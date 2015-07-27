Глянцевая кухня: плюсы и минусы

Ярко-выраженная элегантность является основой любого красивого интерьера в стиле минимализм. Глянцевый гарнитур может сделать вашу кухню похожей на голливудскую виллу или на футуристический лофт.
В нашей статье мы рассмотрим типы фасадов, ведь глянцевая кухня бывает разной. Стиль и практичность во всех вариантах скомбинированы в разных пропорциях, поэтому вы точно найдете для себя нужное сочетание на выбор.
Для иллюстрации данной статьи были использованы кухни одного типа — акриловые, о которых вы прочтете в самом начале статьи.
Самый стильный вариант заключается в нанесении глянцевого акрилового лака на плиты МДФ. Смотрится такой вариант просто потрясающе и можно смело сказать, что такая кухня является самой красивой среди глянцевых.
Особенно глубокие и насыщенные цвета являются одним из главных плюсов такой кухни, наравне с возможностью полировки для устранения всех мелких дефектов. Правда, имеется невысокая устойчивость к механическим повреждениям, а при уходе за такой кухней категорически запрещено использовать обычные моющие средства. Также вам стоит знать, что при данном глянцевом покрытии невозможно изготовить радиусный (с закруглениями) фасад, только простой. Главным же минусом является высокая стоимость кухни. Внимание! После снятия пленки вы должны подождать 10 дней и кухню не трогать абсолютно. Акриловое покрытие должно затвердеть, иначе вы сильно рискуете внешним видом кухни. Внимательно читайте инструкцию!
Для начала отметим, что глянцевая поверхность превосходно отражает свет, заливая всю комнату солнцем и визуально расширяя пространство, а сами фасады очень легко моются.
Но в чем же подвох в столь красивой и эффектной глянцевой кухне? Рассказывая о каждом из типов кухонь, мы обязательно упомянем и минусы, возможные неудобства, связанные с ее эксплуатацией, и то, что обычно упускают из виду при чтении инструкции.
Мечта о глянцевой кухне может стать реальностью и не принести разочарований, лишь если вы подойдете к выбору фасада серьезно.
Перед(!) покупкой обязательно прочитайте, как ухаживать за гарнитуром в официальной инструкции и строго выполняйте правила эксплуатации.
Обычно протирать глянцевую кухню до идеала в главных местах вам придется пару раз в день. Выбирая фасады с серебряной крошкой в стиле «металлик», вы сможете практически полностью решить эту проблему. К сожалению, такая кухня не всегда является воплощением именно вашей мечты и подходит лишь под определенные стили интерьера.
Поэтому, как универсальный вариант, вы можете остановить свой выбор на комбинированном варианте, когда верхняя часть и шкафы остаются глянцевыми, а тумба под рабочей поверхностью — матовой или деревянной. Такой ход подарит кухне эклектичные черты и сделает ваш интерьер еще более стильным. В таком варианте вы сможете даже остановиться на черном лакированном глянце (или любом другом темном), не боясь слишком мрачного эффекта.
Фасады для кухни МДФ с глянцевой поверхностью могут различаться по методу нанесения глянца: ПВХ пленка, акрил, лак, краска и пластик.
Вот здесь и начинаются бесконечные споры, вопросы, советы друзей и родственников, ранее сделавших удачный или не очень выбор.
Но решение все равно принимать только вам. А выбор, как правило, зависит от желаемого внешнего вида кухонного фасада, его функциональных характеристик и, конечно же, не малую роль здесь играет цена. Поэтому давайте разберем по порядку все плюсы и минусы существующих на сегодняшний день разновидностей глянцевых поверхностей по методу их нанесения на фасады.
Если вы ищите экономичный вариант глянцевой кухни, постформинг может стать вашим спасением. В основе такого гарнитура лежит ДСП, которая покрывается бумажно-слоистым глянцевым пластиком. Сам метод называется постформинг и заключается в повышении температуры и давления на материал.
Такие фасады всегда имеют закругленные боковые части, что обеспечивает устойчивость покрытия гарнитура к различным воздействиям (высоким температурам, бытовой химии и т. п.)
Другими немаловажным плюсом будут огромный выбор оттенков, отличная водонепроницаемость и долгий срок службы. А фасады могут создаваться под любые типоразмеры. Среди глянцевых кухонь такая будет самым практичным вариантом.
К минусам относится невозможность исправления царапин и мелких дефектов в принципе.
Другой вариант глянцевой кухни связан с обтяжкой каркаса из МДФ специальной пленкой из ПВХ. Для этого используется метод вакуумного прессования. Такая кухня тоже будет стоить не очень дорого и имеет огромный выбор оттенков. Легкость в уходе — немаловажный плюс, так как пленка хорошо переносит бытовые моющие средства, в отличии от некоторых других типов глянцевых покрытий.
Минусом может стать непрактичность использования в солнечной комнате, особенно южной и с присоединенной лоджией, так как воздействие прямых лучей приведет к изменению цвета в сторону более бледного. Также ПВХ пленка может отслаиваться под влиянием высокой температуры или слишком сильной влажности, хотя данные критерии уже слишком сильно зависят от качества продукции конкретной фирмы.
Следующий тип фасадов можно отнести к средним по стоимости, и он также базируется на плите МДФ. Каркас окрашивается несколькими слоями краски, просушивается, защищается лаком и полируется. В итоге мы получаем идеальную кухню отменного качества и вида. С таким вариантом вы получаете особенно яркие и сочные оттенки фасадов. Кроме обычных цветов вы можете выбрать другие варианты отделки, такие как креативный хамелеон, очаровательный перламутр или патина.
К тому же на таком фасаде вы можете исправлять мелкие дефекты, а отслаиваться здесь просто нечему. Правда, возможны сколы краски при неосторожности. Такая кухня может быть использована в солнечном и даже слегка влажном помещении, но под воздействием прямых лучше цвет все же выгорает. К минусам можно отнести большую стоимость, чем у вариантов с постформингом и ПВХ пленкой.
Шикарная кухня не обязательно должна быть глянцевой. О вариантах создания роскошного интерьера читайте в другой нашей статье.
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