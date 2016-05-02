Битва стройматериалов: кирпичный дом против бетонного

Вопрос «Из какого материала мне построить дом?» является самым первым, который задает себе будущий владелец коттеджа. Есть традиция строить дом из бетонных блоков на продажу, а для своей семьи — из кирпича. О том, почему так сложилось, мы и хотим рассказать в этой статье.
У каждого материала есть свои минусы и плюсы, но не потому, что какой-то из них является «плохим». Просто кирпич и газобетон предназначены для разных условий, и вам нужно лишь найти «свой материал».
Кроме всех практичных аспектов стоит учитывать и рыночную стоимость материалов, ведь зачастую именно она подталкивает нас к определенному выбору. Здесь расчет идет довольно сложный, так как материалы имеют различные характеристики. Например, дом из газобетона в среднем возводится на 15—25% быстрее, чем кирпичный. Чтобы построить 1 м³ кирпичной стены нужно переложить 1800 кг, а бетонной — всего лишь 400 кг. Это влияет на стоимость работ. Но главное, что в реальности от этого сильно зависит возможность возвести коробку «под крышу» за один сезон. Для кирпичного проекта понадобится около 3—6 месяцев, а для бетонного, в среднем, около 2—3.
Кроме того, данные расчеты ведутся для возведения коробки с одной и той же толщиной стен, что несколько неправдоподобно. На практике вам стоит посмотреть, сколько материала понадобится для отобранных вами проектов из газобетона и кирпича, между которыми вы выбираете.
О том, сколько стоит построить дом с учетом различным материалов, читайте в другой нашей статье.
Как известно, кирпич бывает разным, и для того, чтобы не запутаться, мы хотим сразу обозначить, что под данным термином мы понимаем керамический пустотелый кирпич, изготовленный путем обжига глины в печи. В свою очередь, газобетон — это вид ячеистого бетона из смеси песка, воды и газообразующих добавок.
У данных материалов есть конкретные показатели по следующим параметрам: предел прочности, масса, морозостойкость и теплопроводность, огнестойкость и водопоглощение. Зная их, вы сможете точно определить, какой из них лучше всего подойдет для нужд вашей семьи, местного климата и типа конструкции здания.
В статье мы рассмотрим каждый показатель в отдельности, чтобы вы могли понять, что из себя представляет тот или иной материал. Предел прочности на сжатие показывает, какую нагрузку сверху сможет выдержать ваш дом. Он напрямую влияет на прочность конструкции и очень важен по своей сути.
Для наглядного примера мы представим, что вы хотите построить большой двухэтажный коттедж, да еще и с подвальным помещением. Перекрытия выбираете основательные — железобетонные междуэтажные и чердачные плиты. При строительстве несущих стен столь массивной конструкции вам придется выбрать именно кирпич, так как именно этот материал сможет выдержать вес железобетонных перекрытий и стоящих на них перегородок.
Если же вы решите остановить свой выбор на бетоне, то рискуете впоследствии найти по всему дому трещины в несущих стенах, которые будет уже невозможно исправить.
В общем, чем больше этажей и чем тяжелее перекрытия, тем важнее становится параметр предела прочности на сжатие. Мы также подчеркиваем, что непрофессионал не сможет определить, какой материал стоит использовать в спорной ситуации. Чтобы быть уверенным, обратитесь к архитектору-проектировщику за консультацией.
От данной характеристики зависит то, какой вам понадобится тип фундамента. Ведь кирпичная стена в несколько раз тяжелей газобетонной. Таким образом, для кирпичного дома вам понадобится плитный или ленточный фундамент, а для дома из газобетона подойдет и столбчатый, что дешевле.
Данный коэффициент наглядно демонстрирует, насколько хорошо ваш дом будет проводить тепло. Чем выше цифры, тем хуже теплоизоляционные свойства, тем быстрее дом остывает в холод. Теплопроводность кирпича в 4 раза выше, чем газобетона.
В итоге мы можем обратиться с рекомендации СНиП о том, что для загородного жилого дома типа «коттедж» стоит возводить кирпичные стены толщиной 1 м или газобетонные толщиной 0,5 м. На практике получаете, что метровые стены не строит практически никто, а для кирпичного дома просто используют больше утеплителей (как снаружи, так и внутри).
Но не обольщайтесь — утеплять стену из газобетона все равно придется. Несмотря на то, что он теплее кирпича, он не является по сути эффективным утеплителем. Примерные расчеты таковы, что газобетонная стена требует еще 50 мм ватного утеплителя. Точные расчеты нужно делать под конкретную климатическую зону (учитывая среднегодовую температуру, влажность, ветреность, а также максимумы и минимумы). Их может вам сделать проектировщик уже на готовый купленный проект или же на созданный им самим.
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Данная характеристика тоже должна быть вами обязательно учтена. Коэффициент водопоглощения может сильно ухудшить характеристики материала в целом. Увеличивая теплопроводность из-за наличия влаги, дом становится более холодным, а уменьшая среднюю плотность, он ставит под сомнение прочность в целом.
Газобетон в данном случае в 1,5 раза лучше и быстрее впитывает влагу, чем кирпич. Это означает, что бетонный дом нуждается в обязательной дополнительной защите в виде облицовки фасада.
Под данным термином подразумевается устойчивость и сопротивление к возгоранию. Степень определяется в часах (как долго конструкция продержится до возникновения больших отверстий и трещин). Оба материала, газобетон и кирпич, относятся к лучшему, первому классу огнестойкости и имеют минимальный предел в 2,5 часа. Здесь стоит отметить, что деревянный дом имеет предел около 30 минут.
Морозостойкость — способность сохранять прочность всей конструкции при сложном зимнем периоде постоянных скачков температур. Эта характеристика говорит о том, будет ли ваш дом становиться менее безопасным во время многократного цикла оттаивания и замораживания конструкции.
В соревновании по морозостойкости выигрывает кирпич, тогда как газобетон требует изоляции от перепадов температуры.
Европейский
В итоге мы можем сказать, что дом из бетона — это быстрый, бюджетный и при этом наименее хлопотный вариант, чтобы построить небольшой одноэтажный коттедж.
Кирпичный же дом стоит дороже, возводится дольше, но имеет исключительную экологичность. Кроме того, кирпич позволяет строить более тяжелые и морозостойкие дома.