Битва стройматериалов: кирпичный дом против бетонного

Кроме всех практичных аспектов стоит учитывать и рыночную стоимость материалов, ведь зачастую именно она подталкивает нас к определенному выбору. Здесь расчет идет довольно сложный, так как материалы имеют различные характеристики. Например, дом из газобетона в среднем возводится на 15—25% быстрее, чем кирпичный. Чтобы построить 1 м³ кирпичной стены нужно переложить 1800 кг, а бетонной — всего лишь 400 кг. Это влияет на стоимость работ. Но главное, что в реальности от этого сильно зависит возможность возвести коробку «под крышу» за один сезон. Для кирпичного проекта понадобится около 3—6 месяцев, а для бетонного, в среднем, около 2—3.

Кроме того, данные расчеты ведутся для возведения коробки с одной и той же толщиной стен, что несколько неправдоподобно. На практике вам стоит посмотреть, сколько материала понадобится для отобранных вами проектов из газобетона и кирпича, между которыми вы выбираете.

О том, сколько стоит построить дом с учетом различным материалов, читайте в другой нашей статье.