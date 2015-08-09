Насколько безопасна перепланировка в квартире

Собираетесь сделать перепланировку, но не знаете, что можно, а что нельзя? Читайте нашу статью с советами о том, как максимально безопасно изменить облик квартиры и получить официальное разрешение.

Чаще всего владельцев квартир интересует три типа перепланировки: объединение санузла, присоединение лоджии и снос стены между гостиной и кухней.

В данной статье мы обсудим все эти варианты, а также предоставим вашему вниманию примеры интерьеров после перепланировки.