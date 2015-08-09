Насколько безопасна перепланировка в квартире

Собираетесь сделать перепланировку, но не знаете, что можно, а что нельзя? Читайте нашу статью с советами о том, как максимально безопасно изменить облик квартиры и получить официальное разрешение.
Чаще всего владельцев квартир интересует три типа перепланировки: объединение санузла, присоединение лоджии и снос стены между гостиной и кухней.
В данной статье мы обсудим все эти варианты, а также предоставим вашему вниманию примеры интерьеров после перепланировки.
Очень важно перед ремонтом и составлением дизайн-проекта понять, что именно категорически запрещено менять в вашей планировке. Изменения, угрожающие прочности несущих конструкций, а также те, что ухудшают сохранность фасада здания, не будут одобрены.
Кроме того, запрещены абсолютно любые работы, ухудшающие условия эксплуатации дома вами (и вашими соседями, в том числе). Жилая комната без естественного освещения или отопления тоже не будет признана годной. А еще запрещено устройство спален до 9 квадратных метров и шириной менее 2,25 метра. Но самым важным аспектом здесь является все-таки сохранность несущих стен, поэтому будьте крайне осторожны в данном вопросе.
Однокомнатная квартира не может лишиться единственной стены, без которой кухня объединится с жилой комнатой. Такая квартира может стать лишь полностью нежилым помещением.
Вы должны обязательно предусмотреть разграничение — легкие раздвижные двери из стекла, пластика или дерева. Учтите, что если стена в вашей однокомнатной является несущей, то планировка не будет одобрена вовсе.
Кроме того, если у вас в квартире проведен газ, то по требованиям газовой службы вы тоже не сможете согласовать такую перепланировку. Заменив плиту на электрическую, вы решите проблему.
Ванные и санузлы вы можете переместить лишь в то место, где у соседей сверху и снизу размещен коридор, прихожая или кладовка. Кухню нельзя располагать под санузлом, а теплые полы категорически запрещается подключать к общему водоснабжению.
Если вы проведете процедуру перепланировки с присоединением в прошлом общих чердака, подвала или коридора, любой из жильцов может официально пожаловаться на вас, и тогда кроме большого штрафа вас вновь ждут ремонтные работы по демонтажу изменений.
Если ваш дом является панельным, то новые коммуникационные каналы нарушают прочность несущей стены, соответственно, для такой работы требуется официальное согласование.
Увеличение площади квартиры за счет лоджии обязательно должно проводиться вместе с полным остекление и устройством отопления. Разрешение можно получить, только соблюдая эти строительные меры, в результате которых комната станет официально жилой.
Выписку вы можете взять в ПИБе, где на плане квартире будут четко указаны характеристики каждой стены. Хотя гораздо легче обратиться к специалистам-дизайнерам, которые занимаются перепланировками, и спросить у них совета.
Возможно, по требованиям БТИ вам придется оставить часть стены, но не пугайтесь этого. Профессиональный дизайнер может сделать ваш интерьер красивым при любых условиях.
Даже если у вас есть полный дизайн-проект перепланировки квартиры, он не является реальной возможностью для ремонта. Согласование проекта в БТИ абсолютно обязательно для любого типа серьезных изменений.
Только после утверждения приступайте к работам. Настоятельно не рекомендуем начинать ремонт ранее, в надежде утвердительного ответа. Все работы, проведенные самостоятельно, могут повлечь за собой не только штрафы, но и реальный обвал и значительные разрушения.
Специалисты из БТИ будут сравнивать первоначальный вариант планировки с новым и оценивать безопасность изменений не только лично для вас, но и для всего дома.
Если вы хотите не разрушить, а создать новую стену, вам так же придется получить разрешение в БТИ. Здесь дело в том, что вы можете превысить нагрузку на плиты перекрытия.
Работы по ремонту делятся на те, что не требуют согласования, те, что требуют согласования по эскизу, и третьи, для которых нужен проект для согласования.
Косметический ремонт (покраска, обои), установка встроенной мебели, замена сантехника (без перестановки!) относятся к тем мероприятиям, что согласования не требуют вовсе.
Существует возможность согласовать определенные работы по эскизу (а не по полному проекту). В них входит разбор не несущих перегородок, устройство проемов в не несущих, заделка дверных проемов, создание легких перегородок, перестановка сантехники в пределах оригинального санузла и перестановка нагревательных и газовых приборов.