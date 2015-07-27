Глянцевая кухня: плюсы и минусы

Ярко-выраженная элегантность является основой любого красивого интерьера в стиле минимализм. Глянцевый гарнитур может сделать вашу кухню похожей на голливудскую виллу или на футуристический лофт.

В нашей статье мы рассмотрим типы фасадов, ведь глянцевая кухня бывает разной. Стиль и практичность во всех вариантах скомбинированы в разных пропорциях, поэтому вы точно найдете для себя нужное сочетание на выбор.

Для иллюстрации данной статьи были использованы кухни одного типа — акриловые, о которых вы прочтете в самом начале статьи.