тем мероприятиям, что согласования не требуют вовсе.

Согласование по эскизу

В белых тонах, Kristina Petraitis Design House Kristina Petraitis Design House Гостиная в скандинавском стиле
Kristina Petraitis Design House

В белых тонах

Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House
Kristina Petraitis Design House

Существует возможность согласовать определенные работы по эскизу (а не по полному проекту). В них входит разбор не несущих перегородок, устройство проемов в не несущих, заделка дверных проемов, создание легких перегородок, перестановка сантехники в пределах оригинального санузла и перестановка нагревательных и газовых приборов.

Согласование по проекту

Квартира Skandi Klubb, KYD BURO KYD BURO Столовая комната в скандинавском стиле
KYD BURO

Квартира Skandi Klubb

KYD BURO
KYD BURO
KYD BURO

Полный проект требуется для устройства проемов в несущих стенах, соединения нескольких квартир, создания проемов в перекрытиях, установки лестниц, несущих стен, для переноса туалетов и установки электроплит взамен газовых.

Выбираем: пено- или газобетонные блоки
А вы поддерживаете тенденцию перепланировки стандартных квартир?

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